Gefährdung des Straßenverkehrs

Frankenthal (ots) – Am 18.07.2020 gegen 08:30 Uhr kommt es an der Kreuzung Benderstraße Ecke L522 in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann fährt dabei aus Unachtsamkeit einem 58-jährigen Opel-Fahrer auf. Im Rahmen von freiwillig durchgeführten Fahrtüchtigkeitstests erkennen die Beamten bei dem 24-Jährigen Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verläuft positiv auf THC.

Des Weiteren können im Kofferraum des Pkws eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Zudem gibt der Fahrer an, dass er vor Fahrtantritt ein starkes Schlafmittel zu sich genommen hat. Der aus Mannheim stammende Mann wird auf die Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Opel-Fahrzeug wird der Stoßfänger eingedrückt. Ein Schaden von ca. 5000EUR entsteht.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wird sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Einbruchdiebstahl

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 16.07.2020, 18:00 Uhr bis 17.07.2020, 07:30 Uhr verschaffen sich bisher unbekannte Täter auf ungeklärte Weise, Zutritt zu einer Firma in der Wormser Straße in Frankenthal. Aus einem Büro werden ein PC und ein Monitor entwendet. Einbruchsspuren können keine festgestellt werden. Schaden liegt bei ca.1.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellt ihren Pkw Ford Fiesta in der Zeit von 17.07.2020, 18.30 Uhr bis 19.07.2020, 19.00 Uhr, im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 33, ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, muss sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Kotflügel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

