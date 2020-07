Abfahrtskontrolle – LKW Fahrer hat 2.01 Promille

Edesheim/A65 (ots) – Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr wurden Sonntagabend 19.07.2020 auf den beiden Tank-und Rastanlagen Pfälzer Weinstraße West und Ost Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs durchgeführt.

Dabei wurden 19 Kraftfahrer vor Fahrtbeginn hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft. Bei fünf Fahrern wurde Atemalkoholwerte zwischen 0,1 und 0,3 Promille festgestellt.

Bei einem 44-jährigen Trucker aus Polen und einem 56-jährigen Fernfahrer aus Rumänien wurden Werte von 1,75 Promille bzw. 2,01 Promille Atemalkohol festgestellt. Die Ladepapiere, Fahrzeugschlüssel sowie die Führerscheine wurden in diesen beiden Fällen bis zur Nüchternheit sichergestellt.

Wildunfall mit Frischlingen

Weyher (ots) – Mehrere Frischlinge kreuzten Montagmorgen 20.07.2020 gegem 05.30 Uhr die Landstraße 509 zwischen Weyher und Rhodt, als zwei der Jungtiere von einer 42-jährigen Autofahrerin erfasst und getötet wurden. An ihrem Fahrzeug wurde die Stoßstange eingerissen.

Wildtiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in der Dämmerung. Deshalb Fuß vom Gas und immer bremsbereit sein, damit man unfallfrei ankommt.

Geldautomatensprengung

Rohrbach (Pfalz) (ots) – In der Nacht auf Montag 20.07.2020 gegen 03:30 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomat der Sparkasse in der Hauptstraße. Hierbei wurden sowohl der Geldautomat als auch der Pavillon, in dem der Geldautomat aufgestellt war, schwer beschädigt. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise.

Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Rohrbach oder Umgebung gemacht?

Seit dem 01.September 2019 werden die zentralen Ermittlungen bei Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz durch das Landeskriminalamt geführt. Die Taten wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621/963-2773, jede Polizeidienststelle oder digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/