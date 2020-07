Kreis Bergstraße

Lampertheim: 30-Jähriger von 4 jungen Männern attackiert – Wer kann Hinweise geben?

(ots) – Ein 30 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Sonntag 19.7.2020 gegen 1.15 Uhr von vier jungen Männern, wovon zwei dunkelhäutig waren, in der Römerstraße attackiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand rempelte einer der Unbekannten den 30-Jährigen beim Vorbeigehen an. Kurz darauf stießen seine Kompagnons den Lampertheimer zu Boden. Im Anschluss flüchteten die 4 Angreifer unerkannt. Als sich der 30-Jährige wieder aufrappelte, bemerkte er das Fehlen seiner schwarzen Ledergeldbörse.

Täterbeschreibung:

Die Flüchtigen sollen zwischen 16-18 Jahre alt gewesen sein. Während ihrer Tat hatten die Täter Kapuzen über ihre Köpfe gezogen.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Quartetts geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Bensheim: 7-köpfige Schwanenfamilie legt Verkehr auf A 5 lahm (siehe Foto)

(ots) – Eine auf Wanderschaft befindliche 7-köpfige Schwanenfamilie legte am Dienstagmorgen 21.07.2020 gegen 6.30 Uhr auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Heppenheim und Bensheim, den Verkehr für fast zwei Stunden nahezu lahm. Zum Teil konnten die Verkehrsteilnehmer aber auch von der Polizei an der Gefahrenstelle vorbei geleitet werden.

Das Elternpaar mit seinen fünf Kleinen hatte sich auf die Autobahn verirrt. Drei aufmerksame Autofahrer erkannten die Gefahr glücklicherweise sofort, bremsten den Verkehr ab, kesselten die Schwäne mit ihren Fahrzeugen geschickt ein und verständigten anschließend die Polizei, die wiederum die Feuerwehr und die Berufstierrettung Rhein-Neckar zur Unterstützung hinzuzog.

Die Brandschützer zeigten anschließend, dass sie auch von Tierrettung durchaus etwas verstehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten mitten auf der Autobahn mit Leitern eine Art Gehege um die Schwäne herum auf und gemeinsam mit den Mitarbeitern der Tierrettung Rhein-Neckar wurde die Schwanfamilie im Anschluss wohlbehalten an der Erlache ausgesetzt und ins kühle Nass entlassen.

Aufgrund der Rettungsaktion kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Gegen 8.15 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar. Die Autobahnpolizei bedankt sich bei den im Stau stehenden Verkehrsteilnehmern für die Geduld.

Lorsch: Brand in einem Wohnhaus

(ots) – Am Dienstag 21.07.2020 gegen 02.20 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße ein Brand gemeldet. Durch frühzeitige Löscharbeiten der Bewohner konnte eine Ausweitung des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindert werden.

Die Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr Lorsch durchgeführt.

Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Als Brandursache kommt ein Kurzschluss an einem Stromkabel in Betracht, der zu einem Kabelbrand

im Bereich des Treppenhauses führte.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim geführt.

Lampertheim-Hofheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

(ots) – Am Montagabend 20.07.2020 kam es gegen 19:30 Uhr in Lampertheim, Ortsteil Hofheim, auf der Bahnhofstraße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Ein 52 Jahre alter Pedelecfahrer aus dem Kreis Bergstraße kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem vorausfahrenden 49 Jahre alten Radfahrer, der auch aus dem Kreis Bergstraße stammt. Hierbei wurde der 52-jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert werden.

Der zweite Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Fahrbahn war für die Dauer von zweieinhalb Stunden vollgesperrt. Eingesetzt waren 2 RTWs, 1 Rettungshubschrauber, 1 Zug FFW Lampertheim-Hofheim, sowie der Bauhof der Stadt Lampertheim. Zeugen die vor Ort noch keinen Kontakt zur Polizei hatten und Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lampertheim unter 06206-944-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Unbekannter fordert Geld und schlägt zu – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein 22-jähriger Mann ist am Montagnachmittag 20.7.2020 von einem bislang noch unbekannten Mann, im Bürgerpark attackiert und ins Gesicht geschlagen worden. Gegen 16.45 Uhr war der 22-jährige Fußgänger in Richtung Nordbad unterwegs, als der Täter unvermittelt aus einem Gebüsch sprang und den Darmstädter aufforderte sein Geld sowie sein Telefon herauszugeben.

Nachdem der junge Mann der Forderung nicht nachkam, schlug der Täter mehrere Male mit der Faust zu und traf den Darmstädter im Gesicht. Er wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss in einem Rettungswagen ärztlich versorgt.

Täterbeschreibung:

Der Täter ergriff die Flucht. Er wurde als etwa 18 Jahre alt und circa 1, 70 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose.

Eine konkretere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten der Ermittlunsggruppe-City Augenzeugen des Geschehens, die weitere Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9693610 nimmt die Polizei alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt: 29-Jähriger besprüht Ladendetektiv mit Tierabwehrspray

(ots) – Ein 29-jähriger Mann mit Wohnsitz in Darmstadt wird sich nach seiner Festnahme am Montagnachmittag 20.7.2020 wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut. Gegen 12.30 Uhr hatte der Beschuldigte versucht, Ortungsgeräte aus dem Geschäft zu entwenden und war dabei von einem Ladendetektiv beobachtet worden.

Als der Mitarbeiter den Verdächtigten ansprach, leistete der Mann sofort heftigsten Widerstand und versuchte zu flüchten. Dabei sprühte er dem Ladendetektiv Tierabwehrspray ins Gesicht. Trotz der massiven Gegenwehr konnte der Beschuldigte bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten werden. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Darmstadt: Auseinandersetzung vor Imbiss löst Polizeieinsatz aus

(ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 39 Jahre alten Männern, vor einem Imbiss am Mathildenplatz, hat am Dienstagnachmittag (21.7.) , den Einsatz der Polizei ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Zeugen, kurz nach 13 Uhr wahrgenommen, wie der 39-jährige Mann aus Gräfenhausen seinem Gegenüber mit einem Messer drohte und verständigten umgehend die Beamten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter den beschriebenen Tatverdächtigen in nur wenigen Metern Entfernung fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten bei dem Beschuldigten ein Messer sicher. Ob es sich bei dem Messer um das handelt, was zuvor von den Zeugen wahrgenommen wurde, werden die Ermittlungen zeigen. Diese dauern, insbesondere auch was die Hintergründe der Tat angehen, derzeit an.

Die Polizei in Darmstadt bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Ermittlern, unter der Rufnummer 06151/969-0, in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Wixhausen: Soziale Einrichtung im Visier von Einbrechern

Darmstadt (ots) – Die Büroräume einer sozialen Einrichtung im Auwiesenweg sind am frühen Montagmorgen (20.7.), zwischen 0 Uhr und 1 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und nach Wertgegenständen gesucht. Mit ihrer Beute, zwei Tablets und Bargeld, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 zu erreichen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Darmstadt: Fenster der Stadtbibliothek von Unbekannten beschädigt

Darmstadt (ots) – Einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (17.7) und Montag (20.7) am Gebäude der Stadtbibliothek in der “Große Bachgasse” verursacht. Am Montagmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei über den Schaden informiert worden.

Nach ersten Ermittlungen hatten die Vandalen eine Eisenstange benutzt und damit die äußere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3610).

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt/Raibach: Traktorfahrer ohne Führerschein – Verdacht auf Drogeneinfluss und Schreckschusswaffe dabei

(ots) – Einen 22 Jahre alten Traktorfahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Höchst am Montag 20.07.2020 gegen 15.30 Uhr im Oberdorf.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt und zudem hegten die Ordnungshüter die Vermutung, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob dieser Verdacht zutreffend ist. Bei ihm fanden die Polizisten weiterhin griffbereit eine geladene und entsicherte Schreckschusswaffe.

Der Traktorfahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Roßdorf: 81-Jährige bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Dienstagmorgen 21.7.2020 gegen 10 Uhr, kam es auf der Ringstraße zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin.

Die 81-jährige Radlerin aus Roßdorf befuhr den Traisaer Weg in Richtung der Kreuzung Traisaer Weg/Ringstraße. Dort kollidierte sie nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem Wagenlenker aus Ober-Ramstadt. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallgeschehens dauern derzeit an. Bei dem Aufprall wurde die 81-Jährige verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug des 67-jährigen Fahrers aus Ober-Ramstadt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Reinheim-Ueberau: Kriminelle gehen leer aus – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Das Gartenhaus auf dem Kirchengelände in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen (19.7.) und Montagnachmittag (20.7.) in das Visier Krimineller.

Um sich Zugang zur Hütte zu verschaffen, versuchten die Unbekannten mit Einwirkung von Gewalt die Tür aufzubrechen. Als die Kriminellen scheiterten, suchten sie das Weite. Am Gartenhaus entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06154/63300 entgegen.

Roßdorf: Tödlicher Verkehrsunfall

(ots) – Am 20.07.2020 kam es um 17:34 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 3104 zwischen Roßdorf und Ober-Ramstadt. Ein 37jähriger Mann aus Roßdorf fuhr mit seinem Kraftrad von Roßdorf nach Ober-Ramstadt. In einem Kurvenbereich (Linkskurve) kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und überschlug sich mehrfach.

Der Kraftradfahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 36jährige Mitfahrerin aus Roßdorf wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird bisher ausgeschlossen.

Zur Sachverhaltsaufklärung wurde seitens der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Verkehrsgutachter hinzugezogen. Die Straße war zwecks Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Reinheim: Silberner Mercedes gesucht – Wer kann Hinweise geben?

(ots) – Die Polizei sucht seit Samstagmorgen 18.7.2020 nach dem silbernen Mercedes mit dem Kennzeichen DA-GO 1912, der womöglich in Reinheim abgestellt wurde. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der lebensältere Fahrer mit dem silbernen B200 gegen 10.30 Uhr weggefahren. Einige Stunden später kehrte der orientierungslose Mann wohlbehalten nach Hause zurück, jedoch ohne Wagen. Seitdem fehlt von dem Fahrzeug jede Spur. Für die Rückfahrt hat er sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein Taxi genommen.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Wagens geben können. Ebenso nach Taxi-Unternehmen, die den Mann zur Wohnanschrift gefahren haben. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mercedes auch in angrenzenden Ortschaften steht.

Die Polizei in Ober-Ramstadt nimmt alle sachdienlichen Hinwiese unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Groß-Umstadt: Kriminelle versuchen Getränkeautomat aufzubrechen – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (21.7.), gegen 0.55 Uhr, sich an einem Getränkeautomaten am Bahnhof in der St.-Peray-Straße zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten mit Gewalteinwirkung an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Ihr Vorhaben scheiterte, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Groß-Gerau

5000 Euro Schaden nach Beschädigungen an Kirche

Groß-Gerau (ots) – Das Gelände der evangelischen Stadtkirche in der Kirchstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (21.07.) in das Visier von Vandalen. Die Unbekannten besprühten mit gelber Farbe mehrere Wände, eine Holzbank, ein Parkschild und Mauerpfosten. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 5.000 Euro.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachebschädigung und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750.

80-Jähriger mit Rollator vor Geldautomat überfallen

Groß-Gerau (ots) – Im Geldautomatenraum eines Bankinstituts in der Brunecker Straße, wurde am Montagabend 20.07.2020 gegen 19.15 Uhr ein 80 Jahre alter Mann, der sich zum Geldabheben auf seinen Rollator gesetzt hatte, von einem Unbekannten überfallen.

Nachdem der Senior 200 Euro aus einem Geldautomaten entnommen hatte, näherte sich der Kriminelle unbemerkt von hinten und entriss dem 80-Jährigen die Scheine. Der Täter flüchtete vom Tatort. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Dreimal gezündelt – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Sonntag 19.07.2020 gegen 17.20 Uhr, brannte im Bereich der Integrativen Gesamtschule Mainspitze (IGS) Rasen und Gestrüpp. Betroffen war eine Fläche von zirka 30 qm. Anwohner beobachteten drei Kinder, welche kurz vor Wahrnehmung der Rauchentwicklung wegrannten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Am Montag 20.07.2020 gegen 12.40 Uhr, wurde erneut der Brand von Rasen und Gestrüpp im dortigen Bereich gemeldet. Die Brandfläche war ähnlich groß wie am Vortag und die Feuerwehr hatte die Flammen auch in diesem Fall schnell unter Kontrolle.

Am Montag, gegen 17.50 Uhr, beobachtete dann ein Zeuge einen Mann im Bereich zwischen Damm und Rhein, ebenfalls in Nähe zur IGS, dabei, als dieser versuchte, rechtsseitig der Natorampe Schilfgras in Brand zu setzen. Das noch in der Entstehung befindliche Feuer konnte von dem Zeugen mittels einer Wasserflasche gelöscht werden. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß.

Der Tatverdächtige ist 30 bis 40 Jahre alt, hat kurze, graue Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, blauen Hose bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Polizei warnt vor Anrufen “falscher” Polizeibeamter

Kelsterbach (ots) – Im Laufe des Montags 20.07.2020 sind wiederholt Meldungen über Anrufe “falscher Polizeibeamter” in Kelsterbach bei der richtigen Polizei eingegangen. Bislang kam offenbar noch niemand zu Schaden. Die angerufenen Bürger ließen die Telefonbetrüger ins Leere laufen. Mit der altbekannten Geschichte, dass angebliche Einbrecher festgenommen worden sind, wollten die Betrüger über das Telefon die finanzielle Situation der Angerufenen erforschen.

Die einzig richtige Reaktion bei solchen Anrufen: Gespräch umgehend beenden! Lassen Sie sich nicht auf derartige Telefonate ein. Melden Sie solche Anrufe umgehend der richtigen Polizei.

Die Ordnungshüter schließen nicht aus, dass in den nächsten Tagen weitere, gleichgelagerte Anrufe im Landkreis Groß-Gerau erfolgen.

Auspuff viel zu laut und zahlreiche Mängel – Polizei zieht Fahrzeug aus dem Verkehr

Rüsselsheim (ots) – Auf einen BMW mit sehr lauten Auspuffgeräuschen wurden Beamte der Polizeistation Rüsselsheim bereits am vergangenen Donnerstag 16.07.2020 gegen 23.20 Uhr, in der Robert-Bunsen-Straße aufmerksam. Weil die Ordnungshüter zudem noch weitere Mängel an dem Fahrzeug eines 20 Jahre alten Mannes vermuteten, wurde der Wagen zwecks genauerer Untersuchung durch einen Sachverständigen sichergestellt und anschließend abgeschleppt.

Am Montag 20.07.2020 folgte nun die Überprüfung des Fahrzeugs. Das Standgeräusch wies anstatt der zulässigen 83 Dezibel 112 Dezibel auf und war damit viel zu laut. Zudem waren unter anderem die Bodengruppe vorne durchgerostet, die Fahrzeugfeder zu tief, der Motor undicht mit hohem Ölverlust und auch die Zulässigkeit der montierten Räder konnte nicht nachgewiesen werden.

Der BMW wurde somit als verkehrsunsicher eingestuft. Die Betriebserlaubnis ist erloschen. Neben den Kosten für das Gutachten und die Abschleppung drohen dem Besitzer nun auch ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Brand von Gartenschuppen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Dienstag 21.07.2020 kam es gegen 02.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Brand eines Gartenschuppens, welcher zwischenzeitlich drohte auf das direkt angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Durch die alarmierten Feuerwehren von Mörfelden und Walldorf konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Gartenschuppen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Am angrenzenden Wohnhaus sowie einer Garage eines benachbarten Grundstücks entstand ebenfalls Sachschaden, der vorläufig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Das betroffene Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch die Brandermittler beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim übernommen.

Odenwaldkreis

Tödlicher Verkehrsunfall

Oberzent-Hetzbach (ots) Am 20.07.2020 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L3108 zwischen den Ortsteilen Schöllenbach und Hetzbach. Ein 22-jähriger Mann aus Heidelberg fuhr mit seinem Kraftrad von Schöllenbach nach Hetzbach. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte du prallte gegen einen Baum.

Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen.

Die L3108 wurde zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt, an der Bergung war die Freiwillige Feuerwehr Hetzbach beteiligt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen