Fahrrad gestohlen, Bahnhof Oberursel-Stierstadt, Stierstadter Straße, Sonntag, 19.07.2020, 14.00 Uhr – 21.30 Uhr

(mhe)Bereits vergangenen Sonntag entwendeten Unbekannte in Oberursel-Stierstadt ein Fahrrad, welches abgeschlossen im Bereich des Bahnhofs Stierstadt abgestellt war. Die Diebe brachen im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 21.30 Uhr ein Sicherheitsschloss auf und nahmen das schwarze Mountainbike, Modell Stride Elite 29 im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Hinweise zu dem Diebstahl erteilen Sie bitte der Polizeistation in Oberursel unter der Nummer 06171-62400.

Mann verletzt durch weggerollten LKW, Oberursel, Lise-Meitner-Straße, Montag, 20.07.2020, gegen 17.40 Uhr

(mhe)In Oberursel wurde am frühen Montagabend ein 47-jähriger Lkw-Fahrer, bei dem Versuch, seinen wegrollenden Lkw zu stoppen, verletzt. Der Frankenthaler koppelte in dem leicht abschüssigen Bereich der Lise-Meitner-Straße seinen Anhänger ab. Da der Fahrer die Parkbremse zuvor nicht angezogen haben soll, sei der Lkw selbstständig losgerollt. Bei dem Versuch, in die Fahrerkabine zu gelangen, wurde der Fahrer zwischen dem Fahrzeug und dem Zaun einer Firma eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw, Wehrheim, Köpperner Straße, Montag, 20.07.2020, 07.40 Uhr

(mhe)Am frühen Montagmorgen kam es in Wehrheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Eine 57-jährige Wehrheimerin hatte mit ihrem Fiat kurzfristig auf dem Radweg gehalten, um ihr Hoftor zu öffnen. In diesem Moment sei ein Rennradfahrer angefahren gekommen und mit dem linken Außenspiegel des Fiat kollidiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Fahrradfahrer soll im Anschluss die Autofahrerin beleidigt haben und dann geflüchtet sein.

LKW beschädigt Rettungswagen

Oberursel, Lahnstraße, Montag, 20.07.2020, gegen 10.40 Uhr (mhe)Am Montagmorgen hat in Oberursel ein Lkw beim Rangieren einen Rettungswagen beschädigt. Die Besatzung des Rettungswagens befand sich ersten Ermittlungen zu Folge in der Lahnstraße in einem Einsatz und hatte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Fahrer des Lkw, ein 45-jähriger Frankfurter, soll versucht haben, mit seinem Fahrzeug an dem Rettungswagen vorbeizufahren, streifte allerdings hierbei das Einsatzfahrzeug und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.