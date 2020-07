Mannheim-Schönau: 36-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am

Freitagnachmittag im Stadtteil Schönau ereignete, wurde eine 36-jährige

Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine 32-jährige Frau war kurz nach 14 Uhr mit

ihrem Hyundai auf der Lilienthalstraße in Richtung Sonderburger Straße

unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr die 36-Jährige mit ihrem Fahrrad die

Lilienthalstraße in gleicher Richtung. In Höhe der Friedrich-Dürr-Straße kam es

zwischen den beiden aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß, in dessen

Verlauf die Radfahrerin stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu

und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde nach ambulanter Behandlung

jedoch wieder entlassen.

Während der Unfallaufnahme musste die Lilienthalstraße kurzzeitig gesperrt

werden. Auch der Linienverkehr der rnv musste währenddessen umgeleitet werden.

Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Da der genaue Unfallablauf konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden

konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim: Pkw-Fahrer gefährdet Feuerwehrmann nach Brandbekämpfung – Zeugen dringend gesucht! – Pressemeldung Nr. 5

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, gefährdete ein 32-jähriger Autofahrer am

13.07.2020, gegen 19.30 Uhr auf der B 36 (Südtangente) in der Unterführung zum

Parkring einen Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Mannheim. Er war mit seinem

Fahrzeug zunächst auf ein abgestelltes Feuerwehrfahrzeug zugefahren. Nachdem er

kurzzeitig angehalten hatte, setzte er mit hoher Geschwindigkeit zurück und fuhr

auf einen Feuerwehrmann zu, der sich mit einem beherzten Sprung zur Seite in

Sicherheit bringen musste. Im weiteren Verlauf soll er auf einen Polizeibeamten

zugefahren sein, woraufhin es zur Schussabgabe kam. Der 32-Jähriger flüchtete

zunächst, wurde zwischenzeitlich jedoch identifiziert und festgenommen. Wegen

fehlender Haftgründe wurde seitens der Staatsanwaltschaft jedoch kein Haftbefehl

beantragt.

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich zwischenzeitlich der Hinweis auf den Fahrer

eines grünen VW Golf, der offenbar unmittelbar nach dem Vorfall an der

Einsatzörtlichkeit angehalten haben soll. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt

unklaren Lage setzte der Mann offenbar seine Fahrt fort. Dieser

Verkehrsteilnehmer hat möglicherweise wichtige Informationen zur Fahrweise des

32-jährigen Tatverdächtigen, bzw. kann weitere sachdienliche Hinweise zu den

Geschehnissen unmittelbar vor dem Vorfall geben. Dieser, wie auch weitere Zeugen

werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – 24-Jähriger entzieht sich einer Polizeikontrolle – vorläufige Festnahme

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montagabend wurde ein 24-jähriger Mann wegen des

Leistens von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorläufig festgenommen.

Polizeibeamte kontrollierten während ihrer Streifentätigkeit im Rahmen der

Konzeption #SichereNeckarstadt in der Dammstraße gegen 18.20 Uhr den

Tatverdächtigen und zwei weitere männliche Personen. Bei einem der männlichen

Begleiter wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Der 24-Jährige riss

plötzlich das Betäubungsmittel an sich und flüchtete in Richtung Neckarwiese.

Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Nach wenigen Metern konnten sie

den Flüchtigen ergreifen und überwältigten. Bei seiner Festnahme leistete er

erheblichen Widerstand. Die Polizeibeamten, die durch den tätlichen Angriff

leicht verletzt wurden, brachten den Flüchtigen zum Polizeirevier. Nach der

Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen und Erhebung einer Blutprobe wurde

der 24-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. Gegen den 39-jährigen Begleiter

nahm die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von

Betäubungsmittel auf.

Mannheim-Käfertal: Autoaufbrecher festgenommen

Mannheim-Käfertal (ots) – Zeugen beobachteten am Montagmorgen einen zunächst

unbekannten Mann beim Einbruch in ein Auto im Stadtteil Käfertal. Die

Fahrzeughalterin konnte kurz vor acht Uhr beobachten, wie eine Person mit einem

Messer an der linken hinteren Scheibe ihres am Kirchplatz in Käfertal

abgestellten Skoda herumhantierte. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Bevor

der Täter seine Tat vollenden konnte, wurde er von herbeigeeilten Polizeibeamten

festgenommen. Bei der Durchsuchung des 41-jährigen Mannes wurden 12 Plomben mit

über 8 Gramm Amphetamin aufgefunden. Der Mann wurde zum Polizeirevier

Mannheim-Käfertal gebracht, wo er zunächst durch einen Arzt untersucht wurde. Da

dieser feststellte, dass der Mann aufgrund Drogenbeeinflussung medizinische

Beobachtung und Versorgung benötigte, wurde er in die Obhut von Rettungskräften

gegeben, die ihn in ein Krankenhaus einlieferten.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen versuchten Autoaufbruchs und Drogenbesitzes

ermittelt.

Mannheim-Herzogenried: Betrunkener Autofahrer während der Fahrt eingeschlafen

Mannheim-Herzogenried (ots) – Zeugen verständigten am frühen Dienstagmorgen

wegen eines mitten auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeugs im Stadtteil

Herzogenried die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese einen

Mercedes-Kleintransporter fest, der mit laufendem Motor schräg auf der

Herzogenriedstraße stand. Zudem war lautstarke Musik hörbar und der Fahrer saß

mit gesenktem Kopf auf dem Fahrersitz. Nachdem die Beamten den Motor und die

Musik abgeschaltet und den Zündschlüssel abgezogen hatten, gelang es Ihnen nur

mit Mühe, den Fahrer zu wecken. Bereits hierbei stellten sie deutlichen

Alkoholgeruch im Atem des 30-jährigen Mannes fest. Beim Aussteigen aus dem

Fahrzeug schwankte er stark und musste sich am Fahrzeug festhalten, um nicht

umzufallen. Nachdem die Polizisten das Fahrzeug verkehrsgerecht am Fahrbahnrand

abgestellt hatten, nahmen sie den betrunkenen Mann mit zum Polizeirevier. Ein

hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,1 Promille.

Einen Führerschein konnte der 30-Jährige nicht vorweisen, diesen habe er

verloren. Die Ermittlungen, inwiefern der Mann tatsächlich im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist, dauern an. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter

Alkoholeinfluss sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim-Sandhofen: Zwei Schwestern auf Diebestour

Mannheim-Sandhofen (ots) – Zwei Schwestern im Alter von 17 und 19 Jahren waren

am Montagabend im Stadtteil Sandhofen auf Diebestour. Eine 17-Jährige befand

sich kurz vor 22 Uhr im Lebensmittelmarkt eines Einkaufszentrums in der

Amselstraße. Als sie mit einer prall gefüllten Einkaufstasche den Kassenbereich

durch eine unbesetzte Kasse passierte, wurde sie durch eine Mitarbeiterin

hierauf angesprochen. Daraufhin rannte sie sofort in Richtung Marktausgang und

weiter in Richtung Frankenthaler Straße. Mehrere Zeugen verfolgten die Flüchtige

und konnten sie an der Frankenthaler STRAẞE kurzzeitig festhalten. Sie

riss sich jedoch los und rannte unter Zurücklassung der Tasche davon. In einem

unbeobachteten Moment kam die 19-jährige Schwester auf dem Rad angefahren, nahm

die Einkaufstasche an sich und flüchtete auf der B 44. Sie konnte jedoch durch

eine verständigte Polizeistreife gestoppt und festgenommen werden. Die

17-Jährige wurde Wenig später durch eine Polizeibeamtin völlig außer Atem in der

Sperlingstraße ausfindig gemacht und ebenfalls festgenommen. Beide Schwestern

wurden schließlich zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen gebracht.

Bei der Durchsuchung der zwei jungen Frauen wurde in der Tasche der 17-Jährigen

ein Messer aufgefunden. Ein Alkoholtest bei dem Diebesduo erbrachte Werte

zwischen 0,8 und 1,1 Promille.

Gegen die beiden diebischen Schwestern wird nun wegen gemeinschaftlichen

Diebstahls mit Waffen ermittelt. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen

Maßnahme auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Lampenladen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein unbekannter Täter brach am Montagmorgen in einen

Lampenladen in der Mannheimer Innenstadt ein. Ein Zeuge beobachtete kurz nach

sechs Uhr, wie ein Mann, bepackt mit zahlreichen Einkaufstüten ein

Lampengeschäft im Quadrat M 6 verließ. Er stieg an der Haltestelle Schloß in

eine Straßenbahn und fuhr in Richtung Universität. Der Zeuge verständigte

daraufhin umgehend die Polizei. Die Beamten konnten feststellen, dass der

Einbrecher die rechte Eingangstür eingeschlagen hatte und in die Geschäftsräume

eingedrungen war. Bislang ließ sich noch nicht abschließend feststellen, was der

Unbekannte mitgehen ließ. Nach ersten Feststellungen wurden jedoch Lampen im

Wert von rund 10.000 Euro entwendet. Darüber hinaus ließ der Täter einen

kleineren Wechselgeldbetrag mitgehen.

Durch den Zeugen wird der unbekannte Mann wie folgt beschrieben:

Ca. 50 bis 60 Jahre alt

Fettige, dunkelbraune schulterlange Haare

Gelbliches Hemd

Trug 5 bis 6 Plastiktüten bei sich, aus denen weiße Kabel

heraushingen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.