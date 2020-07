Diebstahl schwerer Arbeitsmaschinen – hoher Schaden

Queidersbach (ots) – In der Nacht von Sonntag, 19. Juli, auf Montag, 20. Juli

2020, wurden schwere Baugeräte entwendet. Diese waren in einem Container,

welcher auf einer Baustelle im Bereich der L472 zwischen Queidersbach und

Weselberg stand, untergebracht. Der Container wurde mittels schwerem Werkzeug

aufgebrochen. Es wurden unter anderem drei Vibrationsstampfer entwendet. Der

Schaden beträgt circa 15.000 Euro. Hinweise bitte an die zuständige

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631-369 2250. |mhu

Betrug: Gold nicht geliefert

Kaiserslautern (ots) – Ein 30-Jähriger aus dem Stadtgebiet wurde Opfer eines

Warenbetruges. Der Mann bestellte im April einen Goldbarren im Internet und

bezahlte diesen im Voraus. Die Ware wurde nicht geliefert. Die Schadenshöhe

liegt bei 1595 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhu

Radfahrer mit Whiskey unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer fiel am späten Montagabend einer

Streife im Hilgardring auf. Der 22-jährige Mann fuhr in Schlangenlinien und

hatte Probleme an parkenden Fahrzeugen vorbeizukommen. In seiner Hand hielt er

während der anschließenden Kontrolle eine halbvolle Flasche Whiskey. Da ein

Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille ergab, muss der Betrunkene mit

einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |mhu

Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen – Zeugen gesucht

Hochspeyer (ots) – In der Nacht von Samstag, 11. Juli auf Sonntag, 12. Juli 2020

kam es in Hochspeyer zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. In der

Rhein-Ruhr-Straße wurden die Seitenspiegel von mindestens vier Fahrzeugen durch

einen oder mehrere Täter beschädigt. Weitere Geschädigte oder Zeugen, denen

etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der zuständigen

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631-369 2150 zu melden. |mhu