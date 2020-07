Frankfurt: Taschendiebstahl – Aus der Hose in den Rock

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Dienstag 21.07.2020, wurde ein 48 Jahre alter Mann im Bahnhofsviertel Opfer eines Taschendiebstahls. Drei bislang unbekannte Frauen lenkten ihn vor einem Geschäft ab und erbeuteten dessen Bargeld. Ein 48-jähriger Mann hielt sich gegen 15:30 Uhr in Höhe der Münchener Straße 55 auf, als ihn vor einem dortigen Gemüseladen eine ihm unbekannte Frau ansprach. Sie fragte ihn, ob er ihr etwas kaufen könnte. Als er dies tat, traten zwei weitere Frauen, eine mit vergoldeten Zähnen, an ihn heran. Während eine der Damen ihn in einer Umarmung festhielt, hob die andere ihren Rock an.

Letztere griff in die Hose des Mannes und schnappte sich dessen Bargeld, das “der Umgarnte” lose in seiner Hosentasche hatte. Als der Geschädigte den Diebstahl der Polizei meldete, waren die drei Frauen bereits mit ihrer Beute von rund 4.000 Euro verschwunden.

Täterbeschreibung:

Täterin 1: weiblich, circa Mitte 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, dunkler Teint, schwanger, bekleidet mit einem langen, bunten Rock.

Täter 2: weiblich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 165 cm groß, sehr dünn / zierlich, kastanienrote Haare, vergoldete Zähne, bekleidet mit einem langen, bunten Rock.

Täterin 3: weiblich: circa 50 bis 60 Jahre alt, circa 170 cm groß, dick / kräftige Statur, schwarze Haare, ebenfalls bekleidet mit einem langen, bunten Rock.

Zeugen, welche Angaben zu den unbekannten Täterinnen machen können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Wohnungsbrand – Flaschen mit Brandbeschleuniger festgestellt

Frankfurt-Gutleutviertel (ots) – (fue) Eine Zeugin bemerkte am Dienstag, den 21. Juli 2020, gegen 07.05 Uhr, Flammen, die aus einer Dachgeschosswohnung in der Hafenstraße schlugen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Flammen griffen daher nicht auf eine Nachbarwohnung bzw. den Dachstuhl über. Personen wurden nicht verletzt. In der Wohnung konnten Flaschen mit Brandbeschleuniger festgestellt werden.

Die Wohnung sollte am gleichen Tag zwangsgeräumt werden. Der 26-jährige Mieter der Wohnung war nicht anzutreffen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Frankfurt-Rödelheim: Festnahmen nach Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Einer Funkstreife fiel am Mittwoch 22. Juli 2020, gegen 02.40 Uhr, in der Straße Am Industriehof ein VW Golf durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich daher zu einer Verkehrskontrolle. Als der Fahrzeugführer jedoch das Blaulicht und die Anhaltezeichen sah, ergriff er die Flucht.

Dabei überfuhr er mehrere rotlichtzeigende Ampeln und musste einem Taxi ausweichen, welches seinen Weg querte. Am Volkspark Niddatal durchbrach er einen Bauzaun, um weiter auf das Parkgelände zu flüchten. Auf der sich anschließenden Baustelle konnte der Golf jedoch gestoppt und die Insassen festgenommen werden.

Bei ihnen handelt es sich um vier Jugendliche/Männer im Alter von 16, 17, 21 und 36 Jahren. Der 17-Jährige hatte den Golf gefahren. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wie ermittelt werden konnte, war der Wagen kurz zuvor, in der Seelenberger Straße, gestohlen worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Kalbach: Mit falschem Kennzeichen unterwegs

Frankfurt (ots) – (dr) Bei einer stationären Verkehrskontrolle im Stadtteil Kalbach machte am späten Dienstagabend (21.07.2020) ein Autofahrer mit einem falschen Kennzeichen an seinem Fahrzeug negativ auf sich aufmerksam. Fast noch ungewöhnlicher war seine anschließende Begründung.

Nachdem durch Beamte des 14. Reviers zuvor bereits vereinzelte Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden konnten, kam es gegen 23:00 Uhr zur Kontrolle eines Opel mit älterem Baujahr. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich schnell heraus, dass dieses dem Fahrer zugeordnet werden konnte jedoch nicht zum angehaltenen Auto passte. Laut Kennzeichen hätte der Fahrer in einem Renault Kangoo und nicht in einem Opel sitzen dürfen.

Dieser Umstand bedurfte natürlich einer Erklärung und ließ die Beamten entsprechend aufhorchen. Der 55 Jahre alte Fahrer gab ihnen daraufhin bekannt, des Öfteren das Kennzeichen zu tauschen, um den Renault nicht schmutzig werden zu lassen. Eine mehr als ungewöhnliche Begründung.

Letztendlich hatte dies zur Folge, dass die Beamten den “angestaubten” Opel stilllegten und gegen den 55-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet wurden.

