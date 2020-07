Karlsruhe: Ausstellungen am ZKM wieder zugänglich ab 24. Juli 2020, ZKM Lichthöfe und online

Karlsruhe – Ab dem 24. Juli 2020 stehen den BesucherInnen die Türen zu allen aktuellen Ausstellungen des ZKM unter erhöhten Hygieneauflagen wieder offen. Neben der Sammlungspräsentation Writing the History of the Future, der Spieleplattform zkm_gameplay und der Ausstellung bauhaus.film.expanded ist nun auch Critical Zones, die Ausstellung zum kritischen Zustand unserer Erde, erstmals im realen Raum zugänglich.

Gleichzeitig können die Online-Formate der verschiedenen Programme und Ausstellungen des ZKM weiterhin 24 Stunden abgerufen werden. Das Veranstaltungs- und Begleitprogramm sowie Führungen zu den Ausstellungen findet sowohl analog als auch digital statt.

Zu Hochzeiten der Pandemie verwandelte sich das ZKM in ein Fernsehstudio, Kino, Konzerthaus und einen Hörsaal, die für Mai geplante Ausstellung Critical Zones wurde mit einem dreitägigen Livestream-Festival eröffnet und zog kurzerhand auf eine interaktive, digitale Plattform, die über die ZKM-Website zugägnlich ist. Ab 24. Juli 2020 ist neben der Teilnahme am digitalen Programm nun auch der physische Besuch des Hauses wieder möglich.

Die Ausstellungen im Überblick

Critical Zones. Horizonte einer neuen Erdpolitik

23.05.2020 – 28.02.2021

Die Klimakrise zeigt uns ebenso wie die Corona-Pandemie, dass die Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde prekär sind. Inmitten des Klimawandels lädt die Gedankenausstellung Critical Zones zu einer Neuorientierung und einem Umdenken ein. Wir leben nicht auf dem Globus, sondern sind integraler Bestandteil im Netzwerk des Lebens, eingebettet in die dynamischen Prozesse der sogenannten Kritischen Zone – der fragilen Oberfläche der Erde, auf der Leben möglich ist. Die Ausstellung lädt dazu ein, den vielfältigen Lebensformen der Kritischen Zone einen tieferen Blick zu schenken und alternative Formen des Zusammenlebens auf einem symbiotischen Planeten zu erkunden.

Ein Begleitprogramm aus regelmäßig stattfindenden Formaten wie der experimentellen Vorlesungsreihe Terrestrische Universität und der Critical Break bietet Gelegenheit, sich mit der kritischen Situation der Erde auseinanderzusetzen. Ausstellung und Aktivierungsprogramm werden über die Telegram-Gruppe t.me/zkm_criticalzones begleitet, in der TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, zu diskutieren und miteinander in Austausch zu treten.

Der gemeinsam mit MIT Press herausgegebene Katalog Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth erscheint zur Öffnung der Ausstellung und versammelt Beiträge renommierter AutorInnen und WissenschaftlerInnen wie Donna Haraway, Bruno Latour und Peter Weibel, die unser Verhältnis zur Natur aus verschiedenen Disziplinen und Blickwinkeln beleuchten.

Zur Ausstellung

zkm.de/critical-zones

Zur virtuellen Ausstellung

critical-zones.zkm.de

Zum Begleitprogramm

zkm.de/aktivierungsprogramm-zur-ausstellung-critical-zones

bauhaus.film.expanded

Sa, 08.02.2020 – So, 23.08.2020

Die Ausstellung bauhaus.film.expanded greift die Idee des Totaltheaters auf, das der Bauhausdirektor Walter Gropius 1926/1927 für Erwin Piscator entworfen hatte. Mithilfe von mehr als einem Dutzend Filmprojektoren beabsichtigte er, »den Raum unter Film zu setzen«. Die von Markus Heltschl, Thomas Tode und Peter Weibel kuratierte Ausstellung greift die visionäre Idee der Immersion auf, indem sie in großflächigen multiplen Projektionen sechzig Filme einander gegenüberstellt.

Zur Wiedereröffnung der Ausstellung, deren Filme zu einem Großteil auch online verfügbar sind, startet das neue Zusatzprogramm mit einer Ausstellungsstour am Mittwoch, den 22. Juli 2020. In den folgenden Sendungen unterhalten sich Experten wie Carsten Probst, Andreas Zeising, Alexander Kluge und Peter Weibel über die soziokulturelle Bedeutung von Massenmedien. Die Basis bilden frühe Filme von BauhäuslerInnen sowie Theorien von Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Kurt Weill.

Die Veranstaltung wird von der Telegram-Gruppe t.me/zkm_bauhaus begleitet, in der Fragen gestellt und Gedanken zum Bauhaus-Programm ausgetauscht werden können.

Zur Ausstellung

zkm.de/de/ausstellung/2020/02/bauhausfilmexpanded

Erste virtuelle Ausstellungstour

zkm.de/veranstaltung/2020/07/virtuelle-ausstellungstour-bauhausfilmexpanded

zkm_gameplay. the next level

Sa, 29.09.2018 – So, 30.01.2022

Von den ersten Schritten Marios über surreale Traumwelten bis hin zur »Democracy Machine« – »zkm_gameplay. the next level« lädt alle BesucherInnen zum informativen, kritischen und kreativen Austausch ein – und natürlich auch zum Spielen!

Zur Ausstellung

zkm.de/ausstellung/2018/09/zkmgameplay-the-next-level

Writing the History of the Future. Die Sammlung des ZKM

23.02.2019 – 08.08.2021, geschlossen vom 03.08–03.11.2020

Ob Konzeptkunst, Op-Art, Holografie, Sound Art, Videokunst oder Kinetische Kunst, die Sammlungsausstellung des ZKM präsentiert die faszinierendsten Werke aus den vergangenen 30 Jahren und führt damit gleichzeitig durch die Geschichte der elektronischen und digitalen Kunst.

Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften muss der Zugang – insbesondere zu den interaktiven – Kunstwerken angepasst werden. Zu diesem Zweck schließt die Ausstellung am 03.08.2020 und ist ab dem 04.11.2020 wieder geöffnet.

Zur Ausstellung

zkm.de/ausstellung/2019/02/writing-the-history-of-the-future