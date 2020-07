Ettlingen: Großes Open Air Programm vom 23. Juli bis 13. September 2020

Ettlingen – Vom 23.07. bis 13.09.2020 veranstaltet die Kulisse Ettlingen auf dem Dickhäuterplatz in Ettlingen ein wahres Feuerwerk an kulturellen Highlights. Das Motto zu Coronazeiten: Mit ABSTAND die Beste Idee. Lassen Sie sich entführen und erleben Sie einen unbeschwerten Abend. Durch die Platzgröße und ein gut abgestimmtes Pandemiekonzept ist die Sicherheit immer an oberster Stelle.

Als fulminante Auftaktveranstaltung zeigen die Schlossfestspiele ein multimediales Live-Konzert auf Bühne und Leinwand „Don´t stop me now“. Erleben Sie die Queen-Hits und einzigartigen Arrangements als filmisches Live-Rockkonzert.

Das gesamte Programm bietet 30 Film-Highlights, von Premieren bis Klassiker, vom Konzertfilm bis zur Naturdokumentation, von Action bis Arthaus – das passende Filmprogramm für alle Generationen. Ein Höhepunkt wird z.B. das „Bayerische Outdoor Filmfestival“ live präsentiert von den Filmemachern und National Geographic Autoren Tom Dauer und Andi Prielmaier. Oder der Besuch von Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg, die Ihr packendes Abenteuer „Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“ vorstellen. Fans von Konzertfilmen erleben z.B. „David Garrett: Unlimited – Live in Verona“, André Rieu, Die Toten Hosen oder Aretha Franklin in bis dato unveröffentlichte Aufnahmen. In Zusammenarbeit mit der Filmakademie Baden-Württemberg wird vor jedem Hauptfilm ein „Kurzfilm Made in BaWü“ gezeigt.

Freunde des Theaters erleben auf der Open Air Bühne Komödien, Operetten und großartiges Kindertheater. Die Tourneeoper Mannheim präsentiert das Kinderstück „Papageno und die Zauberflöte“ sowie eine heitere Operettenrevue „Die lästige Witwe“ für Erwachsene. Mit dem Jakobus Theater, dem marotte Figurentheater und dem in der Region bestens bekannten Carsten Diettrich können die Zuschauer viel Zauberhaftes erwarten.

Vielfältige Konzerte bilden eines der großen Säulen des Kultursommers. Von der 12-köpfigen Funk & Soulband „Soulcafe“, über Folk, Rock und Pop-Musik vom feinsten z.B. mit „Quitelane“ bis zur Senkrechtstarterin der Charts aus Karlsruhe „Nekki“. Ein großartiger Abend erwartet die Besucher mit „D’Cuba Son“ – das ist der heiße Sound karibischer Lebensfreude gepaart mit nord-amerikanischem Jazz. „Miri in the Green“ bietet eine fluffige Palette aus Country und Rock. Neu in diesem Jahr sind die Matinee-Konzerte. Sonntagmorgens ab 11:30 Uhr erwarten Sie z.B. „PAULE POPSTAR & The Burning Elephants“, „TipToe“ und die Scottish & Irish Folk Band „TORDELLION“. Hervorzuheben ist auch das Abschlusskonzert des internationalen Klavierwettbewerbs 2020 als Online-Finale am 16.08.2020.

Fürs leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt. Es können vor Ort kühle Drinks und leckere Speisen gekauft werden. Großen Dank gilt der Stadt Ettlingen und dem Kulturamtsteam um Dr. Determann und den beiden Hauptsponsoren Bechtle IT Systemhaus & Volksbank Ettlingen.

Tickets können Online unter Kulisse-Ettlingen.de gekauft werden oder an der Tageskasse der Kulisse Kinos zu den Öffnungszeiten. Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten die Veranstalter das bei der Onlinebuchung mitgeschickte Kontaktverfolgungsformular ausgefüllt abzugeben.