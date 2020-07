Auto überschlägt sich bei Alleinunfall (siehe Foto)

Kandel (ots) – Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr am Montag 20.07.2020 um 16.45 Uhr, die A 65 aus Richtung Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Etwa 150 Meter vor der Anschlussstelle Kandel-Nord verlor er infolge Starkregens und vermutlich unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich im Grünstreifen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 54-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Am Unfallort wurde er durch den Rettungsdienst versorgt. An seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Kandel und die Autobahnmeisterei abgesichert und durch einen Abschleppdienst geborgen, weshalb die rechte Fahrspur der A 65 für etwa eine Stunde gesperrt werden musste.

Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz

Schwegenheim (ots) – Am 20.07.20 führten Beamten der Polizeiinspektion Germersheim in der Zeit von 14-19 Uhr Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz in Schwegenheim durch. Da ein 25-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zwei Motorradfahrern musste die Weiterfahrt aufgrund Manipulationen am Auspuff untersagt werden. Auch sie erwartet ein entsprechendes Bußgeld. Weiter war ein 28-jähriger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wiesen 10 Fahrzeuge technische Mängel auf.

Fahrraddiebstahl geht schief

Lustadt (ots) – Am 20.07.2020 stellte ein 29-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße sein EBike für kurze Zeit unverschlossen vor einem Einkaufsmarkt in Lustadt ab.

Diesen Moment nutzte ein 34-jähriger Fahrraddieb, setzte sich auf das fremde E-Bike und fuhr davon. Den Diebstahl bemerkte das vermeintliche Opfer jedoch und rannte dem Dieb hinterher. Dieser stürzte in der Aufregung von dem Fahrrad und wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Einbruch in Apotheke

Wörth am Rhein (ots) – Unbekannte drangen am frühen Montagmorgen 20.07.2020 um 03.35 Uhr in eine Apotheke ein und durchsuchten diverse Behältnisse nach Bargeld. Die über der Apotheke wohnenden Hauseigentümer wurden durch Geräusche wach und schalteten die Beleuchtung an, um zu sehen was passiert war. Bei der Nachschau konnte einer von zwei Tätern gesehen werden, der in Richtung Bienwaldhalle davonrannte.

Er wurde als ca. 20-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und kräftiger Statur beschrieben und soll mit einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief erfolglos.