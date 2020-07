Darmstadt

Darmstadt: Unbekannter entblößt sich vor Passantin – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen 19.7.2020 eine 61 Jahre alte Frau belästigt. Gegenüber der verständigten Polizei gab die Frau an, dass sich ein circa 30-jähriger Mann gegen 8 Uhr, auf dem Parkplatz der Grube Prinz von Hessen in der Dieburger Straße, vor ihr entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Der Unbekannte war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine Jeanshose und eine blaue Jacke.

Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und hofft bei den Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen (06151/9690).

Darmstadt: Zersägt, umgerissen und beschmiert – Unbekannt zerstören Hochsitz – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

(ots) – Am Sonntagabend (19.7.) haben Spaziergänger einen zerstörten Hochsitz in einem Waldstück nördlich der Landesstraße 3097, nahe eines Parkplatzes zwischen Kranichstein und Messel, entdeckt und die Polizei verständigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten noch unbekannte Täter den Hochstand zersägt, mit Farbe beschmiert und die Buchstaben A.L.F. auf das Holz gesprüht. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mindestens 1.000 Euro betragen.

Der Tatzeitraum kann bislang noch nicht konkret eingegrenzt werden. Ein Zusammenhang zu den in Rüsselsheim, Dieburg und Münster vorgefundenen beschädigten Hochsitzen (wir haben berichtet) wird geprüft und kann nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo in Darmstadt (ZK10) übernommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Wixhausen: Graublaues Pedelec im Wert von 3000 Euro gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf ein graublaues Pedelec vom Herstelle Lapierre hatten es Diebe in der Nacht zum Sonntag (18.-19.7.) abgesehen. Mit einem massiven Faltschloss gesichert und an einem Briefkastenständer angeschlossen, stand das Fahrrad zum Zeitpunkt der Tat in der Brucknerstraße, als es in das Visier der Kriminellen geriet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrrades unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

Zwei Einbrecher auf Recyclinghof festgenommen – Polizeihubschrauber im Einsatz

Darmstadt (ots) – Nachdem am späten Freitagabend 17.7.2020 gegen 23.25 Uhr Anwohner in der Röntgenstraße in Darmstadt-Arheilgen Aufbruchsgeräusche gehört haben, wurden im Zuge der Absuche 2 Männer auf dem Recyclinghof festgenommen. Mehrere Polizeistreifen umstellten zügig das weitläufige Gelände und durchkämmten mithilfe eines Polizeihundes das Areal.

Einer der Täter, ein 31-jähriger Mann, versuchte noch über den Zaun zu flüchten, bevor die Handschellen klickten. Sein 41-jähriger Komplize versteckte sich auf einem Schrottcontainer, bevor er aus der Luft durch den eingesetzten Polizeihubschrauber entdeckt und durch die Bodenkräfte festgenommen werden konnte.

Inwieweit die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, dem Haftrichter vorgeführt werden, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Nach ersten Feststellungen war das Duo in ein Büro eingebrochen, um den Tresor aufzubrechen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Spendenbox aus Moschee entwendet – Wer kann Hinweise geben?

(ots) – Unbekannte entwendeten aus einer Moschee in der Dieselstraße die Spendenbox mit mehreren Tausend Euro. Der Sachverhalt wurde am Donnerstagabend (16.7.) bemerkt und kann bis zum Freitagnachmittag (10. Juli) zurückliegen.

Um an die Box gelangen, verschafften sich die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand mit Gewalteinwirkung übers Dach Zutritt zur Moschee. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Pfungstadt: Zeugen nach Baggerbrand gesucht

(ots) – Nachdem ein Bagger am Sonntagmorgen (19.7.) im “Figline Valdarno-ring” brannte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugen alarmierten gegen 10.35 Uhr die Einsatzzentrale, als sie die Flammen am Bagger entdeckten. Die freiwillige Feuerwehr Pfungstadt, die mit drei Einsatzfahrzeugen am Brandort war, konnte das Feuer schnell löschen. Am Bagger entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie es zum Brand kam, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Umstadt: Unbekannte Vandalen am Werk – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Nachdem unbekannte Vandalen am vergangenen Wochenende (17.7.-19.7.) auf dem Gelände eines Kindergartens in der Röntgenstraße ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten sie Teile einer dortigen Hütte und eines Holzhauses. Unter anderem beschmierten die Unbekannten eine Wand der Hütte mit Farbe. Neben beschädigten Fenster-Scharnieren, hinterließen die Unbekannten auch mittels Zündeln einen Schaden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann andere sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

Groß-Bieberau: Einbruchsversuch scheitert – Schaden von mehreren Tausend Euro

Groß-Bieberau (ots) – Ein Einfamilienhaus “Am Flutgraben” rückte am späten Sonntagabend (19.7.), gegen 23.55 Uhr, in das Visier Krimineller. Um in das Gebäude gelangen, beschädigten sie durch Gewalteinwirkung unter anderem einen Zaun, Fenster und Türen. Durch ein Kellerfenster gelangten sie ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Als der Alarm auslöste, suchten sie umgehend das Weite. Dennoch hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Ford Mustang beschädigt – Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitag 17.07.2020 zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Ober-Ramstadt ein geparkter Ford Mustang durch ein vermutlich ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: 23-Jähriger attackiert und bestohlen

(ots) – Von einem jungen Mann aus einer vermutlich fünfköpfigen Gruppe von Jugendlichen, wurde ein 23-Jähriger, in der Nacht zum Montag (20.07.) gegen 2.40 Uhr auf dem Maindamm/Ludwig-Dörfler-Allee und Mainvorland, attackiert weil er ein Mädchen, dass sich ebenfalls in Begleitung der Jugendlichen befand, angeblich ungebührend angeschaut hätte.

Der etwa 16 Jahre alte Angreifer schlug anschließend auf den 23-Jährigen ein und forderte die Herausgabe von Geld. Der 23-Jährige händigte dem Täter 20 Euro aus, worauf die Jugendlichen vom Tatort flüchteten.

Der Angreifer ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze, braun-blonde Haare und war mit einer Adidas-Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Weiterhin führte er ein dunkles Fahrrad mit Gepäckträger mit sich. Ein Begleiter des Mannes hatte ebenfalls ein Fahrrad dabei. Das Mädchen war mit einem rosafarbenen Oberteil bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Einbruch in Markt für Tierbedarf – Hoher Schaden

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Ein Markt für Tierbedarf in der Lise-Meitner-Straße geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (18.07.) und Montagmorgen (20.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über das Dach Zugang in das Gebäude. Dort wurde anschließend ein Tresor aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Die ungebetenen Besucher versprühten zudem den Inhalt eines Feuerlöschers am Tatort. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen, insbesondere aufgrund des rabiaten Vorgehens der Einbrecher, über 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Vandalismus im Parkhaus/Hydranten aufgedreht und Kabel von Decke gerissen

Rüsselsheim (ots) – Ein Fall von Vandalismus ereignete sich in der Nacht zum Montag (20.07.) im Parkhaus “Löwenplatz”.

Unbekannte drehten im Parkhaus alle Wandhydranten auf. Das Wasser ergoss sich anschließend ins Gebäude. Zudem rissen die Täter mehrere Stromkabel von der Decke und montierten einen Feuermelder ab. Den Schaden können die Ermittler derzeit noch nicht beziffern.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Polizei sucht Exhibitionist

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein etwa 50 Jahre alter Unbekannter entblößte sich am Samstag 18.07.2020 gegen 11.50 Uhr auf der Mainspitze, vor einer 17-jährigen Jugendlichen und zeigte sich anschließend in schamverletzender Weise.

Er flüchtete anschließend mit einem auffälligen roten dreirädrigen Liegefahrrad. Der Mann ist korpulent, hat graue Haare und war mit einem blauen Polohemd und roten, kurzen Shorts bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – Wie erst am 20.07.20 bekannt wurde, kam es am Donnertag, den 16.07.20, gegen 16:00 Uhr in Gernsheim, Bensheimer Str. auf dem Parkplatz der dortigen Verbrauchermärkten REWE/TOOM zu einer Unfallflucht.

Eine 58-jährige Gernsheimerin lief als Fußgängerin auf dem Parkplatz und schob dabei ihr mitgeführtes Fahrrad. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem PKW, der den Parkplatz aus Richtung Karlstr. kommend befuhr. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern, entfernte sich der PKW. Hinweise an die Polizeistation Gernsheim unter 06258-93430.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum 19.07.2020, 20:00 Uhr bis 20.07.2020, 06:15 Uhr kam es in der Rüsselsheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 12 in Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw, Ford Focus, Farbe grau auf der Fahrerseite erheblich beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Bis dato nicht bekannter Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die PSt. Mörfelden-Walldorf unter Tel.: 06105-40060.

Kreis Bergstraße

Honig an Haustür angeboten und Geldbörse entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – Unter dem Vorwand Honig verkaufen zu wollen, hat sich ein bislang noch unbekannter Mann am Donnerstagmittag (16.7.) Zugang zu den Wohnräumen eines Einfamilienhauses in der Planckstraße verschafft.

Gegen 12.40 Uhr hatte der Täter am Haus geklingelt und seine Ware angepriesen. In diesem Zusammenhang fragte der Unbekannte auch nach vorhandenen alten Honiggläsern. Als die Bewohnerin in den Keller ging, um nach den Gläsern zu schauen, hielt der Kriminelle in Abwesenheit der Bewohnerin Ausschau nach möglicher Beute und entwendete eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Daraufhin flüchtete er unerkannt.

Der Flüchtige soll circa 1,75 Meter groß und um die 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte hellblonde Haare und war von kräftiger Statur. Während seiner Tat trug er Arbeitskleidung.

Die Polizei in Lampertheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Birkenau: Lastwagen kippt auf L3408 um – Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

(ots) – Ein auf der Landesstraße 3408 umgekippter Lastwagen sorgte am Montagmorgen (20.7.) gegen 7.45 Uhr, bis in die Mittagsstunden für eine Vollsperrung.

Der 24 Jahre alter Fahrer aus dem Odenwaldkreis fuhr die Landstraße von Absteinach in Richtung Birkenau entlang. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein Insektenstich während der Fahrt dazu geführt haben, dass der Fahrer die Kontrolle über den Laster verlor und im Anschluss von der Fahrbahn abkam und umkippte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 24-Jährige wurde durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht.

Genaue Angaben zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit noch nicht gemacht werden, dürfte sich jedoch nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beziffern.

Der 40-Tonner war mit Holzscheiten beladen, die bei dem Unfall neben der Fahrbahn landeten.

Für die Aufräumarbeiten ist die Landstraße aktuell noch immer gesperrt.

Lampertheim-Hofheim: Sitzgarnitur gerät in Brand – Wer kann Hinweise geben?

(ots) – Zeugen meldeten am späten Samstagabend (18.7.) gegen 23.50 Uhr, den Brand an einer Sitzgarnitur auf einem Spielplatz in der Gartenstraße.

Mithilfe der freiwilligen Feuerwehr Hofheim konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der an dem Tisch und zwei Bänken entstandene Schaden, wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/94400 erbeten.

Brand eines Wohnhauses

Lampertheim (ots) – Am Samstag 18.07.2020 wurde gegen 08.50 Uhr über die Rettungsleitstelle Bergstraße ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hagenstraße gemeldet. Die Feuerwehren aus Lampertheim und dem Ortsteil Hofheim konnten das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt.

Da eine Zwischendecke durchgebrochen und das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, mussten die Hausbewohner anderweitig untergebracht werden. Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden, da der Brandort bis auf weiteres nicht betreten werden kann. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am 15.07.20 ereignete sich zwischen 07:40 Uhr und 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Lorsch in der Neckarstraße 17. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto an der vorderen linken Seite des Stoßfängers touchiert.

Gibt es Zeugen, die einen Vorfall im genannten Zeitraum beobachten konnten oder Hinweise liefern können? Hinweise bitte telefonisch unter der 06252/7060 an die Polizeistation Heppenheim melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt-Steinbach: Unter Alkoholeinfluss mit Motorroller gestürzt/Kein Führerschein und ohne Kennzeichen

(ots) – Mit einem nicht zugelassenen Motorroller ohne Kennzeichen stürzte ein 21 Jahre alter Mann am Freitagabend 17.07.2020 gegen 19.10 Uhr, auf einem Feldweg zwischen Steinbach und Steinbuch.

Er wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 0,6 Promille an. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob der 21-Jährige möglicherweise weitere Betäubungsmittel konsumiert hat.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich weiterhin heraus, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrollers verfügt. Den jungen Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Autoaufbrecher hat es auf Geldschein abgesehen

Reichelsheim (ots) – Auf einen 20 Euro-Geldschein in einem auf dem Parkplatz am Pechofen abgestellten Smart hatte es offenbar ein Autoaufbrecher am Samstag 18.07.2020 in der Zeit zwischen 14.30 und 17.00 Uhr abgesehen.

Der Unbekannte schlug die Scheibe des Wagens ein und ließ anschließend die Banknote aus dem Innenraum des Fahrzeugs mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Vermisster 39-jähriger Mann ist wieder zuhause

Erbach (ots) – Der seit Mittwochabend (15.07.) vermisste Daniel L. aus Erbach konnte am heutigen Tag wohlbehalten im Bereich Darmstadt aufgegriffen und nach Hause gebracht werden, wo er bereits von seinen Angehörigen erwartet wurde.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen