48-jähriger gibt sich als Polizist aus – Schreckschusswaffe sichergestellt, Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, Amtsanmaßung

Speyer (ots) – 20.07.2020, 16:05 Uhr – Strafrechtliche Ermittlung wegen Bedrohung, Beleidigung, Amtsanmaßung sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz leitete die Polizei am Montagnachmittag 20.07.2020 gegen einen 48-jährigen Schifferstädter ein. Dieser gab sich am Postplatz Speyer gegenüber 3 Frauen zunächst in aufdringlicher Weise als Polizist aus.

Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und den Beschuldigten von den Frauen wegzog, schob der 48-Jährige seine Lederjacke zur Seite und präsentierte dem Passanten so in bedrohender Weise, eine unter der Jacke mitgeführte Schreckschusswaffe. Zudem beleidigte er den Passanten durch das Zeigen des Mittelfingers.

Der Beschuldigte konnte durch eine hinzugerufene Streife kontrolliert werden. Bei seiner Durchsuchung konnte die mitgeteilte Schreckschusswaffe bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße

Speyer (ots) – 20.07.2020, 10:30 bis 10:50 Uhr – Am Dienstag führt die Polizei zwischen 10:30-10:50 Uhr Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße auf Höhe eines dortigen Sportgeschäftes durch.

Hierbei konnten von 73 passierenden Radfahrern 20 Radfahrer/innen festgestellt werden, die den Radweg in die falsche Richtung befuhren. Diese wurde in verkehrserzieherischen Gesprächen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Zudem wurden sie hinsichtlich der Gefährlichkeit ihres Verhaltens im Hinblick auf Verkehrsunfälle an Einmündungen sensibilisiert.

Unfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – 20.07.2020, 10:10 Uhr – Am Montagmorgen 20.07.2020 kam es in der Oberen Langgasse zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 79jährige Unfallbeteiligte aus Otterstadt schwer verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem VW Polo die Obere Langgasse in Richtung Bahnhofstraße hinter einem Linienbus.

Als dieser an einer Bushaltestelle zum Stehen kam, überholte die Polo-Fahrerin den Bus über die Gegenfahrspur und kollidierte dabei mit einem Opel Insignia, der vom Parkplatz Volksbank vor dem Bus auf die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße einbog.

Dessen 39-jährige Fahrerin aus Böhl-Iggelheim blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Die im Brustbereich verletzte 79-Jährige kam in ein örtliches Krankenhaus.

Pkw beim Parken beschädigt und geflüchtet

Speyer (ots) – 18.07. bis 19.07.2020 – Zwischen Freitag und Samstag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer vermutlich im Zusammenhang mit einem Parkvorgang einen Sachschaden iHv. ca. 1.500 EUR an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Passat mit Heilbronner Kennzeichen. Danach verließ er die Örtlichkeit, ohne sich um den durch ihn entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem derzeit unbekannten Unfallverursacher geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.