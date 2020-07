Kassel/Helsa (ots) – Ein ca. 45-jähriger, dünner, dunkelhäutiger Mann verängstigte und betatschte eine 15-jährige Jugendliche. Am Montagabend 20.07.2020 gegen 21:35 Uhr stieg die 15-Jährige am Altmarkt in Kassel, in eine Straßenbahn nach Helsa. Während der Fahrt setzte sich der Täter neben die Jugendliche. Im weiteren Verlauf belästigte der Mann die 15-Jährige mit aufdringlichen Fragen und berührte sie mehrfach unsittlich am Oberkörper. Als die Jugendliche gegen 22 Uhr in Helsa ausstiegt, bemerkte sie das der Mann ihr folgte.

Vor lauter Angst stieg die 15-Jährige direkt in die nächste Bahn, welche in Richtung Hessisch Lichtenau fuhr. Der Täter folgte ihr dabei nicht mehr. Die Jugendliche vertraute sich anschließend der Polizei in Hessisch Lichtenau an und erstattete dort Anzeige.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, von dünner Statur, mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren. Er sprach gebrochenes Deutsch und trug eine dunkle Jogginghose sowie eine lila Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Kasseler Kripo des K12 führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen/Hinweisgeber sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

