Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbrüche in Fuldatal – 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Fuldatal-Ihringshausen (ots) – Umfangreiche Ermittlungen und Zeugenhinweise führten die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach zwei Einbrüchen in Fuldatal zum Erfolg: Im Zuge der intensiven Bemühungen, Zeugenbefragungen und Spurenauswertungen geriet ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Fuldatal ins Visier der Ermittler. Nachdem er am Mittwoch 15.07.2020 an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde, erließ der Haftrichter auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Der 22-Jährige ist dringend verdächtig, in der Nacht zum 29.06.2020 in der Straße “Am Höheweg” in Fuldatal-Ihringshausen einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus verübt zu haben.

Der Täter war vom Bewohner des Hauses ertappt worden und anschließend geflüchtet.

Des Weiteren ist er dringend verdächtig, in der Nacht vom 30.10.2019 auf den 31.10.2019 in ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße eingebrochen zu sein. Durch die intensiven Ermittlungen sowie die Auswertung von gesicherten Spuren geriet schließlich der bereits polizeibekannte Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler.

Ob der 22-Jährige auch für 9 weitere Einbrüche im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen verantwortlich sein könnte, die seit März 2020 überwiegend zur Nachtzeit während der Anwesenheit der Bewohner stattgefunden hatten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mehrere Einbrüche in Grebenstein – Polizei sucht Zeugen

Grebenstein (ots) – In Grebenstein im Landkreis Kassel haben sich in den letzten Tagen mehrere Einbrüche ereignet. In einem Fall erbeuteten Unbekannte mehrere hochwertige Fahrräder aus einem Geschäft. Ob die Taten möglicherweise in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Beamten der zuständigen Polizeistation Hofgeismar suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

In der Nacht zum Freitag war es zunächst zu Einbrüchen in einen Imbiss Grill in der Marktstraße und in ein Kosmetik-Studio in der Bahnhofstraße gekommen. In beiden Fällen hatten die Täter mit Werkzeug ein Fenster beziehungsweise eine Tür aufgehebelt und in den Geschäften Bargeld erbeutet.

Die genauen Tatzeiten stehen bislang nicht fest.

In der darauffolgenden Nacht zum Samstag kam es zu weiteren Taten. Bei einem Sportladen in der Marktstraße versuchten Unbekannte eine Tür aufzubrechen und scheiterten. Bei einem Radsportgeschäft in der Straße “Graben” hatten die Täter mehr Erfolg. Dort brachen sie über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten neben Bargeld auch fünf E-Bikes sowie ein Mountainbike.

Wie sich später herausstellen sollte, hatte ein Zeuge gegen 3 Uhr in der Nacht Geräusche aus Richtung des Geschäfts gehört und anschließend in der Nähe einen ca. 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur und schwarzem Kapuzenpullover gesehen. Diese Beobachtung könnte nach Einschätzung der Ermittler im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen.

Zwei weitere Einbrüche in Grebenstein wurden den Beamten der Polizeistation Hofgeismar am heutigen Montag angezeigt. In diesen beiden Fällen erstreckt sich die Tatzeit über den Sonntag bis hin zum Montagmorgen. Unbekannte waren über ein Fenster in ein Vereinsheim in der Straße “Schlüchtergraben” eingebrochen und erbeuteten dort Bargeld. Zudem stiegen Einbrecher über ein Fenster in den Keller eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße ein und erbeuteten dort Werkzeug.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671 – 99280 bei der Polizei in Hofgeismar oder unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Brand in Reinhardshagen – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Reinhardshagen (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand, der sich am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr in der Oberen Weserstraße in Reinhardshagener Ortsteil Veckerhagen ereignete, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Mittag die Brandstelle aufgesucht und dort die ersten Ermittlungen zur Brandursache geführt.

Was genau das Feuer ausgelöst hatte, konnte aufgrund des Zerstörungsgrades an der Brandausbruchsstelle noch nicht eindeutig geklärt werden. Ein technischer Defekt kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

