Motorrad aus Garage entwendet, Hochheim am Main, Königsberger Ring, Samstag, 11.07.2020, 12:00 Uhr bis Dienstag, 21.07.2020, 09:20 Uhr

(jn)In Hochheim haben unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen ein Motorrad aus einer Garage gestohlen. Das schwarz-blaue Gefährt von BMW war am Samstag, 11.07.2020 in einem Garagen-Komplex im Königsberger Ring abgestellt worden. Gestern Vormittag musste der Besitzer des Kraftrades feststellen, dass seine Maschine spurlos verschwunden war. Den Spuren zufolge hatten die Diebe die Garage aufgehebelt und waren dann mit ihrer Beute verschwunden. An dem Motorrad, welches einen Wert von etwa 8.000 Euro hatte, war zuletzt das Kennzeichen MTK-Y 46 angebracht. Der Schaden an dem Garagentor wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet Hinweise zu dem Kraftrad oder der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Mehrfach gehebelt und gescheitert, Sulzbach (Taunus), Billtalstraße, bis Sonntag, 19.07.2020

(jn)Wie der Polizei am Dienstag angezeigt wurde, hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen versucht, die Eingangstür mehrerer Mehrfamilienhäuser in Sulzbach aufzuhebeln. Allem Anschein nach verursachten die Täter Hebelspuren an mindestens vier Wohnhäusern in der Billtalstraße, wobei es ihnen in keinem Fall gelang, sich Zutritt zu verschaffen. Die weiteren Hintergründe sind bislang unklar. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Billtalstraße gemacht haben, oder weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Zigarettenautomaten geknackt, Schwalbach am Taunus, Spechtstraße, Adlerstraße, bis Dienstag, 21.07.2020

(jn)Auf gleich zwei Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte bis Dienstag in Schwalbach abgesehen. Zunächst wurde am Dienstagmorgen ein mit Brachialgewalt aufgehebelter und im Anschluss leergeräumter Automat in der Spechtstraße entdeckt. In der Nacht zum Mittwoch wurde dann ein zweiter Tatort in der Adlerstraße bekannt. Hier hatten die Täter ebenfalls einen Zigarettenautomaten geknackt und Zigaretten sowie vermutlich auch Bargeld mitgehen lassen. Während der Sachschaden etwa 600 Euro beträgt, können über die Höhe des Diebesgutes derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Geldbeutel aus Pkw gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Gartenstraße, Dienstag, 21.07.2020, 20:00 Uhr bis 23:45 Uhr

(jn)Am Dienstagabend ist in Eschborn ein Geldbeutel aus einem Seat gestohlen worden. Das Fahrzeug parkte seit 20:00 Uhr in der Gartenstraße im Stadtteil Niederhöchstadt. Gegen 23:45 Uhr fiel dem Nutzer des Wagens auf, dass sein Fahrzeug geöffnet und sein Portemonnaie mit etwa 300 Euro Bargeld, Bankkarten und Ausweispapieren sowie sein Haustürschlüssel entwendet worden waren. Wie der oder die Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangten ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.