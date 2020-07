Ebsdorfergrund – Leitplanke demontiert

Nach der Demontage eines Feldes einer Leitplanke ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Da im Gegensatz zur zurückgebliebenen Planke die Befestigungsschrauben unauffindbar blieben, steht zudem ein Diebstahl im Raum. Der Abbau der Schutzplanke an der Kreisstraße 41 in Höhe der Sackkgasse ImWinkel bei einem ins Feld Richtung Friedhof führenden Trampelpfad war zwischen Montag, 13. Juli und Samstag, 18. Juli. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Bislang gibt es keine Meldungen über durch diese Aktion entstandene, konkrete Gefährdungen. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Wer hat die Arbeiten beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Hinterland/Marburg – Riskante und auffällige Fahrweise mit weißem Transporter – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bereits am Donnerstag, 09. Juli, um etwa 18.45 Uhr, stoppte die Polizei in der Marburger Straße in Wenkbach einen weißen Opel Transporter (bis 3,5t) mit einem ausländischen Kennzeichen und zog den 30 Jahre alten Fahrer aus dem Verkehr. Der Drogentest des Fahrers reagierte gleich auf mehrere Substanzen positiv. Ein Zeuge hatte die auffällige Fahrweise gemeldet und die Polizei zu dem Auto geführt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und die Polizei sucht nach Zeugen oder Geschädigten durch die Fahrweise.

Der Transit war offenbar in Schlangenlinien unterwegs und geriet mehrfach über die Fahrbahnmitte hinweg in den Gegenverkehr. Erstmals fiel der Kleinlaster auf der Landstraße 3042 von Niedereisenhausen nach Hommertshausen auf. Hier mussten nach Zeugenaussage drei oder vier entgegenkommende Autos ausweichen, sogar bis auf den Fahrbahnrand. Diese Autofahrer wären wichtige Zeugen für die Polizei und werden gebeten, sich zu melden.

Hinter Hommertshausen ging die Fahrt weiter über die B 453 nach Gladenbach. Kurz vor dem Abbiegen, also noch auf der Landstraße überholte ein Autofahrer den Zeugen und den Kleinlaster. Der Autofahrer schien die Fahrweise des Lasters bemerkt zu haben und sprach ihn an der Einmündung an. Auch dieser Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Er fuhr ein silbernes Auto mit der Aufschrift eines Autohauses.

Letztlich ging die Fahrt des Lasters immer wieder mit Auffälligkeiten weiter über die B 453 Richtung Gladenbach und von dort über die B 255 nach Weimar. Dort hielt die Polizei den Mann, der zuvor die Anhaltesignale entweder nicht gesehen oder nicht als solche erkannt oder einfach ignoriert hat, an, untersagte die Weiterfahrt und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Die Zeugen der Fahrweise und etwaige dadurch gefährdete Autofahrer melden sich bitte bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gestohlen – Angeboten – Festgenommen – Polizei sucht Eigentümer (siehe Foto)

Marburg (ots) – Die Polizei nahm am 18.07.2020 gegen 10 Uhr, in der Neuen Kasseler Straße einen 33-jährigen Marburger vorläufig fest. Der Mann beabsichtigte, ein aus einem Kellereinbruch stammendes Fahrrad zu veräußern. Bei den anschließenden Durchsuchungen stießen die Ermittler auf ein ganzes Arsenal verschiedenster Fahrräder und Fahrradteile. Mutmaßlich Beute weiterer Straftaten.

Die Ermittlungen zur Zuordnung der Teile dauert an. Die Polizei Marburg sucht in diesem Zusammenhang die Besitzer von 6 sichergestellten Fahrrädern. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Auf die Spur des Tatverdächtigen brachte die Polizei der Besitzer des aus dem Keller im Saschsenring gestohlenen Fahrrades. Er hatte in einem Internetportal sein zum Verkauf angebotenes Fahrrad wiedererkannt und ein Treffen vereinbart. Bei diesem griff die unterrichtete Polizei zu. Der polizeibekannte Festgenommene machte nach anfänglichen, wenig glaubwürdigen Erklärungen zur Herkunft der Fahrräder und Fahrradteile schließlich von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor.

Bagger beschädigt – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf (ots) – In der Zeit zwischen 16.30 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag 21.07.2020, verursachten Unbekannte an einem Bagger einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Schaden entstand durch das Werfen von Steinen. Mindestens ein Stein durchschlug und zertrümmerte eine Scheibe des Führerhauses.

Der Bagger stand an einem Feldweg zwischen Stadtallendorf und Niederklein östlich von der Landstraße 3290 an einer Baustelle für Wasserrohrverlegungsarbeiten. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Ostkreis – Berauscht am Steuer

(ots) – Am Montag und in der Nacht zum Dienstag 21.07.2020 stoppte die Polizei erneut Autofahrer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer saßen. Es ging schon am frühen Morgen um 08 Uhr los.

Für einen bereits wegen des gleichen Delikts aufgefallenen 29-Jährigen war die Fahrt mit seinem Sprinter an der Münchmühle zu Ende. Er hatte bei der Kontrolle den Genuss von Marihuana eingeräumt und der Drogentest entsprechend positiv auf THC reagiert. Die Polizei veranlasste die Blutprobe.

Das gleiche Schicksal ereilte um 14 Uhr in Neustadt einen ebenfalls 29 Jahre alten Mann. Sein Test reagierte positiv auf THC und Kokain.

Um 20.55 Uhr beendete die Polizei in Stadtallendorf die Fahrt eines 48 Jahre alten Mannes. Sein Drogentest bestätigte die bei der Kontrolle aufgekommenen Verdachtsmomente mit einer positiven Reaktion auf Kokain. Dieser Mann musste genauso mit zur Blutprobe wie um 03.55 Uhr der 46 Jahre alte Fahrer eines Kleinlieferwagens. Letzterer stand bei der Kontrolle in der Lehrbacher Straße deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest zeigte 2,38 Promille. Bei dem Mann stellte die Polizei zudem den Führerschein sicher.

„Wer unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern in ganz besonderem Maße auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die strafrechtliche Seite ist das eine, gesundheitliche Folgen bei einem Verkehrsunfall für sich und vor allem auch für andere stehen dem gegenüber. Gerade dieses Gefahrenpotential sollten sich diese Fahrer mal vor Augen führen. Die Polizei setzte die Kontrollen und die konsequente Verfolgung solcher Verstöße weiter fort.

Sterzhausen – Autotür verkratzt

Zwischen 18 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Sonntag, 19. Juli, beschädigte jemand den an der Bundesstraße 62 bei den Vereinsteichen des Fischereivereins abgestellten titanfarbenen Ford C-Max, indem er die hintere rechte Tür verkratzte. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach – Unfall an der Zollbuche – Kradfahrer kommt in Gegenverkehr

Auf dem Weg über die Zollbuche von Gladenbach nach Oberweidbach geriet ein Kradfahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Der 58 Jahre alte, im Landkreis Gießen wohnende Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. An seinem Motorrad entstand ein erheblicher Schaden. Die 26 Jahre alte Autofahrerin aus dem Hinterland erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen. An ihrem schwarzen Peugeot entstand ebenfalls ein hoher Schaden. Abschleppunternehmen holten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Rettungswagen brachten beide Verletzten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Außerdem war wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe eine Straßenreinigung nötig. Der Unfall an der Zollbuche war am Montag, 20. Juli, gegen 19.50 Uhr.

Unfall auf der Stadtautobahn – 2 Verletzte

Marburg (ots) – Am Dienstagmorgen 21.07.2020 kam es nach einem Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn zwischen 05.30 und 07.45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Zeitweilig gab es in Richtung Gießen eine Vollsperrung, später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Grund dafür war eine Kollision zwischen dem an der Anschlussstelle Marburg Mitte auffahrenden Taxi und einem Sattelzug mit Auflieger. Rettungswagen brachten die beiden verletzten Fahrgäste ins Krankenhaus. Der Taxifahrer und der 55-jährige Lastwagenfahrer blieben unverletzt.

Nach den ersten Befragungen fuhr der 72-jährige Taxifahrer an der Anschlussstelle Marburg Mitte auf die Stadtautobahn Richtung Gießen. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn wechselte, kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Sattelzug. Das am Heck touchierte Taxi schleuderte in die Mittelleitplanke, drehte sich und prallte anschließend noch gegen den Auflieger des Sattelzugs.

Die beiden verletzten Mitfahrer, eine 21 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Fulda und ein 28 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Weimar saßen auf der Rückbank. Die Feuerwehr setzte technisches Gerät zur Bergung ein.

Für die Unfallaufnahme, das Abschleppen des Taxis und Reinigen der Straße war die Sperrung der Stadtautobahn notwendig. Etwaige der Polizei noch unbekannte Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

