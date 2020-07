Neckarsteinach: Abgesagte Vierburgenbeleuchtung – Burg Schadeck am 25. Juli 2020 illuminiert

Neckarsteinach – Der diesjährige Tag des Gastes am 25. Juli 2020 musste aufgrund der derzeitigen Pandemie und den damit verbundenen Abstandsregelungen gestrichen werden. Die Stadt Neckarsteinach möchte jedoch am kommenden Samstag mit der Illumination des „Schwalbennestes“ an die spektakulären Burgenbeleuchtungen der vergangenen Jahre erinnern. Gleichzeitig möchte die Stadt aber auch die Hoffnung wecken, dass ihr schönstes Fest im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.

Da auch keine Krönung der Vierburgenhoheiten stattfinden darf, werden die Burgenkönigin Laura I. und ihr Burgenfräulein Carolin ein weiteres Jahr im Amt bleiben und die Vierburgenstadt über die Stadtgrenzen hinaus vertreten.

„Bitte bleiben Sie besonnen und lassen Sie uns gemeinsam auf die Beleuchtung unseres Wahrzeichens am kommenden Samstag freuen!“

Ihr

Bürgermeister Herold Pfeifer