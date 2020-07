Ludwigshafen: KVD schließt und versiegelt zwei Gaststätten

Stadt Ludwigshafen

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Freitag 17.07.2020, zwei Gaststätten unter anderem wegen Verstößen gegen Hygienevorschriften zur Eindämmung von Corona-Infektionen geschlossen.

In einem Lokal in der Südlichen Innenstadt entdeckten die KVD-Einsatzkräfte und Mitarbeiter der Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit des Bereichs Öffentliche Ordnung neben den Hygienemängeln zudem 30 entstempelte Kfz-Kennzeichen. Die daraufhin hinzugezogene Polizei stellte die Kennzeichen sicher.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle der städtischen Einsatzkräfte mit der Polizei in einer Gaststätte in der Nördlichen Innenstadt wurden, neben Hygieneverstößen, Betäubungsmittel entdeckt. Die Funde wurden sichergestellt. Der KVD schloss und versiegelte auch diese Gaststätte.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 20.07.2020 gegen 11 Uhr meldete eine Zeugin, dass es in der Bürgermeister-Trupp-Straße soeben zu einem Verkehrsunfall gekommen und der Fahrer anschließend geflohen sei. Sie gab an, dass ein schwarzer Transporter, der auf dem Gehweg gestanden hatte, mir seinem Heck gegen ein Verkehrszeichen gefahren sei und dieses sichtbar beschädigt hätte. Vor Ort konnte der Schaden von den Polizeibeamten aufgenommen werden.

Laut der Zeugin haben zwei Männer den Unfall beobachtet. Sie seien unmittelbar nach dem Unfall zum Fahrer des Transporters gegangen und hätten ihm gesagt, er müsse auf die Polizei warten. Stattdessen sei der Fahrer aber zurück in sein Fahrzeug gestiegen und einfach davongefahren.

Der Fahrer soll etwa 40 Jahre alt und dunkelhaarig sein. Er trug eine dunkle Brille sowie einen Schnurrbart.

Die Polizeiinspektion 2 sucht nun Zeugen, insbesondere die beiden Männer, die den Fahrer angesprochen haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Drogen sichergestellt

Ludwigshafen (ots) – Eine Kontrolle eines 20-Jährigen am Montag (20.07.2020) offenbarte 14 Tütchen Marihuana. Eine Polizeistreife war gegen 15.10 Uhr im Bereich der Heny-Roos-Passage unterwegs, als sie auf einen Personengruppe trafen.

Während der Kontrolle entdeckten die Polizeibeamten bei einem 20-Jährigen 14 Tütchen, die mit Marihuana gefüllt waren. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Vier Smartphones gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Diebespärchen stahl am Montag (20.07.2020) insgesamt vier Smartphones aus einen Mobilfunkladen. Gegen 15.50 Uhr betraten eine Frau und ein Mann das Geschäft in der Bismarckstraße. Nach kurzer Zeit rissen Sie plötzlich die Smartphones aus der Auslage und flüchteten in Richtung Schulstraße. Die Smartphones hatten einen Gesamtwert von über 3.700 Euro.

Die Frau war circa 20 Jahre alt und trug einen hellen Pullover und eine Sonnenbrille. Der Mann trug einen dunklen Pullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbrecher erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein Einbrecher wurde am Montag (20.07.2020) von einem Bewohner bei der Tat erwischt. Der 50-jährige Hausbesitzer kehrte gegen 10.30 Uhr an seine Wohnanschrift in der Spatenstraße zurück und erblickte plötzlich eine ihm fremde Person im Haus. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und rannte durch die Haustür auf die Straße. Nach derzeitigem Stand wurde der Einbrecher bei der Tatausführung wohl gestört und entkam ohne Beute.

Der Einbrecher war männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er war von schlanker Statur und circa 1,75 m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze Hose und Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Tatzeitraum vom 17.07.2020 bis 20.07.2020 in ein Bürogebäude eines Kfz-Sachverständiger in der Bruchwiesenstraße ein. Aus den Büroräumlichkeiten wurden eine Geldkassette mit 17 Euro Bargeld gestohlen.

Der durch den Einbruch entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falscher Verwandter und falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots) – Eine 83-Jährige wurde am Montag (20.07.2020) gleich von zwei Betrügern kontaktiert. Gegen 10.30 Uhr klingelte das Telefon der Seniorin. Am anderen Ende gab sich ein Mann als Verwandter aus und forderte Geld. Anschließend ging ein erneuter Anruf von einem ihr auch unbekannten Mann ein. Dieser gab sich als Polizeibeamter “Robert Mayer” aus und erkundigte sich nach den finanziellen Verhältnissen der 83-Jährigen. Glücklicherweise verhielt Sie sich vorbildlich und ging nicht weiter auf das Gespräch ein. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Gemeinsame Kontrolle

Ludwigshafen (ots) – Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in einer Gaststätte in der nördlichen Innenstadt, wurden am Freitagabend mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetzt festgestellt. Alle Funde wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mundenheim

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(SB) – Am 21.07.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18.07 Uhr zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Oberstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich sichtbar. Das Gebäude wurde evakuiert. Das Feuer wird von Außen mit zwei Drehleitern und mit mehreren Trupps im Innenangriff bekämpft.

Im Einsatz sind zur Zeit 10 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Oppau und Stadtmitte. An der Einsatzstelle unterstützt ebenfalls der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Entstördienst der TWL. Der Straßenbahn- sowie Busverkehr ist im Bereich Mundenheim Rheingönnheimer Straße zur Zeit nicht möglich.

Die Löscharbeiten sind im Moment noch im Gange und werden noch mehrere Stunden andauern.