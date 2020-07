Haßloch: Fahrzeug- und Stromverteilerbrand sowie Tierisches

Haßloch – Am heutigen Montag, 20.07.2020, musste die Feuerwehr zu insgesamt vier Einsätzen ausrücken.

Nach dem Fahrzeugbrand auf der A65 am Morgen wurde die Feuerwehr um 13:04 Uhr zu einem unklaren Brand in der Holiday-Park-Straße. Aus diesem Grund rückte die Wehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Kräften aus. Ein Brand in einem Stromverteiler konnte mit einem Co-Löscher schnell abgelöscht, und somit größerer Schaden abgewendet werden.

Um 15:45 wurde ein Bienenschwarm am Giebel eines Gebäudes in der Langgasse gemeldet. Der Imker bat um Unterstützung mit der Drehleiter. Die Wehr rückte mit dieser und drei Wehrleuten aus.

Um 18:38 Uhr dann der letzte Alarm für die Haßlocher Kameradinnen und Kameraden. In der Schießmauer hatten sich Wildvögel in einen Dachboden verirrt. Die Feuerwehr befreite die beiden Vögel aus ihrer misslichen Lage. Hierzu waren sieben Wehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.