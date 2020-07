Fritzlar: Beleuchtungseinrichtung von Anhänger im Wert von 2.000,- Euro gestohlen

(ots) – 18.07.2020, 13:00 Uhr bis 20.07.2020, 08:45 Uhr – Im Zeitraum von Samstag bis Montag haben unbekannte Täter in der Gießener Straße von einem Lkw-Anhänger die komplette Beleuchtungseinrichtung entwendet.

Der Lkw-Anhänger vom Hersteller Broshuis (NL), Typ: ATL, mit dem amtlichen Kennzeichen: W-DU 37 war in der Gießener Straße an den ehemaligen Logistikhallen abgestellt.

Die Täter montierten Bolzen der hinteren Beleuchtungseinrichtung (Rückstrahler und Rückleuchten) des Lkw-Anhängers ab und entwendeten diese samt Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Edermünde-Holzhausen: Einbrecher erbeuten Werkzeuge im Wert von 10.000,- Euro

(ots) – 20.07.2020, 18:00 Uhr bis 21.07.2020, 07:00 Uhr – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Baufirma in der Straße “Lange Heideteile” eingebrochen und haben Diebesgut im Wert von ca. 10.000 Euro erbeutet.

Die Täter hebelten ein Fenster zu den Bürogebäuden und eine Eingangstür zu einem weiteren Gebäude der Baufirma auf. Anschließend öffneten sie sämtliche Schränke und durchsuchten diese. Aus den beiden Gebäuden entwendeten die Täter drei Makita-Akku-Schlagschrauber, drei Rotationslaser der Marke “Topcon” und “Geo”, zwei ältere Laptops und Bargeld aus einer Kasse.

Bei dem Einbruch richteten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen