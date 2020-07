Opel bei Unfallflucht beschädigt, Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Montag, 20.07.2020, 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde in der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen ein geparkter Opel bei einer Unfallflucht beschädigt. Der gelbe Pkw stand zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr geparkt in einer dortigen Einfahrt, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Opel touchierte und den Kotflügel sowie die Fahrertür beschädigte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.