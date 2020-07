Knüllwald-Remsfeld: Acht Fernseher im Wert von 30.000 Euro von Ladefläche gestohlen

(ots) – 19.07.2020, 01:13 Uhr – In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter am Sonntag in der Straße “Schilfwiese” acht Fernseher von der Ladefläche eines Lkw-Aufliegers gestohlen.

Der Fahrer eines Sattelzuges hatte auf dem Rasthof in der Straße “Schilfwiese” übernachtet. Gegen 01:13 Uhr stellte der Fahrer fest, dass unbekannte Täter ein unverschlossenes Vorhängeschloss gelöst und eine Plastikplombe an den Verschlusstüren der Ladefläche durchtrennt hatten. Anschließen betraten die Täter die Ladefläche des Aufliegers und stahlen acht Fernseher der Marke Samsung im Wert von ca. 30.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Baunatal unter Tel.: 0561 – 910 1800.

Wabern-Harle: Unbekannte Täter versuchen Gartenhütte anzustecken

(ots) – 17.07.2020, 18:00 Uhr bis 18.07.2020, 17:00 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht, im Mühlenweg eine Gartenhütte anzustecken.

Die Täter traten die verschlossene Gartentür ein, um auf das Gartengrundstück zu kommen. Anschließend gingen die Täter in die unverschlossene Gartenhütte und versuchten sie mit Hilfe einer Ölspraydose in Brand zu setzen. Hierbei beschädigten sie eine Holzsitzbank und ein Teil der Holzverkleidung. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Fritzlar: Trickdiebe heben 1.000 Euro mit geklauter EC-Karte ab

(ots) – 17.07.2020, 10:00 Uhr – Letzten Freitag haben unbekannte Trickdiebe vor einem Discounter in der Straße “Am Hospital” insgesamt 1.065 Euro Bargeld erbeutet.

Eine 83-jährige Rentnerin wurde von einem unbekannten Mann vor dem Discounter in ein Gespräch verwickelt. Eine unbekannte Frau nutzte diese Ablenkung aus und zog der Rentnerin die Geldbörse aus der Weste. In der Geldbörse befanden sich die EC-Karte, 65 Euro Bargeld und vermutlich auch die PIN der EC-Karte. Unmittelbar nach dem Diebstahl der Geldbörse hoben die Täter 1.000 Euro mit Hilfe der erbeuteten EC-Karte von der Kreissparkasse in Fritzlar ab.

Die 82-Jährige konnte das Paar wie folgt beschreiben:

männlich, 1,85 m, ca. 40 Jahre, schlanke bis normale Figur, dunklere Haut, kein Bart, trug eine Mütze mit einer Aufschrift an der Stirn und sprach gebrochen Englisch.

weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, trug ein helles, vermutlich weißes Oberteil.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei fünf Tipps:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Bewahren die die PIN nie zusammen mit der dazugehörigen EC-Karte auf!

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schwalmstadt-Treysa: Unbekannter Täter schlägt Heckscheibe ein

(ots) – 19.07.2020, 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr – Am Sonntagnachmittag haben unbekannter Täter in der Friedrich-Ebert-Straße die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen.

Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe eines weißen Hyundai i10 ein, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. 300 Euro Schaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter stehlen Rasenmäher aus Gartenhaus

(ots) – 13.07.2020, 16:00 Uhr bis 17.07.2020, 14:45 Uhr – Im Laufe der letzten Woche sind unbekannte Täter in der Dittershäuser Straße in ein Gartenhaus eingestiegen und haben einen Rasenmäher und eine Heckenschere gestohlen.

Die Täter hebelten das Schloss des Gartenhauses auf und entwendeten hieraus einen Benzin-Rasenmäher der Marke Hecht und eine Motor-Heckenschere der Marke Husqvarna im Gesamtwert vonca. 800 Euro. Am Schloss entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Melsungen: Unbekannte Täter entwenden E-Scooter

(ots) – 16.07.2020, 22:00 Uhr bis 17.07.2020, 10:30 Uhr – Unbekannte Täter haben letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kasseler Straße einen E-Scooter im Wert von 1.000 Euro von einem Hinterhof gestohlen.

Der E-Scooter war durch ein Kettenschloss an einem im Beton eingelassenen Pfostens auf dem Hinterhof gesichert. Die Täter knackten das Kettenschloss und entwendeten den schwarzen, zweirädrigen 25 km/h E-Scooter der Marke UK Chesr Vehicle Limited mit der FIN: SJSACGCBIJT312388. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 49 – Pkw kracht in auf dem Dach liegendes Auto

Autobahn 49/Landkreis Schwalm-Eder (ots) – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend 19.07.2020 auf der A 49 bei Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis. Eine 26-Jährige aus Fritzlar hatte dort vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über eine Mercedes A-Klasse verloren und sich mit dem Wagen überschlagen. Ein nachfolgender Pkw war im weiteren Verlauf in das auf dem Dach liegende Auto gekracht.

Die Mercedes A-Klasse der 26-Jährigen wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Die Frau hatte sich erstaunlicherweise noch selbst aus dem Wrack befreien können und wurde nach ersten Erkenntnissen zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Eine Insassin des Autos, das in die A-Klasse gekracht war, zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach ersten Ermittlungen ist die 26-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und stand möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel. Um dies zu klären, wurde ihr im Krankenhaus auch eine Blutprobe für das weitere Strafverfahren entnommen. Zudem sind die an der A-Klasse angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Auto ausgegeben, weswegen weiterhin Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurden.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 22:20 Uhr. Die 26-Jährige war auf der A 49 in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Gudensberg und Felsberg verlor sie kurz vor dem Parkplatz Sonnenborn in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto und stieß gegen die Betonwand in der Fahrbahnmitte. Von dort wurde die A-Klasse abgewiesen, schleudert nach rechts über die gesamte Fahrbahn, stieß mit einem Wildschutzzaun am rechten Fahrbahnrand zusammen und wurde erneut nach links zurück auf die Autobahn abgewiesen.

Auf dem linken Fahrstreifen der A 49 blieb die A-Klasse schließlich auf dem Dach liegen, woraufhin ein 21-Jähriger aus Kassel mit seinem Audi A 4 in das Auto krachte. Dabei zog sich seine 53-jährige Beifahrerin aus Habichtswald leichte Verletzungen zu. Der A 4 wurde im linken Frontbereich erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Den Totalschaden an der A-Klasse beziffern die Autobahnpolizisten auf etwa 5.000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, ein 22-Jähriger aus Kassel, hatte sich beim Überfahren von Trümmerteilen Schäden in Höhe von ca. 1.000 Euro an seiner Mercedes C-Klasse zugezogen.

Weitere 3.000 Euro schlagen für den Wildschutzzaun sowie für den entstandenen Flurschaden zu Buche. Der Gesamtschaden beläuft sich somit auf ca. 20.000 Euro.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 49 in Richtung Kassel für rund zwei Stunden voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

