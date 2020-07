Mannheim: „Rockt zu Hause LIVE“ im Capitol – Live-Stream endet kommenden Samstag

Mannheim – Nach 18 Wochen endet am kommenden Samstag, 25.07.2020, der Live-Stream Rockt zu Hause mit Sascha im Quadrat und wechselnden Gästen aus dem Capitol.

Seit der ersten Lock Down Woche haben uns Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs, Frank Schäffer und Christof Brill abgelenkt, aufgeheitert und einfach bestens unterhalten. Für einige Zuschauer eine wichtige Konstante in dieser verrückten Zeit. Zuschauer gab es von Beginn an viele: Aus der ganzen Welt waren eine halbe Million Menschen über die Zeit dabei. Insgesamt haben wir über 50 Stunden Musik gestreamt, knapp 450 Songs gespielt und für die Mannheimer Bürgerstiftung und das Capitol zusammen knapp 110.000,- € an Spenden gesammelt.

Jetzt feiern wir am kommenden Samstag das große Finale:

20. Rockt zu Hause LIVE

mit Sascha im Quadrat

Gäste: Strings Y Voz & Room4Voices

Für den fulminanten Abschluss wird die Band durch zwei weitere Capitol Band Mitglieder verstärkt: Rainer Dettling an den Drums und Stefan Engelmann am Bass.

Infos zu den Gästen beim letzten Rockt zu Hause Konzert am 25. Juli 2020:

Strings Y Voz

Lisbania Perez, geborene Dominikanerin, ist die Stimme und das Gesicht von STRINGS Y VOZ. Von ihrem sechsten Lebensjahr an lebte sie in Haiti. Und auch wenn die beiden Länder traditionell kein spannungsfreies Verhältnis zueinander haben – sie hat die Grooves ihrer beiden Heimaten aufgesogen, die Twoubadou- ,Rasin- und Reggae-Sounds Haitis, die Bachata- und Merenguerhythmen der Dominikanischen Republik ebenso wie lokale haitianische Musikstile. Beispielsweise den populären, in den Straßen von Port-au-Prince allgegenwärtigen Kompa, in dem sich kreolische Gesänge mit afrikanischen Beats und spanischen Elementen verbinden. Lisbania Perez baut damit eine musikalische Brücke zwischen zwei allzu oft miteinander konkurrierenden und eigentlich doch so nah verwandten Kulturen.

Zum professionellen Gesang brachte sie, die zunächst eine Ballettausbildung genossen hat, erst ein trauriges Ereignis: Kurz vor ihrem Tod hatte Lisbanias Mutter geplant, erstmals als Sängerin vor Publikum aufzutreten – überraschend für die ganze Familie. Doch dazu kam es tragischerweise nicht mehr. Lisbania aber spürte wenig später instinktiv, dass die Stimme ihrer verstorbenen Mutter nunmehr durch sie erklingt – eine so starke Empfindung, dass sie ihren weiteren Weg als Künstlerin vorzeichnete. Wer um die spirituelle Ader der Haitianer und den bei vielen tief verwurzelten Voodoo-Glauben weiß, kann dieses Gefühl, ein Erbe weiterzutragen, vermutlich nachempfinden…

Die Melancholie und Sehnsucht, aber auch die Lebensfreude und Energie karibischer Klänge hat Lisbania schließlich nach Europa mitgebracht, wo sie in Heidelberg eine weitere, eine neue Heimat fand – und in Christoph Stadtler, dem „Saitenmann“ von STRINGS Y VOZ, einen kongenialen Partner: Karibisches Temperament und leidenschaftliche Ausdruckskraft trafen auf das Können und die Kreativität eines Ausnahmegitarristen, der schon seit jungen Jahren als Profi mit internationalen Bands ebenso auf Tournee war wie mit deutschen Pop-Stars im Studio und auf zahlreiche Tonträgerveröffentlichungen zurückblicken kann. Der versierte Saitenzauberer und die charismatische Sängerin mit der karibischen Stimme verschmolzen zum Duo STRINGS Y VOZ – und entwickelten von Anfang an eine ganz eigene, homogene Handschrift, verfeinert und geschliffen durch zahlreiche Liveauftritte.

Room4Voices unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem herkömmlichen Rock-Pop-Soul-Konzept vieler Bands: Zum einen spielt die Band „unplugged“ und bringt für die Rockpopmusik relativ außergewöhnliche Instrumente wie Melodica, Contrabass, Akkordeon, Cajon oder Mundharmonika zu Gehör.

Zum anderen steht eindeutig der Gesang im Mittelpunkt – gemäss dem Namen Room4Voices. Sascha Kleinophorst, Majka Kiefer und Markus Eisel bilden die Sangesfraktion der Formation.

Sie sind über die Grenzen hinaus bekannt und in vielen Bands aktiv – Brass Machine, Wet Desert, Saftwerk, We Rock u.v.m. Komplettiert wird das Quartett von Christof Brill, der darüber hinaus in einzigartiger Weise die Gitarre bedient.

Dabei werden alle Facetten abgedeckt: Solo- und mehrstimmiger Chorgesang, Duett wie Terzett, A capella-Passagen.

Das Fundament von Room4Voices bildet die Rhythmusgruppe bestehend aus Schlagzeuger Rainer Dettling und Stefan Engelmann, für die tiefen, erdigen Töne zuständig. Tastenzauberer Frank Schäffer, komplettiert die Band.

Ein Blick auf die Künstler, die Room4Voices interpretieren, zeigt, dass die Bandbreite sehr groß ist. Rockige Songs finden sich dabei ebenso auf dem Programm wie Balladen, Soulklassiker wie Popsongs. So sind Titel von u.a. Joe Cocker, Bon Jovi, Shania Twain, Ronan Keating, James Taylor, Herbert Grönemeyer, Hooters und vielen anderen Künstlern im Programm von Room4Voices vertreten.

Rockt zu Hause Open Air am 15. August im Luisenpark

Am 15. August ist das Capitol Mannheim mit Rockt zu Hause Open Air auf der Seebühne im Luisenpark zu Gast und da werden die Karten langsam knapp.

Jetzt Erst Recht

Kulturfestival auf der Seebühne, Luisenpark, 20 Uhr

Alle Infos zum Festival hier: https://jetzterstrechtfestival.de oder auf Facebook: https://www.facebook.com/jetzterstrechtfestival

Kartenvorverkauf ausschließlich über den Capitol Vorverkauf 0621-33 67 333