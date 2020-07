Einbruch in Gartenhütte in 36103 Flieden

Fulda (ots)

Zu einem Einbruch kam es in den vergangenen Tagen auf dem Grundstück des Katholischen Pfarramtes in Flieden. Bislang unbekannte Täter brachen dort in eine Gartenhütte ein und verursachten dabei einen Schaden an der Zugangstür. Wer Hinweise zur Aufklärung der Strafatat geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Neuhof (Tel.: 06655 96880) in verbindung zu setzen.

Schwankend über die Bahngleise

Friedlos (Landkreis Hersfeld-Rotenburg/Hessen) (ots) – Einen gefährlichen

Spaziergang machte am vergangenen Samstag (18.07.) ein unbekannter Mann auf der

Bahnstrecke Bad Hersfeld – Bebra. Zeugen war die Person gegen, 11:30 Uhr, in

Höhe der Ortschaft Friedlos aufgefallen. Sie lief schwankend auf den

Bahngleisen, parallel zur B 27 in Richtung Bebra. Beamte des

Bundespolizeirevieres Fulda suchten den betroffenen Streckenabschnitt ab. Auch

ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz. Die Person konnte

jedoch nicht gefunden werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Hinweise zu der Person sind unter der

Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de erbeten.