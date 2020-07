Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld – Am Samstag (18.07.), zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen blauen Ford FiestaST ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „An der Hessenhalle“.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken und beschädigte dessen Heckschürze. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Petersberg – Verkehrsunfall

Am Montag (20.07.) kam es gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Autofahrer leicht verletzt wurden. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin aus Petersberg befuhr die Josef-Damian-Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang, als sie nach links von ihrem Fahrstreifen abkam und gegen den ihr entgegenkommenden Hyundai einer 30-jährigen aus Petersberg stieß. Beide Frauen wurden leicht verletzt, die Audi-Fahrerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro.

Fulda – Am Dienstag (21.07.) kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.500 Euro entstand. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer aus Baunatal stand auf dem linken Fahrstreifen, etwas weiter rechts versetzt, der Heinrichstraße in Fahrtrichtung Sturmiusstraße, als plötzlich ein BMW mit erhöhter Geschwindigkeit links an ihm vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des BWM, eine 71-Jährige aus Künzell, fuhr anschließend weiter gegen eine Laterne, ein Straßenschild sowie gegen einen Gartenzaun und kam anschließend zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrunfall – Radfahrerin leicht verletzt

Philippsthal – Am Dienstag, gegen 08:35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Eiterfeld mit einem VW Caddy den Privatweg aus dem Werksgelände von Kali und Salz kommend in Richtung B62. An der dortigen Einmündung zur B62 wollte der Mann nach rechts in Richtung Philippsthal einbiegen, übersah aber die 35-jährige Frau aus Unterbreizbach, die mit ihrem Mountainbike in Richtung Heimboldshausen auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Auto mit Kanaldeckel beworfen

Philippsthal/Röhrigshof – Am Montagnachmittag (20.07.) warfen Unbekannte in der Hattorfer Straße einen Kanaldeckel gegen einen schwarzen 5er BMW. An dem in einer Grundstückszufahrt geparkten Auto entstand 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gestohlen

Alheim/Heinebach – Dienstagnacht (21.07.), gegen 3 Uhr, stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten. Nachdem die Täter den Automaten von einer Wand gerissen hatten, verluden sie ihn vermutlich auf einen Autoanhänger und flüchteten über die B83 in Richtung Melsungen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Täter einen dunklen Combi. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Lauterbach – Am Sonntag (19.07.) traten Unbekannte in der Beethovenstraße den rechten Außenspiegel eines weißen Oktavia Kombi ab und verursachten 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Freiensteinau/Reinhards – Zwischen Sonntagabend (19.07.) und Montagmorgen (20.07.) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Weidenauer Straße ein. Dazu schlugen die Täter eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich flüchteten sie ohne Diebesgut und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Haustür beschädigt

Lauterbach/Wallenrod – Unbekannte schlugen im Helmut-Caspar-Weg die Glasscheibe der Haustür eines Einfamilienhauses ein und verursachten 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Tankstelle

Eichenzell – Unbekannte schlugen in der Nacht auf Mittwoch (22.07.) die Scheibe einer Tankstelle in der Fuldaer Straße ein. Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und stahlen Zigaretten. Es entstand circa 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigaretten erbeutet

Ein unbekannter Täter ist am heutigen Mittwoch, gg. 00:55 Uhr, in Eichenzell in die dortige AVIA-Tankstelle eingebrochen und hat Zigaretten in unbekannter Menge gestohlen. Der Täter schlug eine gläserne Scheibe der AVIA-Tankstelle in der Fuldaer Straße ein und verschaffte sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Im Bereich des Kassenschalters entnahm er eine unbekannte Menge an Zigaretten und verließ den Tatort zunächst zu Fuß in Richtung Gartenstraße. Dort stieg er in einen dunklen Pkw – möglicherweise Audi / BMW – ein und flüchtete in Richtung B27. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen, Tel. (0661) 105-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.