Heidelberg-Kirchheim: Autoeinbruch; Laptop entwendet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bei einem Einbruch in einen VW, der in der Nacht von Sonntag

auf Montag, 23.45-11.10 Uhr in der Oberdorfstraße abgestellt war, wurde neben

einem Geldbeutel mit Bargeld auch ein Laptop und ein Ehering entwendet. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 2.000.- Euro. Zeugen wenden sich bitte

an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Heidelberg: Drei junge Fahrraddiebe vorläufig festgenommen; Zeugin gab den entscheidenden Hinweis

Heidelberg (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurden drei Jugendliche im Alter von

16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in

der Altstadt zwei Fahrräder gestohlen zu haben. Den entscheidenden Hinweis

bekamen die Fahnder von einer Zeugin, die das Trio beim Diebstahl der Fahrräder

in der Friedrichstraße, Ecke Plöck beobachtet hatte. Im Rahmen der sofort

eingeleiteten Fahndung wurden alle drei Jungs unweit des Tatorts festgenommen;

die Fahrräder wurden sichergestellt. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen

wurden die Verdächtigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen

zu den Eigentümern der Fahrräder sind noch im Gange.

Heidelberg-Bergheim: 40-jährige Radfahrerin bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Sturz von ihrem Fahrrad zog sich eine 40-jährige

Frau am Montag gegen 13.35 Uhr lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Frau war

in der Kirchstraße unterwegs, als eine Packung Toilettenpapier, die am Lenker

eingehängt war, in das Vorderrad geriet. Dabei blockierte das Vorderrad und die

Radlerin, die ohne Helm unterwegs war, überschlug sich und stürzte zu Boden.

Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der medizinischen

Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde sie mit einem

Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Aufgrund eines dahinter befindlichen

Zeugen kann eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen werden. Die weiteren

Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei Heidelberg.