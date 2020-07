Lüftunganlagenbrand führt zu erheblicher Rauchentwicklung über der Wiesbadener Innenstadt

Feuerwehr Wiesbaden – Berufsfeuerwehr

Der Brand einer Lüftungsanlage führte am heutigen frühen Nachmittag im Bereich der Burgstraße zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Gegen 12:38 Uhr am heutigen Nachmittag erreichte die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden eine Vielzahl von Notrufen die eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Burgstraße meldeten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 1 wurde ein Brand einer Lüftungsanlage eines Gastronomiebetriebes vorgefunden. Dieser hatte bereits auf einen außenliegenden Kamin übergegriffen. Durch die Vornahme eines Feuerlöschers durch anwesende Personen konnte das Feuer auf die Lüftungsanlage begrenzt werden.

Durch die Feuerwehr erfolgte die Brandbekämpfung des Brandes in der Lüftungsanlage, sodass ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Weiterhin erfolgte eine umfangreiche Kontrolle des Kamins mittels Wärmebildkamera.

Hierzu wurde auch eine Drehleiter über die vorhandene Feuerwehrzufahrt in Stellung gebracht. Im weiteren Einsatzverlauf erfolgte das initiale Kehren des betroffenen Kamins mittels Kaminfegerwerkzeug durch die Feuerwehr um Brandrückstände zu beseitigen.

Der Einsatz dauerte ca. 1,5 Stunden an. Hierbei kamen Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 sowie der Rettungsdienst zum Einsatz. Im Zuge des Einsatzes mussten Teile der Burgstraße vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden.

Verdächtiger Gegenstand in Bank als harmlos erwiesen, Wiesbaden, Schulgasse, Dienstag, 21.07.2020, gg. 11:00 Uhr

(ka)Ein als verdächtig gemeldeter Gegenstand in einer Bank in der Wiesbadener

Innenstadt stellte sich am Dienstagvormittag nach entsprechenden polizeilichen

Maßnahmen als harmlos heraus. Gegen 11:00 Uhr wurde von Mitarbeitern einer Bank

in der Schulgasse ein verdächtiges Paket gemeldet. Die Geschäftsräume wurden

daraufhin geräumt und der Bereich um die Bank herum abgesperrt. Herbeigerufene

Experten des Hessischen Landeskriminalamts begutachteten anschließend das Paket,

in dem sich lediglich als ungefährlich zu bewertende Süßigkeiten befanden. Die

polizeilichen Maßnahmen wurden nach etwa einer Stunde beendet.

Tätliche Auseinandersetzungen in Kneipe, Wiesbaden, Blücherstraße, Montag, 20.07.2020, gg. 20:30 und 21:15 Uhr

(ka)Im Verlauf des gestrigen Montagabends kam es im Wiesbadener Westend zu einer

wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Gästen einer Gaststätte, bei der

einer der Beteiligten verletzt worden ist. Gegen 20:30 Uhr verwies eine

Angestellte der Kneipe in der Blücherstraße einen 27-jährigen Gast, der

erheblich alkoholisiert war. Da der Mann der Aufforderung zunächst nicht

nachkam, wurde er von einem 35-jährigen Bekannten der Mitarbeiterin nach draußen

begleitet. Dort kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen

den beiden Männern, in dessen Verlauf der 27-Jährige geschlagen und am Kinn

verletzt wurde. Nachdem sich der Geschädigte zunächst vom Ort des Geschehens

entfernte, kehrte er schließlich eine dreiviertel Stunde später wieder zur

Kneipe zurück. Der 27-Jährige steuerte nach Zeugenaussagen unmittelbar auf den

an der Theke sitzenden 35-Jährigen zu und schlug ihn mehrfach mit der Faust

gegen das Gesicht und den Kopf. Der nun Geschädigte musste aufgrund seiner

Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Der 27-Jährige

wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam genommen.

Motorradfahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Montag, 20.07.2020, gg. 10:30 Uhr

(ka)Bei einer Kollision mit einer Kehrmaschine ist ein Motorradfahrer am

gestrigen Montagmorgen in der Wiesbadener Innenstadt schwer verletzt worden. Der

67-jährige Motorradfahrer und ein 63-jähriger Fahrer einer städtischen

Kehrmaschine fuhren gegen 10:30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung

Rheinstraße. Während der 63-Jährige beabsichtigte nach links in die

Herrngartenstraße einzubiegen und dazu den Blinker setzte, bemerkte der

Motorradfahrer dies zu spät und kollidierte nach den Schilderungen von Zeugen im

Vorbeifahren mit der Kehrmaschine. Aufgrund des Sturzes zog sich der 67-Jährige

schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus

aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von

rund 1.500 Euro.

Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet, Wiesbaden, Christian-Zeis-Straße, Dienstag, 21.07.2020, gg. 02:00 Uhr

(ka)Da ein Fußgänger in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Straße in der

Wiesbadener Innenstadt überquerte, musste ein Autofahrer ausweichen und ist

dabei mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der Fußgänger flüchtete

anschließend. Gegen 02:00 Uhr befand sich eine bislang unbekannte Person

fußläufig auf dem Weg vom „Bowling Green“ in Richtung Staatstheater und querte

dabei die Christian-Zeis-Straße. Ein 18-jähriger und ein 22-jähriger Autofahrer

fuhren zu diesem Zeitpunkt auf selbiger Straße nebeneinander, wobei der

18-Jährige aufgrund des Fußgängers ausweichen musste und mit dem Fahrzeug des

22-Jährigen kollidierte. Der unbekannte Passant entfernte sich vom Unfallort,

ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Den Aussagen der Unfallbeteiligten sowie weiterer Zeugen zufolge soll der

flüchtige Fußgänger männlich gewesen sein und eine dünne Statur haben. Er trug

eine dunkelfarbene Kopfbedeckung in Form einer Kapuze oder einer Basecap, eine

graue Kapuzenjacke sowie eine blaue Jeans. Zeugen, die den Unfall und

insbesondere die flüchtige Person beobachtet haben, wenden sich an den

Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611)

345-2240.

Fahrzeug mutwillig mit E-Scooter beschädigt, Wiesbaden, Frankenstraße, Montag, 20.07.2020, gg. 22:30 Uhr

(ka)Mit einem E-Scooter einer Verleihfirma hat ein Mann am Montagabend ein

geparktes Auto in der Wiesbadener Innenstadt beschädigt. Zeugen meldeten gegen

22:30 Uhr den 48-jährigen Mann, der mit dem Elektroroller einen geparkten Audi

zunächst beschädigte und anschließend flüchtete. Herbeigerufene Streifenkräfte

konnten den 48-Jährigen im Nahbereich an einem Kiosk zeitnah festnehmen. Da der

Mann augenscheinlich und nach eigenen Aussagen unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand, musste er zwecks medizinischer Versorgung in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Versuchter Diebstahl von Mercedes-Kompletträdern, Wiesbaden, Röntgenstraße, Sonntag, 19.07.2020, 23:50 Uhr

(ka)Erneut haben unbekannte Täter versucht, die Kompletträder an einem

Mercedes-Fahrzeug in Wiesbaden-Biebrich zu stehlen. In der Nacht von Sonntag auf

Montag bemerkte ein Zeuge, dass zwei bis drei Täter einen in der Röntgenstraße

geparkten Mercedes-Pkw auf Backsteinen abgestützt und die Kompletträder bereits

abgeschraubt hatten. Die Diebe fühlten sich nach aktuellem Ermittlungsstand

möglicherweise in ihrem Vorhaben gestört und flüchteten daraufhin ohne Diebesgut

in Richtung des Rheinufers. Die unbekannten Täter sollen Oberteile mit Kapuzen

und Basecaps getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen, Wiesbaden, Schönaustraße, Montag, 20.07.2020, gg. 08:00 bis 18:10 Uhr

(ka)Das hochwertige Mountainbike eines 41-Jährigen ist im Verlauf des gestrigen

Montags in Wiesbaden-Schierstein gestohlen worden. Nach Beendigung seiner Arbeit

bemerkte der Geschädigte, dass sein Mountainbike der Marke „Rocky Mountain“

entwendet worden ist, das er morgens an einem Fahrradständer in der

Schönaustraße abgestellt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennte

mutmaßlich ein Täter das Spiralkabelschloss auf unbekannte Weise. Möglicherweise

war der Fahrraddieb zuvor selbst auf einem Fahrrad unterwegs, das er am

ursprünglichen Standort des gestohlenen Rades abstellte und zurückließ. Zeugen

werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Tathergang und eventuellen Beobachtungen

zu einer Person auf einem Fahrrad an das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Katalysatoren entwendet, Geisenheim, Trinostraße und Am Brennofen, Sonntag, 19.07.2020, 17.15 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 10.00 Uhr

(si)Von Sonntag auf Montag haben Diebe in Geisenheim die Katalysatoren aus dort

abgestellten Pkw montiert und entwendet. Abgesehen hatten es die Unbekannten

dabei auf zwei Fahrzeuge des Herstellers Opel, welche in der Straße „Am

Brennofen“ sowie in der Trinostraße geparkt waren. Der dabei entstandene Schaden

wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112 – 0 zu melden.

Zweijähriger Junge bei Fenstersturz verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2020, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Berndrother Straße in Heidenrod-Laufenselden zu einem Unfall, bei dem ein zweijähriger Junge schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel das Kind, vermutlich ohne Fremdeinwirkung, beim Spielen aus einem Fenster im 1. OG und zog sich eine Rippenfraktur zu. Aufgrund der unklaren Verletzungslage wurde der Junge mit dem Rettungshubschrauber in eine Wiesbadener Klinik geflogen. Die Mutter des Jungen erlitt einen Schock.