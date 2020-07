An roter Ampel betrunken vom Roller gestürzt

Kassel-Wesertor (ots) – Seine Rauschfahrt und der Sturz von seinem Roller wurden einem 57-jährigen Mann am Dienstagabend 21.07.2020 im Kasseler Stadtteil Wesertor zum Verhängnis. Ein Zeuge hatte nach dem Sturz an einer roten Ampel die Polizei alarmiert, sodass eine Streife den Rollerfahrer, der seine Fahrt fortgesetzt hatte, nur wenige Minuten später stoppen konnte. Verletzt hatte sich der Fahrer nicht, allerdings stellten die Polizisten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest hatte rund 2,7 Promille zum Ergebnis, weshalb der 57-Jährige die Beamten auf das Revier begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen musste. Gegen den Tatverdächtigen aus Kassel wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr. Ein Autofahrer hatte gesehen, wie der Rollerfahrer an der roten Ampel in der Schützenstraße/ Ysenburgstraße zunächst angehalten hatte, dann das Gleichgewicht verlor und mit dem Zweirad auf die Straße stürzte.

Während der Zeuge seine Beobachtungen am Polizeinotruf schilderte, stieg der offensichtlich alkoholisierte Mann kurzerhand wieder auf seinen Roller und fuhr weiter.

Die hinzugeeilte Streife entdeckte den Rollerfahrer kurz danach an der Weserspitze und beendete die Fahrt des 57-Jährigen, bevor jemand zu Schaden kam.

Da er auf dem Revier ausfallend wurde und die Polizeibeamten mehrfach beleidigte, leiteten sie gegen den hinreichend polizeibekannten Mann auch eine Anzeige wegen Beleidigung ein. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Güterzug an Weiterfahrt gehindert

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Zwei 15 und 16 Jahre alte Schülerinnen verhinderten am frühen Mittwochmorgen 22.07.2020 gegen 01:00 Uhr, die Weiterfahrt eines Zuges. Der Güterzug stand im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe vor einem roten Signal und wartete auf die Erlaubnis weiterfahren zu können. Der Lokführer bemerkte die beiden Jugendlichen, als diese versuchten auf den Zug zu klettern.

Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Streife, der Bundespolizei Kassel, hatten sich die jungen Frauen bereits aus dem Staub gemacht. Dank einer guten Beschreibung, konnten die Nachtschwärmerinnen jedoch kurze Zeit später ausfindig gemacht werden.

Bei den Kasselerinnen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 2,31 bzw. 1,29 Promille. Die Bundespolizei in Kassel hat gegen die betrunkenen Frauen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Täter mit auffälligem Pullover bricht in Bäckerei und Kneipe ein – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Gleich zweimal schlug ein bislang unbekannter Einbrecher, der einen Pullover eines Sportartikelherstellers trug, in der Nacht zum Mittwoch 22.07.2020 an der Wolfhager Straße zu. Während sein Einbruchsversuch in eine Bäckerei scheiterte, erbeutete der Täter bei dem Einbruch in eine Kneipe die Kasse mit einer kleineren Menge Wechselgeld. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen der zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes ereigneten sich beide Taten in der Zeit zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr. Der unbekannte Täter hatte zunächst die Fensterscheibe der Bäckerei, die sich in einem Wohn- und Geschäftshaus gegenüber der Vellmarer Straße befindet, mit einem Stein eingeworfen. Ob der Einbrecher möglicherweise gestört wurde oder aus anderen Gründen nicht in das Gebäude eingestiegen war, ist bislang noch ungeklärt.

Im Anschluss verschaffte sich der unbekannte Täter zwei Häuser weiter Zutritt zu der Kneipe, indem er einen Rollladen hochschob und gewaltsam die Tür öffnete. Dadurch löste die Alarmanlage der Gaststätte aus, woraufhin der Einbrecher blitzschnell die Kasse an sich nahm und anschließend flüchtete.

Durch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Männlich, etwa 1,85 Meter groß, trug einen Pullover mit “NIKE” Aufdruck auf der Brust, eine schwarze Jogginghose, weiße Socken und weiße Schuhe.

Mit seinem brachialen Vorgehen richtete er insgesamt einen Schaden von rund 1.500 Euro an. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von dem Einbrecher bereits jede Spur. Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

