Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Rotlichtverstoß – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 21.07.2020 kam es um 15:17 Uhr im Bereich der Einmündung Hohenzollernstraße / Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Ein 29-jähriger Mann aus Germersheim befuhr mit seinem PKW und zwei weiteren Insassen die Hohenzollernstraße und wollte an der dortigen Ampel bei grünem Licht nach links in die Landauer Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 52-jährige Frau aus Polen die Landauer Straße mit einer Insassin. Hierbei missachtete sie das ihr gezeigte rote Licht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW im Einmündungsbereich. An beiden PKW der Marke Mercedes-Benz entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 21.000 Euro, ein PKW musste abgeschleppt werden. Ein Insasse des 29-jährigen Mannes erlitt leichte Verletzungen an den Knien.

Dirmstein: Einbruch in EDEKA-Markt, Zielrichtung Zigaretten

Dirmstein, Heuchelheimer Straße / In den Nachtgärten – 22.07.2020, 03:30 Uhr (ots) – In den frühen Morgenstunden wurde ein Einbruch in den EDEKA-Markt Dirmstein verübt. Die Täter hatten es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Täter erkennbar, die sich durch Aufhebeln einer Glas-Schiebetür Zugang zum Markt verschaffen und zielgerichtet die Schubladen mit den Zigaretten an der Info aufsuchen. In Windeseile verlassen sie den Markt wieder und entkommen unerkannt. Auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang werden die Schubladen zurück gelassen – teilweise noch mit Zigarettenstangen. Möglicherweise wurden die Täter beim Einladen des Stehlguts gestört. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung – Hinweise an die Polizei Grünstadt 06359 93120. Es wurde ein Sachschaden von ca. 2500 Euro verursacht. Der Wert der gestohlenen Zigaretten steht noch nicht fest (auch keine Anzahl entwendeter Stangen).

Grünstadt: Kiffer am Steuer

Grünstadt, Benzstraße – 22.07.2020, 00:45 Uhr (ots) – Einer Streife der PI Grünstadt fiel im Industriegebiet Grünstadt ein BMW auf, der kontrolliert werden sollte. Der Fahrer hielt seinen PKW unvermittelt an und wollte sich fußläufig vom Fahrzeug entfernen. Bei seiner Kontrolle bemerkten die Beamten einen süßliche Geruch. Der 21-Jährige stritt zunächst ab, dass er gerade gekifft hatte. Ein Test verlief jedoch positiv auf Cannabis. Bei der Durchsuchung wurde dann auch noch ein kleiner Haschischbrocken im PKW gefunden. Der junge Fahrer aus Freinsheim musste mit zur Blutprobe.

Grünstadt: Aggressiver Motorradfahrer

Grünstadt, Uhlandstraße – 21.07.2020, 21:30 Uhr (ots) – Der Geschädigte meldete eine gefährliche Situation mit einem Motorradfahrer in der Uhlandstraße. Demnach soll der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone unterwegs gewesen sein. Der 54-Jährige habe den Fahrer durch Winken aufmerksam gemacht, dass er langsamer fahren solle, woraufhin dieser auf den Geschädigten extra zugefahren sein soll. Der Motorradfahrer habe dabei sein Bein ausgestreckt und der Geschädigte musste auf dem Gehweg ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Der Motorradfahrer sei dann mit aufheulendem Motor davon gefahren und habe noch den „Stinkefinger“ gezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem Motorradfahrer im Bereich der Uhlandstraße machen? Bei dem gesuchten Motorrad soll es sich um eine Sportmaschine handeln, dunkle Farbe (wahrscheinlich schwarz), Stummellenker, breiter Hinterradreifen, hoch angebrachtes Kennzeichen, hubraumstark, wahrscheinlich Vierzylinder. Hinweise zum Motorrad und zum Fahrer bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

Haßloch: Verkehrsunfallflucht mit Wohnanhänger

Haßloch (ots) – Am Mittwoch, 22.07., zwischen 03.30 und 05.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug mit Anhängerkupplung und angehängtem Wohnanhänger die Westrandstraße in Haßloch in nördliche Richtung. Nach Überqueren der Brücke über die Bahnlinie kurz nach der dortigen Rechtskurve löste sich der vermutlich nicht ordnungsgemäß befestigte Wohnanhänger vom Gespann, kam nach rechts von der Straße ab und im angrenzenden Acker zum Stehen. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen, am Anhänger selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Folgen des Vorgangs und entfernte sich von der Unfallstelle.

Nach entsprechender Meldung stellten vor Ort ermittelnde Beamte der Polizeiinspektion Haßloch fest, dass der Anhänger im Jahre 2017 als gestohlen gemeldet wurde. Nach dem Unfall befand sich kein Kennzeichen am Anhänger.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls oder von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem im Acker stehenden Wohnanhänger gemacht haben, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.