Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Autohaus – Täter flüchtet ohne Beute – Polizei sucht Zeugen

Edertal-Bergheim (ots) – Ein unbekannter Täter war in der Nacht von Samstag 18.07.2020 auf Sonntag 19.07.2020, in Bergheim in der Schloßstraße in ein Autohaus eingebrochen. Nachdem er an zwei Türen erfolglos versucht hatte in das Gebäude zu gelangen, konnte er ein Fenster aufbrechen und darüber einsteigen. Im Autohaus durchsuchte er mehrere Räume, flüchtete aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Durch das brachiale Vorgehen richtete er einen Schaden von rund 2.000 Euro an.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen

Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Einbruch in Imbiss – Polizei bittet um Hinweise

Willingen (ots) – In der Nacht von Samstag 18.07.2020 auf Sonntag 19.07.2020, wurde in Willingen in einen Imbiss in der Briloner Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster zur Küche auf und gelangte so in den Imbiss. Von der Küche aus begab er sich in den Vorraum des Imbisses, wo sich mehrere Spielautomaten befinden. Diese brach er mit Brachialgewalt auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten.

Anschließend flüchtete er, auf demselben Weg wie er gekommen war, in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen