Masken als modisches Accessoire – Das Instrument der Unterdrückung soll alltagstauglich werden

Wie bringt man Menschen dazu, dieses Unterdrückungsinstrument freiwillig zu tragen? Wie verkauft man einer ganzen Gesellschaft, dass sie die Klappe zu halten hat? Wie zerstört man natürliche Mechanismen der Kommunikation? Wie behindert man soziale Kontakte? Wie gewöhnt man Kinder an die krankmachende Bakterienschleuder?

Ganz einfach …

Man startet eine Pandemie in den Medien und berieselt die Menschen mit Dauerangst. Dann verkündet man vollmundig, dass die Gesichtslappen einen wirksamen Schutz vor dem berühmten Virus bieten würden. Die Medien spielen somit die entscheidende Rolle in diesem bösen Spiel. Denn die Angst muss dauerhaft in die Köpfe gehämmert werden. Ohne Angst keine Pandemiemaßnahmen. Ohne Angst kein manipulierbares Volk.

Aus diesem Grund wird vor einer zweiten Welle gewarnt. Obwohl die erste Welle nie den gewünschten Effekt hatte. Wenn diese Medien-Berieselung funktioniert, dann beginnt die Industrie damit, die Masken als Teil des Alltags zu integrieren. Sie werden als Beilage zu Klamotten und anderen Dingen verkauft. Es wird so getan, als sei dieser textile Dreck, der ständig gewaschen werden muss, etwas völlig Normales.

Damit beginnt der Angriff auf die gesamte Gesellschaft vom Senior bis zum Kleinkind. Alle sollen zeigen, dass sie sich dem Diktat der Mächtigen unterwerfen. Viele glauben, es ginge um ihre Gesundheit. Dabei zeigen die Zahlen seit Wochen, dass die Pandemie, die nie eine war, längst vorbei ist.

Ganz nebenbei geriert sich Bayern-Söder als vorgeblich starker Mann und soll nun durch die Medien als Nachfolger für Merkel aufgebaut werden. Dass er sich ums Volkswohl kümmert, hat er schon mit der familiären Maskenproduktion seiner Frau, bewiesen.

Endlich werden die Masken aufgewertet. Vorbei die Zeiten der tristen, farblosen Sabbertücher. Bunt und farbig ist die Devise passend zum Zeitgeist. Die Entmenschlichung bekommt Farben und Muster. Eine ganze Gesellschaft als Politik- und Mediensklaven.

Den nächsten Schritt machte der Lebensmittelkonzern Lidl.

Lidl und Jette Joop – Designermasken auch für Kinder

Dass die milliardenschweren Lebensmittelkonzerne sich diesen Aktionen anschließen war zu erwarten. Lidl hat nun ein ganz besonderes Angebot. Designermasken von Jette Joop.

Das macht Eindruck und lässt die Gesichtswindeln gleich in einem anderen Licht erscheinen. Modisch sollen sie getragen werden. Die Maske als Alltagskleidungsstück. Und wenn sich noch viele Influencer der Sache anschließen, kann aus der Maske richtig etwas werden. Bis man dann am Schluss das Virus nicht mehr benötigt. Alle tragen die Maske freiwillig aus Angst es könnte irgendwann einmal etwas in der Luft herumschwirren. Und die junge Generation trägt die unappetitlichen Lappen als modisches Accessoire.

Das Angebot

Da heisst es im Prospekt gültig ab Montag 20.07.2020:

Designerin Jette Joop hat für Lidl eine Mund-Nasen-Masken Kollektion entworfen

Als Anmerkungstext schreibt Lidl:

Waschbare, wiederverwendbare Mund-Nasen-Masken; nur für den Privatgebrauch – nicht für medizinische Zwecke oder als persönliche Schutzausrüstung geeignet. Vorgeformte Verarbeitung mit weichem Futter

Kinder sollten die Maske nur unter Aufsicht Erwachsener tragen

Vor dem Tragen (separat) waschen.

Soweit Lidl im hauseigenen Prospekt.

Die Qualität der Lappen

Auf der rechten Seite weiter oben ist dann das Siegel: Oeko-Tex – Standard 100 zu erkennen.

Die Firma Allnatura schreibt zu dem Oeko-Tex-Standard kritisch Klartext:

Der Begriff „Öko“ impliziert aber beim ökologisch orientierten Endverbraucher grundlegende Positionen, wie ökologischer Landbau ohne den Einsatz von beispielsweise Pestiziden, keine Genmanipulationen, sogenannte „Biologische Baumwolle“, faire Arbeitsbedingungen bei Erzeugern und Herstellern, keinerlei Kinderarbeit und vieles mehr.

Alle diese für den Öko-Kunden wichtigen Grundlagen spielen beim Oeko-Tex®-Standard eine eher untergeordnete Rolle.

Sogar Textilien aus Kunstfasern wie Polyester können das Siegel des Oeko-Tex® Standard 100 erhalten, wie man auf diesem Foto deutlich sehen kann. (siehe Link zur Originalseite weiter unten)

Der ökologisch orientierte Verbraucher fühlt sich jedoch mit dem Slogan „Textiles Vertrauen“ fälschlicherweise in der Gewissheit, ein Produkt zu kaufen, das seinen hohen Ansprüchen und Wertvorstellungen genügt.

Denn er wird in den seltensten Fällen die einzelnen Prüfungskriterien und Grenzwerte nachlesen – und wenn doch, fehlt ihm wohl oft das Fachwissen, das ihm eine Einschätzung der Zahlen ermöglicht.

https://www.allnatura.de/allnatura-essenziell/magazin/kritisch-nachgefragt/oeko-tex-standard-100.html

Welche Qualität also letztlich diese Teile haben, kann niemand genau sagen. Unter welchen Bedingungen die textilen Bakterienschleudern produziert werden bleibt unklar. Denn alles was Käufer solcher Masken erwarten, spielt laut Alnatura eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet, dass der Oeko-Tex Standard 100 für diese Masken zumindest nichts Gutes verheisst.

Abnahmegarantieren – Goldgrube für Hersteller

In den ZDF-Nachrichten Sonntagabend 19.04.2020 verkündete man: Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland einen Bedarf von ca. 8 – 12 Milliarden Schutzmasken pro Jahr. Altmeier setzt auf Produktionen im Inland und stellt den Unternehmen Investitionszuschüsse sowie Abnahmegarantien in Aussicht.

Das klingt nicht nach einer baldigen Beendigung der Maskenempfehlung.

Warnungen und Rückrufe

Dazu passen die ständigen Warnungen und Rückrufe der verschiedensten Masken und Hersteller. Es ist ein riesiges Geschäft worden, dass die Regierung mit Abnahmegarantien am Laufen hält. Sicheres Geld für die Hersteller.

https://www.produktwarnung.eu/rubrik/atemschutzmasken

Die Liste wurde laut Betreiber aufgrund der Länge in eine eigene Seite ausgegliedert.

Die Grundidee brachten besorgte Bürger selbst ein

Man wollte nicht untätig dastehen und wollte sich schließlich gesundheitsbesorgt geben. Was lag also näher, aus der verordneten Maskenempfehlung samt Lockdown der Politik, ein Hobby zu machen. Deutlicher kann man seine Unterwerfung nicht mehr zeigen.

https://www.wz.de/nrw/krefeld/kultur/krefeld-mundschutz-als-modisches-accessoire_aid-51594141

https://www.nau.ch/lifestyle/gesellschaft/mundschutz-medizinisches-hilfsmittel-oder-modisches-it-piece-65746917

Die Zerstörung der Kinder?

Weder Schulen noch Kindergärten waren jemals Corona-Hotspots. Dennoch versuchen Landesregierungen und Bundesregierung die Kleinsten zu zwingen sich an diese Gesichtswindeln zu gewöhnen.

Über die Angst der Eltern und geschickt gemachte Medienberichte, wird den jungen Müttern und Vätern eine Situation vorgegaukelt, die nicht der Realität entspricht.

Es ist keine Rede mehr davon, dass Viren die Temperaturen im Sommer nicht überleben und wir deshalb keine Masken mehr tragen müssen. Inzwischen wurde über die willfährigen Medien die Lüge transportiert, dass selbst im Sommer das Corona-Virus überlebt.

Die Kinder mit diesen krankmachenden Bakterienschleudern zu drangsalieren ist eine weitere Eskalationsstufe im Kampf gegen die Menschheit. Warum dies soviele Eltern mitmachen bleibt ein Rätsel. Jeden Tag sieht man unzählige Schulkinder mit Masken auf dem Hin- und Rückweg.

Kinder, die genau wie Erwachsene einen Teil der ausgeatmeten Luft wieder einatmen, werden im gleichen Maß geschädigt. Es hat einen gesundheitlichen Grund, warum die Natur will, dass wir Schadstoffe ausatmen.

Und welche psychologischen und sozialen Auswirkungen die Masken und die Coronamaßnahmen auf unsere Kinder haben werden, lässt sich schwer abschätzen. Das werden wir erst sehen, wenn das „grösste soziale Experiment der Menschheit“ beendet wurde.

https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/interview-psychologe-berlin-kinder-corona-krise-stress.html

Was ist Atmung

Atmung ist der lebensnotwendige Vorgang, bei dem Sauerstoff aus der Luft aufgenommen (äußere Atmung) und in alle Körperzellen transportiert wird, wo er zur Energiegewinnung herangezogen wird (innere Atmung). Dabei entstehen als Abfallprodukte Wasser und Kohlendioxid. Letzteres wird in der Lunge an die auszuatmende Luft abgegeben und so aus dem Körper entfernt.

https://www.netdoktor.de/anatomie/atmung/

Die Symptome durch Masken

Es führt nach kurzer Zeit, ca. 15 min., zu ersten Ausfallerscheinungen. Menschen berichten von Übelkeit, Schwindel und Störungen in der Konzentration. Ohne die sommerlichen Temperaturen gerechnet.

Masken sind gefährlich sagt ein Arzt in Österreich

Auch hier leiden viele Menschen unter den Zwangsmaßnahmen der Regierung.

Wien – „Für den Dauergebrauch im Alltag sind Masken, die nun der österreichischen Bevölkerung oktroyiert wurden, Viren- und Bakterien- und Pilzschleudern. Sie können den Träger und Menschen in der Umgebung sogar gefährden“, meint der Arzt DDr. Christian Fiala.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200416_OTS0049/facharzt-fiala-schutzmasken-sind-sinnlos-bis-gefaehrlich

Gesetz oder Verordnung? Verstoss gegen das Übermaßverbot?

Es gibt weder ein Gesetz noch eine Verordnung zum Zwangstragen einer Maske. Die „Corona-Auflagen“ sind ohne Rechtsgrundlage.

Der Personenkreis gem. § 28 (1) IfSG ist klar zur restlichen Bevölkerung abgegrenzt. Diese Grenzen werden massiv überschritten und somit der Versuch gemacht die gesamte Bevölkerung vom Geltungsbereich des § 28 (1) IfSG zu erfassen.

31.03.2020 Entscheidung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs München zu den Corona-Beschränkungen: „Kontaktverbot“ kann nur eine Empfehlung sein – kein Verbot.

Die Landesregierung musste inzwischen das Bußgeld abschaffen. Nun liegt es an der Polizei Menschen, die sich nicht an die Abstandsregelungen halten, mit anderen Sanktionen zu belegen.

Zur Erinnerung: Drosten – Virenexperte spricht Klartext zur Maske

Was mit den Menschen und insbesondere unseren Kindern gemacht wird, ist unverantwortlich. Diese Dauerangst vor einem tödlichen Virus hinterlässt Spuren in der Gesellschaft. Die Medien haben zu einem sehr großen Teil Mitschuld an diesem Zustand. Kinderpsychologen warnen explizit vor den unterschätzten Folgen, wenn man Kinder damit zwangsunterdrückt.

Es kommt der Tag, an dem die Verantwortlichen aus Politik und Medien zur Rechenschaft gezogen werden.