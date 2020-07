Verkehrskontrolle

Bingen (ots)

Bingen, Hitchinstraße und Mainzer Straße, 20.07., 16:00 – 20:00 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden 21 Gurtverstöße und zwei Handyverstöße festgestellt.

Bei einem der nicht angeschnallten Fahrer bestand der Verdacht auf zeitnahe Einnahme von Betäubungsmitteln. Dem 36-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Die Gurtverstöße wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 EUR geahndet. Für die verbotene Handynutzung wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall Flucht

Bingen (ots)

Bacharach, Leinpfad, 20.07. Ein 67-Jähriger parkte seinen VW Tiguan gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz der Anlegestelle Leinpfad. Als er gegen 12:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, entdeckte er den Zettel eines Zeugen an seiner Windschutzscheibe. Darauf beschrieb dieser wie ein Fahrer mit seinem Audi während des Einparkens an sein abgestelltes Fahrzeug gestoßen sei, wodurch ein leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer stieg aus und machte sogar ein Foto vom Schaden, bevor er sich unerlaubterweise vom Tatort entfernte. Durch die Kennzeichen-Weitergabe konnte der Fahrer ermittelt werden. Es entstand ein leichter Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Der Fahrer hat sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Alkoholisiert die Kontrolle über PKW verloren

Mainz-Oberstadt (ots) – Am heutigen Nachmittag verlor um 13:45 Uhr ein

66-Jähriger aus Mainz die Kontrolle über seinen PKW und fuhr gegen eine zum Teil

verglaste Hauswand. Der alkoholisierte Mann war auf der Suche nach einem

Parkplatz zunächst rückwärts gegen eine steinerne Sitzgelegenheit geprallt.

Anschließend beschleunigte er stark und fuhr vorwärts über die Terrasse gegen

das Gebäude. Hinter der beschädigten aber nicht durchbrochen Hauswand befindet

sich das Wohn- und Esszimmer einer 4-köpfigen Familie. Zum Unfallzeitpunkt war

die Familie dabei das Mittagessen einzunehmen. Durch Splitter des zerborstenen

Glasfensters wurde ein 6-jähriges Mädchen leicht am Fuß verletzt. Der

Unfallverursacher wird auf Grund einer Fraktur am Oberkörper in einem Mainzer

Krankenhaus medizinisch versorgt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein beschlagnahmt. Die 4-köpfige Familie steht unter Schock. Sie wird

derzeit professionell betreut. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca.

30.000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mainz (ots) – Montag, 20.07.2020, 18:20 Uhr

Am Montagabend kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto-

und einem Motorradfahrer auf der Rheinallee. Ein 29-jähriger Autofahrer und ein

47-jähriger Motorradfahrer befahren nebeneinander die zweispurige Rheinallee von

der Zwerchallee kommend in Fahrtrichtung Mombacher Kreisel. Der 29-Jährige fährt

auf dem linken; der 48-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen. Als der 29-Jährige

kurz vor dem Einmündungsbereich Auenstraße vom linken Fahrstreifen auf den

rechten wechselt, um nach der Einmündung Auenstraße nach rechts in Richtung

Kaufland zu fahren, kommt es zur Kollision mit dem 47-jährigen Motorradfahrer.

Dieser wird schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Kellerabteile

Mainz (ots) – Sonntag, 12.07.2020, 12:00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 18:45 Uhr

In der Walpodenstraße hebeln unbekannte Täter zwei Kellerabteile auf und

entwenden eine Elektrosäge. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl aus Auto

Ober-Olm (ots) – Samstag, 18.07.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 08:00

Uhr

Unbekannte Täter durchwühlen ein im Mainzer Weg in Ober-Om geparktes Auto. Sie

entwenden einen geringen Münzbetrag aus der Mittelkonsole. Es können keine

Aufbruchsspuren festgestellt werden und es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Frau fährt mit PKW in Heck eines Sattelzuges

Worms/Gau-Bickelheim (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 60-jährige Frau aus Speyer, die am 20.70.2020 gegen 18:15 Uhr auf der A 61 bei Worms in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf das Heck eines Sattelzuges auffuhr. An ihrem PKW entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Dame erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung in ein Wormser Krankenhaus gebracht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Der 37-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. An seinem Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Da weder die 60-Jährige noch der Fahrer des Sattelzuges Angaben zum Unfallhergang machen konnten, bittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim um Zeugenhinweise unter 06701-9190.