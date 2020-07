Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Nach Messerstich – 37-Jähriger in U-Haft

Friedberg (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 16.07.2020 gerieten gegen 3.30 Uhr zwei Männer in einer Spielothek in der Thiergartenstraße in Streit. Im weiteren Verlauf erlitt ein 36-jähriger Syrer aus Kefenrod auf dem angrenzenden Parkplatz, durch den Messerstich eines 37-jährigen Eritreer schwere Verletzungen.

Der Geschädigte befindet sich nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Im Rahmen operativer Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige Eritreer aus Büdingen am Freitagvormittag (17. Juli) in Gießen festgenommen werden. Den durch die Staatsanwaltschaft Gießen beantragten Untersuchungshaftbefehl bestätigte das zuständige Amtsgericht im Rahmen der dortigen Vorführung.

Diese erfolgte am Samstag, 18. Juli. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Aus ermittlungstaktischen Erwägungen erfolgte eine Pressemitteilung erst nach der Festnahme.

Unfall zwischen Bad Homburger Kreuz und der AS Friedberg

Friedberg (ots) – Auf der A5 zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg kam es am Montagmorgen (20. Juli) gegen 06.37 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Norden. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein LKW sowie ein PKW beteiligt.

Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zeitweise war die Fahrbahn voll gesperrt.

Zwei Fahrstreifen konnten inzwischen wieder freigegeben werden.

Der PKW-Fahrer wurde verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Über die aktuelle Verkehrssituation informiert die Polizei via Rundfunkwarnmeldungen.

