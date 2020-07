Edenkoben: Familien-Freizeit in der Sportschule Edenkoben vom 10. bis 14. August 2020

Edenkoben – Trotz der momentan außergewöhnlichen Lage bietet der Südwestdeutsche Fußballverband in diesem Sommer eine Familien-Freizeit in der Sportschule in Edenkoben an. Kinder und ihre Eltern haben die Möglichkeit, Fußball- und Freizeitspaß gemeinsam zu erleben.

Zu Gast sein, wo Andre Schürrle, Dominique Heintz oder Willi Orban schon trainiert haben? Der Südwestdeutsche Fußballverband bietet in seiner Sportschule in Edenkoben eine Familien-Freizeit für Bambini und F-Juniorinnen und -Junioren unter Leitung von lizenzierten Trainern des SWFV an. Fünf Tage lang steht der Fußball im Mittelpunkt, aber auch anderweitiger Freizeitspaß kommt nicht zu kurz. Und die Sportschule bietet viele Vorteile: Rasen- und moderner Kunstrasenplatz stehen ebenso zur Verfügung wie Tischtennisplatten und weitere Sportmöglichkeiten. Ausflüge mit Sesselbahnfahrt oder der Besuch des Landauer Zoos runden das Programm ab. Eine Woche Ferienfreizeit pur beim SWFV.

Termin: 10.08.-14.08.2020

Ort: SWFV-Sportschule in Edenkoben

Alter: Bambini und F-Jugend (Jahrgänge 2012 und jünger)

Mindestteilnehmerzahl: 20 Teilnehmer

Preis: inklusive Vollpension und vier Übernachtungen plus Ausrüstungsgeschenk

für Kinder 300,00 €

für Erwachsene 400,00 €

Weitere Informationen: Südwestdeutscher Fußballverband, Villastraße 63a, 67480 Edenkoben, Telefon: 06323 – 949 36 70, E-Mail: marcel.messerig@swfv.de

Anmeldung: www.anmeldung.swfv.de, Veranstaltungskalender 2020, Lehrgänge BuF