Mannheim: KATIE MELUA und Band Herbsttour 2020 ABGESAGT

Mannheim – Mit neuem Album wäre KATIE MELUA unter anderem auch am 13. Oktober 2020 im Rosengarten Mannheim zu Gast gewesen. Nun wurde auch diese Tour und damit das Konzert in Mannheim abgesagt.

KATIE MELUA sagt dazu:

„Liebe Freunde,

aufgrund der jüngsten Ankündigung der deutschen Regierung, die Restriktionen für Großveranstaltungen aufgrund von Covid-19 zu verlängern, können unsere kommenden Shows leider nicht wie erhofft in diesem Herbst stattfinden.

Eintrittskarten können an der jeweiligen Abendkasse oder an der Ticketplattform, an der sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Uns wurde mitgeteilt, dass Deutschland das ‘Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht‘ verabschiedet hat. Dieses Gesetz gibt dem Veranstalter die Möglichkeit, vor dem 08.03.2020 gekaufte Eintrittskarten auszuzahlen oder in einen Gutschein umzuwandeln. Dieser Gutschein gilt für den gesamten Wert des ursprünglichen Kartenpreises. Er kann bis Ende 2021 für weitere Konzerte eingelöst werden. Wird der Gutschein nicht bis zum 31.12.21 eingelöst, hat der Inhaber Anspruch auf eine Auszahlung des Gutscheinwertes. In Härtefällen habt ihr Anspruch auf eine sofortige Auszahlung des Gutscheinwertes. Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an das auf Ihrem Ticket angegebene Ticketsystem oder den Veranstalter.

Ich freue mich darauf, euch mein kommendes Album Nr.8 so bald wie möglich bei einem Konzert vorzustellen.