Taxifahrer nimmt Vorfahrt und flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Ein 63-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Sonntag 19.07.2020, nachdem ihm die Vorfahrt genommen wurde. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr im Bereich der Raiffeisenstraße in Richtung Am Speyerer Tor. An der Kreuzung zur Poststraße bog plötzlich ein Taxi in den Kreuzungsbereich ein ohne auf den Fahrradfahrer zu achten.

Um einen Unfall zu verhindern, wich der 63-Jähriger auf die Bahnschienen aus und stürzte hierbei. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Taxifahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort.

Der Flüchtige war circa 60 Jahre alt und hatte wenig Haare. Bei dem Taxi soll es sich um eine Limousine gehandelt haben.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Taxifahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Elektronikfachgeschäft

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.07.2020 gegen 23.13 Uhr, brachen Unbekannte in ein Elektronikfachgeschäft im Hedwig-Laudien-Ring ein. Ob Gegenstände aus dem Geschäft gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Durch den Einbruch entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch mit Beute

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag 18.07.2020 auf Sonntag 19.07.2020 in eine Wohnung in der Lungestraße ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Aus der Wohnung wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Zusätzlich entstand durch das Aufhebeln Sachschaden am Fenster.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch ohne Beute

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag 18.07.2020 auf Sonntag 19.07.2020 in eine Wohnung in der Sternstraße ein. Nach derzeitigem Stand wurde keine Gegenstände aus der Wohnung entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.