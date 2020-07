Karlsruhe: Straßenbauarbeiten in den Sommerferien

Karlsruhe – Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen auf den Hauptverkehrsachsen.

Die verkehrsschwächeren Sommerferien sind traditionell die Wochen, in denen die Stadt Bauarbeiten auf dem überörtlichen Verkehrsnetz angeht. Daher startet das Tiefbauamt auch pünktlich zum Ferienbeginn mit dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen auf den Hauptverkehrsachsen

Vollsperrung Stephanienstraße

Auf der Stephanienstraße beginnt am 27. Juli zwischen Karlstraße und Kaiserallee die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche. Die Arbeiten dauern bis Anfang September und können aufgrund der erhöhten Ansprüche in Sachen Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Dies wird in drei aufeinanderfolgenden Baufeldern umgesetzt. Diese schließen jeweils einen Einmündungsbereich der anliegenden Querstraßen Leopoldstraße, Hirschstraße und Douglasstraße ein. Der Radverkehr wird über die parallel verlaufende Bismarckstraße beziehungsweise über die Kaiserstraße umgeleitet. Um für den Autoverkehr die Verbindung nach Westen zum Mühlburger Tor aufrecht zu halten, wird in der Karlstraße eine Linkseinbiegemöglichkeit in die Amalienstraße auf dem durch die Kombilösung für Bahnen gesperrten Gleiskörper eingerichtet.

Durchgangsverkehr sollte Abschnitt der Pulverhausstraße meiden

Das Zeitfenster zwischen 30. Juli und Ende der Sommerferien Mitte September beanspruchen Asphaltarbeiten auf der Pulverhausstraße zwischen den Zu- und Abfahrten der L 605 und auf den Zufahrten der Gewerbegebiete Unterweingartenfeld sowie Schauenburgstraße. Die Erneuerung der oberen Asphaltschichten der Fahrbahnen ist für beide Fahrtrichtungen erforderlich. Zur Erreichbarkeit von Einzelhandel und Gewerbe wird diese Maßnahme in mehreren Bauabschnitten sowie zwischen Unterweingartenfeld und Schauenburgstraße wechselweise ausgeführt.

Um ausreichende Kapazität für die Ziel- und Quellverkehre zu erreichen, werden Verkehrsteilnehmer im Durchgangsverkehr gebeten, diesen Abschnitt der Pulverhausstraße zu meiden.

Kreisverkehrsplatz auf der Grünwinkler Straße

Zeitgleich beginnen in der Ortseinfahrt Bulach, auf der Grünwinkler Straße zwischen Landgrabenstraße und der L 605, die Arbeiten zum Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Betonbauweise. Diese dauern, aufgeteilt in zwei Kreiselhälften, bis voraussichtlich Februar 2021. Für den Kfz-Verkehr müssen Engstellen in der Ortseinfahrt und wechselweise Sperrungen der Rampen von und zur L 605 eingerichtet werden. Für den Radverkehr wird es immer ein Durchkommen geben. Dieser wird – zeitweise über Provisorien – entlang der oder durch die Baufelder geführt.

Hauptbauphase in der Haid-und-Neu-Straße

Bis voraussichtlich Ende der Sommerferien wird an der Umgestaltung der Kreuzung Haid-und-Neu-Straße/Hirtenweg für die Radroute 15 gearbeitet. Ab 30. Juli startet auf der Haid-und Neu Straße die Hauptbauphase.

Der Kfz-Verkehr auf der Haid-und-Neu-Straße wird über die gesamte Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen einstreifig, zeitweise über eine eigens dafür hergestellte Überfahrt über die Mittelinsel auf der Gegenfahrbahn, geführt. Der östliche Hirtenweg zum Rintheimer Wohngebiet bleibt bis Mitte August gesperrt. Im Anschluss und bis Ende September wird der Hirtenweg zwischen den Bahngleisen und der Albert-Nestler-Straße gesperrt. Radfahrende mit Ziel Zentrum werden von der Anliegerfahrbahn Haid-und-Neu-Straße über Emmy-Noether-Straße und Albert-Nestler-Straße umgeleitet.

Umbau des Karl-Wilhelm-Platzes

Auch am Karl-Wilhelm Platz wird von Mitte August bis Mitte September für die Radroute 15 gearbeitet. Hier geht es um den Umbau der Straßenränder und die Erneuerung der Asphaltflächen. Im Kern des Karl-Wilhelm-Platzes muss die Richtung Hagsfeld führende Fahrbahn gesperrt werden. Da über die Wohngebiete keine leistungsfähige Verbindung besteht, wird zwischen 10. und 23. August die Zufahrt vom Adenauerring über die Karl-Wilhelm-Straße gesperrt. Die Umleitungen werden über die Durlacher Allee sowie in Gegenrichtung über die Theodor-Heuss-Allee ausgeschildert. Weitere Bauphasen verursachen Sperrungen mit kleinräumigen Umleitungen für Kfz und Radfahrende. Die Straßenbahn bleibt in Betrieb.

Großräumige Umleitung wegen Bauarbeiten auf der L 605 – Linkenheimer Landstraße

Auf der L605 in Fahrtrichtung Neureut zwischen Kanalweg und Bocksdornweg steht von 26. August bis 9. September die Erneuerung der Fahrbahnoberflächen an. Für den Verkehr in Richtung Norden/B36 erfolgt die großräumige Umleitung über die Theodor-Heuss-Allee sowie über die Erzberger Straße und den Klammweg. Für den Radverkehr bestehen nur bei der Querung der Linkenheimer Landstraße Richtung Hardtwald Einschränkungen. Die Verbindung wird aber immer durch das Baufeld aufrechterhalten.

Für die mit den Baumaßnahmen verbundenen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten bittet das Tiefbauamt um Verständnis. Umfassende Informationen auf dem jeweils aktuellen Entwicklungsstand finden sich im Internet unter mobilitaet.trk.de.