Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwendeten Werkzeug aus einer Gärtnerei – Zeugen gesucht – Ergänzung Tatzeitraum

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte

entwendeten Werkzeug aus einer Gärtnerei – Zeugen gesucht Unbekannte

verschafften sich in der Zeit von Freitag, 17.07.2020, 16.00 Uhr bis Montag,

20.07.2020, 06.15 Uhr unberechtigt Zugang zu einem verschlossenen Werkzeuglager

einer Gärtnerei in der Röntgenstraße und entwendeten zwei motorisierte

Gartengeräte der Marke Stihl. Mit Hilfe eines mitgebrachten Bolzenschneiders

durchtrennten die Unbekannten eine Kette, mit der die Geräte am Mauerwerk

gesichert waren. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang nicht beziffert

werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit

dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 in Verbindung.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwendeten E-Bike – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Sonntag 9.30 Uhr bis Montag

7.30 Uhr hebelten Unbekannte die Tür eines im Hof befindlichen Schuppens eines

Privatanwesens in der Boveristraße auf und entwendeten ein hochwertiges E-Bike.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den oder die

unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer

06203/9305-0 entgegen.

Bammental/Neckargemünd: Autofahrer gefährdet Gegenverkehr; Geschädigte und Zeugen dringend gesucht

Bammental/Neckargemünd (ots) – Bereits am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr,

ging beim Polizeirevier Neckargemünd ein Hinweis auf den Fahrer eines roten

Fahrzeuges ein, der sich auf der L 532, Höhe Langenzell, Fahrtrichtung Lobbach,

„merkwürdig“ verhielt. Er soll eine auffällig Fahrweise an den Tag gelegt und

dabei die Wanrtblickanlage eingeschaltet haben. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach dem Auto verlief zunächst ohne Ergebnis.

Im Laufe der nächsten beiden Stunden meldeten sich weitere Anrufer, die von

einem „verwirrten“ Mann mit einem roten Auto in Wiesloch und Leimen-St. Ilgen

sprachen.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug hatte gegen 11.45 Uhr schließlich Erfolg. Bei der

Fahrt durch Bammental wurde das Fahrzeug gesichtet und die Verfolgung

aufgenommen. Nachdem er von der Wiesenbacher Landstraße bei „Rot“ auf die B 45

eingefahren war, fuhr der Mann in Richtung Neckargemünd weiter. Erst kurz vor

Neckargemünd, unmittelbar nach dem „alten“ Sportplatz wurde er angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass sich der Fahrer in

einer Ausnahmesituation befand. Er wurde im Anschluss in eine Klinik

eingeliefert, sein Fahrzeug in einer Seitenstraße abgestellt.

Während seiner Fahrt von Bammental nach Neckargemünd fuhr der Mann mit seinem

Fahrzeug mehrmals über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrbahn. Mehrere

entgegenkommende Autos mussten abbremsen oder gar ausweichen. Diese Autofahrer

sind wichtige Zeugen, bzw. Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung, weshalb

sie gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0

in Verbindung zu setzen.

Während der Kontrolle kurz nach Ortseingang Neckargemünd wurde die B 45

kurzzeitig gesperrt und der Verkehr in beide Richtungen angehalten.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Verkehrsunfall verursacht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nicht beachtete Vorfahrt war die Ursache

eines Vekehrsunfalls der sich am Montagabend gegen 17:15 Uhr auf der

Max-Planck-Straße/ Kreuzung Hubäckerring ereignet hat. Ein 52-jähriger VW-Fahrer

war von der untergeordneten Max-Planck-Straße auf den Hubäckerring abgebogen und

missachtet hierbei die Vorfahrt eines 62-jährigen Fahrers eines Mercedes-Benz

der Richtung Reilingen unterwegs war. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000EUR.

Eberbach: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Zwischen Dienstag, den 14. Juli und Montag, den 20. Juli

beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Audi A 4, der auf dem

Parkplatz des Friedhofes in der Friedrichsdorfer Landstraße abgestellt war. Der

Schaden beläuft sich auf rund 3.000.- Euro. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte

ebenfalls sichtbare Schäden davongetragen haben. Hinweise bitte an das

Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0.

Walldorf: Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Walldorf (ots) – Ein 10-jähriges Mädchen, das am frühen Montagabend, mit seinem

Fahrrad in der St. Ilgener Straße unterwegs war, wurde bei einem Verkehrsunfall

mit einem Auto nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beim Überqueren

der Kreuzung stößt das Kind mit einem von rechts aus dem Rosenweg kommenden

61-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der verständigte Rettungsdienst behandelte das

Kind vor Ort.

Ketsch: Diebstahl eines „Kettendumpers“ und versuchter Diebstahl eines Traktors, Tatzusammenhang wahrscheinlich; Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Zwischen Freitag, den 17. Juli und Montag, den 20. Juli wurde von

einem unbebauten Grundstück im Bereich „Altrheinbogen“ ein sogenannter

„Kettendumper“, Typ DT 10, Farbe gelb, im Wert von rund 9.000.- Euro entwendet.

Um die Baumaschine abzutransportieren benötigten der oder die Täter ein Fahrzeug

mit einer Rampe. Ebenfalls an diesem Wochenende wurde versucht, von einer Wiese

in der Brühler Straße, im Gewann Riedacker, ein Traktor mit einem Anhänger. Auf

bislang unbekannte Art und Weise starteten der oder die Täter den Traktor, kamen

aber nicht weit und ließen das Gefährt aus unbekannten Gründen schließlich nach

nur 50 Metern stehen. Ein Zusammenhang beider Taten dürfte nach den derzeitigen

Erkenntnissen gegeben sein. Hinweise bitte an den Polizeiposten Ketsch, Tel.:

06202/61696 oder an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer verliert während der Fahrt Farbeimer – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 55-jähriger Autofahrer verlor am

Montagmorgen in Ladenburg aus seinem Kleintransporter einen Farbeimer, der auf

die Fahrbahn fiel. Der Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem

Peugeot-Transporter in der Wallstadter Straße in Richtung Benzstraße unterwegs.

Im dortigen Kreisverkehr öffnete sich aus unbekannten Gründen die Seitentür des

Fahrzeugs und ein Eimer mit weißer Farbe fiel heraus. Die Farbe ergoss sich

daraufhin auf die Fahrbahn und wurde durch durchrollende auf einer Strecke von

rund 20 Meter verteilt.

Beim Eintreffen der Beamten versuchte der 55-Jährige gerade vergeblich mit

Wasserflaschen die Farbe von der Straße zu entfernen. Die Polizeibeamten

sicherten daraufhin den farbverschmutzten Fahrbahnbereich ab und forderten eine

Fachfirma zu Fahrbahnreinigung an.

Noch während der Fahrbahnreinigung meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer,

deren Fahrzeuge durch die Farbe verunreinigt worden waren.

Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeuge durch die Farbe

beschmutzt wurden, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu

melden.