Freigericht/Horbach: 19-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Freigericht/Horbach – (fg) Am Mittwochmorgen kam es im Freigerichter Ortsteil Horbach zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 19 Jahre alter Mann seinen Vater mit einem Messer angegriffen haben soll.

Hierbei wurde der 56-jährige Familienvater leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch am Morgen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Gelnhausen vorgeführt werden.

Die weiteren Auskünfte zu dem Verfahren erfolgen ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Hanau über die bekannten Rufnummern.