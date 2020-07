BAB 5 – Mehrere Böschungsbrände neben der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) – Am heutigen Dienstag gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei ein

Böschungsbrand zwischen Kronau und Bruchsal unmittelbar neben der Bundesautobahn

5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gemeldet. Durch eine in Brand geratene Wiesenfläche

kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung und teilweise auch zu

Sichtbehinderungen. Vor Ort konnten weitere kleinere Böschungsbrände

festgestellt werden. Die Feuerwehr ist mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Nach

aktuellem Stand dauern die Löscharbeiten noch weitere Stunden an. Aktuell ist

noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Hierdurch kommt es zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Auch der Sachschaden konnte bislang

noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe – Mit Stapler gegen Kabelbrücke gefahren – erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines sogenannten Teleskopstaplers stieß am

Dienstag gegen 14.30 Uhr gegen eine Kabelbrücke der KASIG-Baustelle, die

diagonal über die Kreuzung der Kriegs-/Ritterstraße zur Baustromversorgung

führt. Die provisorische Brücke stürzte um und blockiert derzeit die in

östlicher Richtung führende Spur der Kriegsstraße. Daher ist der Bereich

zwischen dem Karlstor und der Ettlinger Straße derzeit für den Fahrzeugverkehr

gesperrt. Die Verkehrspolizei regelt aktuell die Umleitungen vor Ort. Besucher

der Karlsruher Innenstadt werden daher gebeten, diesen Bereich möglichst

weiträumig zu umfahren.

Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, lediglich ein Ampelmast wurde in

Mitleidenschaft gezogen. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe ist derzeit mit den

Räumungsarbeiten beschäftigt. Mit einer Instandsetzung wird wohl nicht vor den

frühen Abendstunden zu rechnen sein.

Einer ersten Einschätzung zufolge dürfte sich der Sachschaden im unteren bis

mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Karlsruhe – Dreh für Rap-Video sorgt für größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Der Dreh eines Rap-Videos hat am Montagabend im Karlsruher

Schloßgarten für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Aufgrund einer

verwendeten Waffe müssen beide Akteure zudem mit einer Anzeige rechnen.

Eine Passantin meldete gegen 17:45 Uhr, dass sie soeben in einem etwas

abgelegeneren Teil des Schloßgartens zwei Personen gesehen hätten. Einer der

Männer wäre dabei an einen Baum gefesselt gewesen, während der andere mit einer

Pistole hantiert und auch auf den Gefesselten gezielt hätte.

Aufgrund der glaubhaften Schilderungen wurde die beschriebene Örtlichkeit mit

mehreren Streifenbesatzungen angefahren und großräumig abgesperrt. Mit

entsprechender Schutzausstattung und unter Vorhalt der Dienstwaffen gingen die

Polizeibeamten auf die zwei Personen zu und sprachen sie an. Beide Männer

konnten daraufhin widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Befragung gaben die beiden 30 und 33 Jahre alten Männer

glaubhaft an, dass sie Sequenzen für ein Rap-Video drehen würden. Entsprechendes

Equipment war vorhanden und korrelierende Filmsequenzen waren auf der Kamera

einsehbar. Das Duo zeigte sich einsichtig und gab an, die möglichen Konsequenzen

ihres Filmdrehs nicht bedacht zu haben.

Bei der von beiden Akteuren gleichermaßen verwendeten Pistole handelte es sich

um eine Softairwaffe mit entsprechender „F im Fünfeck“-Kennzeichnung. Zum Führen

einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit ist jedoch ein Waffenschein

erforderlich, den keiner von beiden vorweisen konnte. Die Waffe, welche dem

33-Jährigen gehört, wurde daher mit dessen Einverständnis sichergestellt.

Beide Männer werden sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz

verantworten müssen.

Gondelsheim – Kind bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Montagnachmittag ein 9-jähriges

Kind in Gondelsheim, als es mit seinem Fahrrad über einen Fußgängerüberweg fuhr

und dabei von einem anfahrenden Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 75-jährige Fahrer eines Mercedes

gegen 16:20 Uhr die Bruchsaler Straße in Richtung Bretten. Auf Höhe des Anwesens

Nr. 6 hielt er laut mehrerer Zeugenaussagen vor einem dortigen Fußgängerüberweg

an, um mehreren Fahrradfahrern das Überqueren zu ermöglichen. Anschließend fuhr

er wieder an, als das 9-jährige Kind mit hoher Geschwindigkeit den Zebrastreifen

überquerte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den Beteiligten, wodurch

das Kind leichte Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten das Kind zunächst vor Ort und brachten es

anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 21:00 Uhr ereignete in einem Kreisel im

Bereich der Henriette-Obermüller-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem

30-jährigen Kia-Fahrer und einem 63-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer zog

sich leichte Verletzungen zu und es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Pkw-Fahrer die

Henriette-Obermüller-Straße und wollte über den Kreisverkehr in die

Philipp-Reis-Straße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er

offenbar den Rollerfahrer, so dass dieser eine Vollbremsung einleiten musste und

stürzte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/944840, mit der Verkehrsgruppe BAB in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Beim Rückwärtsfahren Pedelec übersehen

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletzter Pedelec-Fahrer sowie ein Sachschaden in

Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der

sich am Montagnachmittag in der Karlsruher Oststadt ereignete.

Ein 45-jähriger VW-Fahrer war gegen 13:50 Uhr auf der Essenweinstraße in

Richtung Georg-Friedrich-Straße unterwegs. Nachdem der Mann zum Wenden in eine

Hofeinfahrt eingefahren war, übersah er beim anschließenden Rückwärtsfahren auf

die Fahrbahn vermutlich den ordnungsgemäß von links kommenden 68-jährigen

Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden und zog sich dabei

leichte Verletzungen zu.

Bruchsal – Über 10 km Stau nach Auffahrunfall auf BAB 5

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund

50.000 Euro entstand, ereignete sich am Montagmittag auf der Bundesautobahn 5

Höhe der Tank- und Rastanalage Bruchsal. Der 57-jährige Unfallverursacher wurde

dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 57-Jährige, gegen

13:40 Uhr, mit seinem Sattelzug nahezu ungebremst auf das Stauende auf. Trotz

eines versuchten Ausweichmanövers konnte der Fahrer eine Kollision mit dem vor

ihm rollenden Lkw nicht verhindern. Für die Unfallaufnahme sowie für die

Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte und mittlere Fahrstreifen bis

17:00 Uhr voll gesperrt bleiben, wodurch ein Rückstau über 10 km entstand.

Karlsruhe – 21-Jähriger von Zeugen bei Kellereinbruch ertappt

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Mann ist am Montag gegen 11.30 Uhr von einem

Bewohner im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses der Auer Straße in

Karlsruhe-Durlach ertappt worden. Der Einbrecher war gerade dabei, ein Stück

Melone zu konsumieren. Als er bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten

des Reviers Durlach festgehalten werden sollte, riss sich der Verdächtige los,

bedrohte wohl noch weitere hinzugekommene Personen und flüchtete. Er konnte

allerdings mit Hilfe von Zeugen, die ihn verfolgt hatten, wenig später

festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, war in dem Keller bereits ein hochwertiges Fahrrad im

Wert von 4.000 Euro zum Abtransport bereitgestellt. Zudem führte der aus Syrien

stammende Heranwachsende drei Kreditkarten bei sich, die am selben Morgen am

Albtalbahnhof abhandengekommen sind und beim Polizeirevier Marktplatz als

gestohlen gemeldet waren. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Ettlingen – Diebe suchen Wohnung auf

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine Wohnung in der

Ettlinger Rheinstraße gewaltsam eingedrungen und haben dabei Schmuck und Bargeld

von mehreren tausend Euro an sich genommen.

Zwischen 02:30 Uhr und 03:15 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam über die

Eingangstür Zutritt in die Wohnung. Dort öffneten Sie nahezu alle Schränke und

Schubladen und nahmen die aufgefundenen Schmuckstücke an sich. Im Büro öffneten

sie gewaltsam eine Schreibtischschublade und nahmen daraus das aufgefundene

Bargeld an sich. Mit ihrer Beute konnten die Täter bislang unerkannt flüchten,

weshalb das Polizeirevier Ettlingen auf der Suche nach Zeugen ist. Dieser werden

gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 07243 3200324 zu melden.

Ettlingen – fahrlässige Brandstiftung durch Bitumen arbeiten

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund von Bitumen arbeiten entzündete sich ein

Holzbalken unterhalb eines Dachstuhls in einem momentan unbewohnten

kernsanierten Altbaumehrfamilienhaus in Ettlingen.

Um kurz vor 18:30 Uhr gingen Hinweise bei Polizei und Feuerwehr ein, dass im

Bereich der Dachterrasse des Mehrfamilienhauses in der Bulacher Straße starker

Rauch aufsteigen würde. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde im Laufe des Montags

durch eine Dachdeckerfirma im Bereich der Dachterrasse mit heißem Bitumen

gearbeitet. Vermutlich haben hier Mitarbeiter der Firma beim Abbrennen des

Flüssigbitumen einen Holzbalken versehentlich angebrannt. Durch die alarmierte

Freiwillige Feuerwehr Ettlingen, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften

vor Ort waren, musste mithilfe einer Kettensäge die Holzverkleidungen der

Terrasse herausgesägt werden, um den angebrannten Holzbalken entfernen zu

können. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Karlsruhe – 10-Jährige überfährt Rotlicht und stößt gegen Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei der Kollision mit einer Straßenbahn kam am Montag gegen

15.25 Uhr eine 10-jährige Radfahrerin zu ihrem großen Glück mit leichten

Verletzungen davon.

Den polizeilichen Feststellungen zufolge fuhr das Mädchen auf dem Radweg der

Kriegsstraße in Richtung Grünwinkel. Am Bahnübergang Kriegsstraße/Mühlburger

Feld missachtete das Kind wohl das Rotlicht der Bahnquerung und stieß im

Frontbereich mit dem Schienenfahrzeug zusammen.

Das Schulkind trug Schürfungen davon und kam vorsorglich in die Kinderklinik. In

der Bahn wurde offenbar niemand verletzt. Der Bahnverkehr war aufgrund des

Unfalls bis gegen 15.50 Uhr unterbrochen.

Karlsruhe – Unbekannte leeren Altöl in Briefkasten von Stadträtin

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Montag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und

14.45 Uhr ein mit Altöl befülltes „Flachmann-Fläschchen“ unverschlossen in den

Briefkasten einer in der Gluckstraße wohnhaften Stadträtin der AfD geworfen.

Durch das ausgelaufene Öl, das auch die Hausfassade verunreinigte, entstand ein

Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Der Staatsschutz der Karlsruher Kriminalpolizei hat nicht zuletzt wegen

mehrfacher politisch motivierter Straftaten ähnlicher Art am selben Anwesen die

Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Diebstahl aus Kellerraum

Bruchsal (ots) – Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag einen Kellerraum

in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal aufgebrochen und dort gelagerte

Gegenstände gestohlen.

Der Einbrecher gelangte zunächst auf noch unbekannte Weise in das Haus in der

Bruchsaler Bismarckstraße. Im Keller brach er dann ein Vorhängeschloss auf und

verschaffte sich so Zutritt in einen Kellerverschlag. Dort stahl er mehrere

Flaschen alkoholische Getränke sowie das Hinterrad eines abgestellten Fahrrads.

Der Diebstahlschaden ließ sich auf rund 250 Euro beziffern.

Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251

726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeuge vertreibt Einbrecher – Täterbeschreibung liegt vor

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige tätigten am Montag

gegen 12:30 Uhr einen Einbruchsversuch in der Schenkenburgstraße in

Beiertheim-Bulach. Den Männern gelang es, sich Zutritt auf das Firmengelände zu

verschaffen. Ein Zeuge störte sie jedoch bei ihrem Vorhaben, so dass sie ohne

Diebesgut und ohne in das Gebäudeinnere zu gelangen die Flucht ergriffen.

Offenbar gingen die beiden Tatverdächtigen arbeitsteilig vor. Einer der beiden

Männer stand Schmiere vor dem Firmenanwesen. Der zweite Tatverdächtige brach ein

Zaunelement auf und befand sich beim Eintreffen des Zeugen bereits auf dem

Grundstück. Beide Männer flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten. Dieser konnte

eine Personenbeschreibung der beiden Männer abgeben.

Schmiere Stehender:

Etwa 40 bis 50 Jahre alt

Rund 170 cm groß

Rote verwaschene Haare und trug einen Mittelscheitel

Brillenträger

Trug zum Tatzeitpunkt ein Shirt in den Farben Pink /

Rot

Rot Russisches Erscheinungsbild

Zaunmonteur:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt

Rund 180 cm groß

Sehr kurze graublonde Haare

Trug einen 3-Tage-Bart und auf dem linken Oberarm oder

der linken Brust ein verblasstes, leicht buntes Tattoo

der linken Brust ein verblasstes, leicht buntes Tattoo Hatte eine schwarze Leggins an und ein schwarzes

Muskelshirt über der linken Schulter hängen.

Muskelshirt über der linken Schulter hängen. Russisches oder deutsches Erscheinungsbild

Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten

sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.