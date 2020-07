Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Defektes Elektrogerät auf den Grill gelegt

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.07.2020 konnten Anwohner in der Gartenstraße in Bad Dürkheim den Geruch von verbranntem Plastik wahrnehmen. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 24-jähriger Wohnungsinhaber auf seinem Balkon einen Holzkohlegrill ordnungsgemäß befeuert hatte. Neben dem Holzkohlegrill, welcher mit glühender Holzkohle gefüllt war, stand jedoch eine verbrannte elektronische Musikbox. Um seiner Wut über den eingetretenen Defekt des Gerätes Ausdruck zu verleihen, hatte er es einfach auf seinen Grill gelegt. Eine Brandgefahr für das Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Stadtverwaltung Bad Dürkheim wurde über den Einsatz informiert.

Bad Dürkheim: Unfallflucht mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 13.07.2020 befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kleintransporter (mit Laderampe) die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim in Richtung Philipp-Fauth-Straße. Eine 46-jährige befuhr mit ihrem Fahrrad in dieselbe Richtung. An der Ampel in Höhe der dortigen Post wollte die Fahrradfahrerin geradeaus fahren. Der Kleintransporter bog jedoch rasant nach rechts in die Kurgartenstraße ein. Hierbei touchierte er mit seiner Laderampe die Schulter der Fahrradfahrerin, die dadurch zu Fall kam und sich an der Hand, Knie, Hüfte und Knöchel verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern. Sie wurde anschließend durch Zeugen in die Notaufnahme ins Krankenhaus verbracht, wo ihre Verletzung an der Hand genäht werden musste. Die Verkehrsunfallflucht wurde durch die 46-Jährige nachgemeldet. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Beleidigung nach Parkverstoß

Wachenheim (ots) – Am 20.07.2020 kam es im Hinteren Graben in Wachenheim zu einer Beleidigung im Rahmen von unterschiedlichen Sichtweisen hinsichtlich eines nicht ordnungsgemäß geparkten PKW. Ein 44-Jähriger machte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes darauf aufmerksam, dass diese in einem Halteverbot stehen würde. Er fertigte dann ein Foto von der Parksituation um dieses dem zuständigen Ordnungsamt mitzuteilen. Daraufhin zeigte ihm die bislang unbekannte Fahrerin den sogenannten „Vogel“. Da sich der Zeuge in seiner persönlichen Ehre verletzt fühlte, wird nun gegen die Fahrerin wegen Beleidigung ermittelt.

Wachenheim: Betrunken auf Roller

Wachenheim (ots) – Am 20.07.2020 konnte ein 56-jähriger Rollerfahrer in der Weinstraße in Wachenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Fahrer augenscheinlich nicht unerheblich Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 3,18 Promille. Der Schlüssel des Mofas wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.