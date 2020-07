Neustadt: VHS – August-Termine, Sommerpause und Semesterstart

Neustadt an der Weinstraße – Im August 2020 startet die VHS am 11. und 13. August mit einem Grundkurs zu „Outlook“. Kursinhalte sind Nachrichten, Kategorien, Kalender, Aufgaben, Kontakte, Verteilerlisten und das Personalisieren. Getroffen wird an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr. Ein weiterer Grundkurs wird zudem am 18. und 20. August angeboten.

Die Senioren-VHS lädt ab 13. August an 13 Terminen zu einem „Geselligen Gemeinschaftstanz“ ein. Von jeweils 16 bis 17.30 Uhr sollen dadurch das Gedächtnis trainiert, Kontakte geknüpft oder Bewegungen geübt werden. Kreis-, Block- und Gassentänze ermöglichen das Tanzen ohne festen Partner.

Ein Grundkurs „Excel“ steht ab 25. August auf dem Programm. Die Themen an vier Nachmittagen, 15 bis 18 Uhr, lauten: Grundelemente und Programmbedienung, Tabellen erstellen, formatieren und ausgeben, Erstellen und Verändern eines Kalkulationsschemas, Arbeiten mit großen Tabellen und einfache (Geschäfts-)Grafiken. Ein weiterer Grundkurs beginnt am 27. August.

Sommerpause: Das Sekretariat in der Hindenburgstraße 14 ist bis zum 16. August geschlossen. In dieser Zeit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur telefonisch erreichbar. Eine persönliche Anmeldung ist in der Zeit vom 17. bis 4. September nach vorheriger telefonischer Absprache möglich.

Das Herbstsemester 2020 startet am Freitag, 4. September, um 18 Uhr mit dem kostenlosen Vortrag „Künstliche Intelligenz: Fakten, Chancen und Risiken“ und einem Glas Sekt. Schon jetzt kann in dem neuen Programm digital unter www.vhs-nw.de gestöbert werden. Die gedruckten Hefte werden im August verteilt.

Anmeldungen und Infos unter 06321/855-1564 oder online über www.vhs-nw.de.