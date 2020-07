Landau: Die Polizei-News

Autofahrer ohne Führerschein und Auto ohne Zulassung

Landau (ots) – Am Sonntagnachmittag 19.07.2020 war ein 26-Jähriger mit seinem Auto in Landau unterwegs, obwohl er keinen Führerschein besaß und sein Auto weder zugelassen noch versichert war. Der 26-Jährige hatte einen alten Zulassungstempel an seinem Kennzeichen angebracht, um vorzutäuschen, dass sein Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen sei.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Überwachung Nachtfahrverbot

Landau B10 (ots) – Von 23 bis 00.30 Uhr (20./21.07.2020) wurde das Nachtfahrverbot auf der B 10 im Bereich Landau kontrolliert. Bei mäßigem Verkehr konnten fünf LKW angehalten werden, die allesamt berechtigt die B10 befahren durften. Während zwei Sattelzüge im Lieferverkehr unterwegs waren, hatten drei weitere LKW aus berechtigten Landkreisen die B10 als Fahrstrecke benutzt.