Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Silz und Gossersweiler-Stein (ots) – Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren, waren in den Abendstunden des 20.07.2020, in Silz und Gossersweiler-Stein mit einem grünen Ford Fiesta ohne amtliche Kennzeichen unterwegs.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw nicht zugelassen ist. Zudem war der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

STOP-Schild überfahren

Großfischlingen (ots) – Am heutigen Morgen (21.07.2020, 09:00-10:45 Uhr) missachteten an der Kreuzung L507/L540 16 Autofahrer das dortige STOP-Schild. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt.

An diesem Knotenpunkt ereigneten sich zurückliegend schwere Verkehrsunfälle, weil die Verkehrsteilnehmer aufgrund der Weitsicht das dortige STOP-Schild ignorieren. So wurde im November letzten Jahres ein Motorradfahrer schwer verletzt, weil ein aus Edesheim kommender PKW-Fahrer die Vorfahrt des Kradfahrers missachtete. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen Kreuzungen verhindern.