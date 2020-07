Gefährliches Überholmanöver

Lambsheim (ots) – Am 15.07.2020 gegen 18:20 Uhr soll ein Streifenwagen auf der K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim ein rotes Auto überholt haben. Dieses sei hinter einem grauen Auto gefahren. Das Fahrmanöver wurde bei der Polizei beanzeigt, da es gefährlich gewesen sei.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen des roten und des grauen Fahrzeuges. Die Behördeninterne Ermittlung hat die Bearbeitung übernommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.deentgegen.

Diebstahl aus Pkw

Kleinniedesheim (ots) – Die Geschädigte stellt ihren Toyota in der Zeit von 17.07.2020, 17.00 Uhr bis 19.07.2020, 17.45 Uhr, in der Großniedesheimer Straße/Höhe Hausnummer 2 ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw kommt, findet sie den Wagen aufgebrochen und durchwühlt vor. Letztendlich wurden 2 Euro Münzgeld entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots) – Am 17.07.2020 gegen 23:30 Uhr wird eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw-Nissan am Lamsheimer Weiher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie gibt an, eine Margarita konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,91 Promille. Die aus Lorsch stammende Frau wird zur Polizeidienststelle gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt.