Ettlingen – Randalierer festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte in der Nacht

auf Samstag ein 20-jähriger Randalierer in Ettlingen, als er einen Blumenkübel

auf ein geparktes Fahrzeug warf. Der Täter konnte kurz darauf vorläufig

festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 20-Jährige zunächst zu Besuch

bei einer Bekannten in der Sternengasse. Mit weiteren Personen wurde dort

Alkohol konsumiert. Im Laufe des Abends kam es dann zu verbalen Streitigkeiten,

weswegen der 20-Jährige die Wohnung verlassen musste. Offenbar aus Unmut darüber

warf er zunächst eine Glasflasche auf die Straße. Anschließend nahm er einen vor

dem Haus stehenden Blumenkübel samt Pflanze auf und warf diesen mit Wucht gegen

einen geparkten Citroen.

Als Anwohner daraufhin die Polizei verständigten, ergriff der 20-Jährige die

Flucht, er konnte aber kurz darauf von einer verfolgenden Streife in einem

Vorgarten in der Friedrichstraße vorläufig festgenommen werden. Seinen Rausch

musste der junge Mann anschließend in einer Zelle ausschlafen.

Karlsruhe – Betrunkener Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Offenbar schwere Verletzungen erlitt am frühen Samstagmorgen

ein 20-jähriger Radfahrer, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu

Boden stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 20-Jährige gegen 04:25 Uhr den

Gehweg der Kaiserstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er dabei

etwa auf Höhe der Hirschstraße zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Boden

auf. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 20-Jährigen zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, weswegen eine

Blutentnahme angeordnet wurde. Einen Helm trug der 20-Jährige nicht.

Bruchsal – Unfall zwischen zwei alkoholisierten Beteiligten

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Bundesstraße B35a bei

Bruchsal zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteilige alkoholisiert waren.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, allerdings entstand Sachschaden

in Höhe von über 18.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige Fahrer eines Porsches

kurz nach 01:00 Uhr die B35a von der Autobahn A5 kommen in Richtung Kraichtal.

Zur gleichen Zeit befuhr die 58-jährige Fahrerin eines Renaults die Kreisstraße

K3526 von Forst kommend in Richtung B35a. An der Einmündung will sie nach links

auf die B35a in Richtung Kraichtal abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den von

rechts auf der B35a herannahenden Porsche. Der 28-Jährige versuchte wohl noch

dem Renault auszuweichen, touchierte aber seitlich sowohl den Renault als auch

die Schutzplanke. Nach der Kollision blieben beide Beteiligte kurz stehen,

entfernen sich dann aber von der Unfallstelle und trafen sich kurz darauf an

einem Parkplatz an der B3 wieder.

Bei der dortigen Unfallaufnahme durch die alarmierte Polizei äußerte der

Beifahrer des 28-Jährigen Zweifel daran, dass die 58-Jährige zum Unfallzeitpunkt

gefahren sei. Der Beifahrer der 58-Jährigen wiederum gab an, dass der Porsche

mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Atemalkoholtests

ergaben beim 28-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille und bei der

58-Jährigen einen Wert von 0,3 Promille. Auch die beiden Beifahrer waren

alkoholisiert.

Die Polizisten ordneten daher sowohl bei dem 28-Jährigen als auch bei der

58-Jährigen eine Blutentnahme an. Zudem behielten sie den Führerschein des

Porschefahrers ein. Beide müssen mit einer Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs rechnen.

Karlsruhe – Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro

verursachte am frühen Samstagmorgen ein alkoholisierter Rollerfahrer, als er

gegen ein geparktes Motorrad fuhr, das anschließend auch noch gegen einen

geparkten Pkw stieß.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 31-jährige Fahrer eines

Motorrollers gegen 04:45 Uhr die Hirschstraße in südlicher Richtung. Vermutlich

aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er dabei im Kreuzungsbereich mit der

Gartenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte schließlich mit

einem ordnungsgemäß geparkten Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls stieß das

Motorrad zudem gegen einen ebenfalls ordnungsgemäß geparkten VW. Dabei entstand

insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.800 Euro. Der 31-Jährige blieb

unverletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die von Zeugen des Unfalls alarmierte

Polizei ergab ein Atemalkoholtest beim Rollerfahrer einen Wert von 1,7 Promille.

Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein

des Mannes ein.

Karlsruhe – Nach Kontrolle Polizeipräsenz auf Schlossplatz erforderlich

Karlsruhe (ots) – Während einer Polizeikontrolle in der Nacht auf Sonntag auf

dem Karlsruher Schlossplatz wurde eine Streifenwagenbesatzung von einer größeren

Personengruppe verbal angegangen. Unter Hinzuziehung von mehreren Kräften und

der Erteilung von Platzverweisen konnte die Situation wieder beruhigt werden.

Die Polizeistreife hatte einen 42 Jahre alten Mann um 01.45 Uhr einer Kontrolle

unterzogen, da dieser die Beamten mit den Worten „Was wollt ihr hier, ihr

Hurensöhne“ beleidigt hatte. Noch während den Maßnahmen schloss sich aus einer

Vielzahl von Menschen auf dem Schlossplatz eine Personengruppe von mindestens 50

Personen zusammen, die in aggressiver Art ihren Unmut über die Kontrolle

äußerten. Nachdem einer der Hauptaggressoren in polizeilichen Gewahrsam genommen

wurde, kam es zu Streitigkeiten innerhalb der Personengruppe. Letztlich mussten

Polizeikräfte die Personen trennen. Es wurden 17 Platzverweise ausgesprochen.

Der 24-jährige Mann, der aufgrund seines provozierenden Verhaltens in Gewahrsam

genommen werden musste, ließ sich auch in der Gewahrsamseinrichtung nicht

beruhigen. Er urinierte während seiner Durchsuchung demonstrativ auf seine

Liege.

Waldbronn – Randalierer verletzt Polizeibeamten

Waldbronn – Durch einen Tritt ins Gesicht wurde in der Nacht zum Sonntag

in Waldbronn-Busenbach ein Polizeibeamter von einem Randalierer verletzt, als

dieser aufgrund andauernder Ruhestörungen aus seiner Wohnung abgeführt werden

sollte.

Um 01.30 Uhr waren gleich drei Streifenwagenbesatzungen notwendig, um einen

26-jährigen, gewalttätigen Randalierer aus seiner Wohnung in der Ostendstraße zu

holen und in Gewahrsam zu nehmen. Dabei beleidigte er die eingesetzten

Polizisten aufs Übelste und versuchte trotz angelegter Handschließen wiederholt,

die Beamten zu verletzen. Auf dem Boden liegend trat er gegen den Kopf eines

Polizisten und verletzte ihn dabei am Jochbein. Noch im Streifenwagen versuchte

der Randalierer erfolglos, einen weiteren Beamten in dessen Oberschenkel zu

beißen.

Seine Beleidigungen setzte der 26-Jährige bis zur Ankunft im Karlsruher

Polizeigewahrsam fort, wo er den Rest der Nacht verbringen musste. Ihn erwartet

nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte.

Karlsruhe – Kollision zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Lenker und einer

Fahrradfahrerin kam es am Samstagabend in Neureut. Die Zweiradfahrerin wurde

dabei leicht verletzt.

Um 20.21 Uhr bog ein BMW-Fahrer aus dem Bachstelzenweg kommend nach links in den

Rotkehlchenweg ab. Wegen eines ordnungswidrig geparkten Fahrzeugs im

Einmündungsbereich musste der PKW-Lenker auf die Gegenfahrbahn ausweichen und

kollidierte mit einer entgegenkommenden Zweiradfahrerin, die zur selben Zeit aus

dem Rotkehlchenweg nach rechts abbiegen wollte. Dabei verletzte sich die

55-Jährige leicht und musste zunächst von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an PKW und Fahrrad ließ sich auf

zusammen rund 500 Euro beziffern.

Karlsruhe – Einbruch in Informatikräume – Weitere Zeugen gesucht

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter brachen am Montag gegen 02:30 Uhr in

Informatikräume in der Straße „Am Fasanengarten“ in Karlsruhe ein. Es wurden

mehrere Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Diebe entfernten

Computer und Monitore. Wie viele Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch

nicht bekannt. Auch ein Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.

Zeugen beobachteten zwei offenbar männliche Personen, welche aus dem Gebäude

flüchteten und eine dunkle Box mit sich führten. Die Tatverdächtigen trugen

dunkle Kleidung.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der

Nummer 0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu

setzen.

Bereits am 18.07.2020 kam es an der gleichen Örtlichkeit zu einzelnen

Sachbeschädigungen, welche dem Sicherheitsdienst des Gebäudes und der Polizei

gemeldet wurden.

Karlsruhe – Motorroller von getötetem 24-jährigen Mann nach Zeugenhinweis aufgefunden

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einem 24 Jahre alten Mann am 7. Juli in

der Karlsruher Nordstadt konnte am Samstag der mit Hilfe einer

Öffentlichkeitsfahndung gesuchte schwarze Motorroller des Opfers nach einem

Zeugenhinweis sichergestellt werden. Das Fahrzeug stand verschlossen auf einem

Stellplatz in der Beiertheimer Allee im Bereich des Karlsruher Festplatzes.

Derzeit wird das Zweirad kriminaltechnisch untersucht.

Bezüglich der gleichfalls gesuchten jungen Frau gingen bisher keine Hinweise aus

der Bevölkerung ein.

Karlsruhe – Flüchtender Fahrer eines Elektro-Scooters verletzt Polizeibeamten bei Anhalteversuch

Karlsruhe – In der Nacht zum Sonntag hat der noch unbekannte Fahrer eines

sogenannten E-Scooters einen Polizeibeamten des Polizeireviers Oststadt schwer

verletzt.

Der Streifenpolizist wollte den jungen Mann bei seinem Fluchtversuch aufhalten,

nachdem der Verdächtige bereits einer Kollegin ausgewichen war. Beide sind bei

der Aktion zu Boden gestürzt. Dabei erlitt der Polizeibeamte einen Knöchelbruch,

musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden und blieb dienstunfähig.

Der noch unbekannte Mann konnte indessen zu Fuß flüchten. Er sollte zuvor mit

zwei weiteren Fahrern auf E-Scootern in der Durlacher Allee im Bereich der

Autobahnüberführung der A 5 kontrolliert werden. Weitere Ermittlungen bezüglich

seiner Identifizierung dauern derzeit noch an.

Karlsruhe – Alkoholbedingter „En bloc“, Mann schläft in Bäckereifiliale Rausch aus.

Karlsruhe – Die Bäckereiverkäuferin staunte nicht schlecht, als sie nach

dem Aufschließen des Verkaufsraums einer Bäckerei am Sonntagmorgen in der

Karlsruher Nordstadt einen schlafenden jungen Mann vorfand. Wie dieser den Weg

in die Filiale gefunden hatte, blieb zunächst unklar.

Die Verkäuferin öffnete gegen 06.45 Uhr den Laden und entdeckte den Schlafenden

in einem rückwärtigen Aufenthaltsraum. Dieser hatte es sich dort auf alten

Broten bequem gemacht. Da zunächst von einem Einbruch ausgegangen werden musste,

schloss die Frau daraufhin das Geschäft wieder zu und verständigte die Polizei.

Die beiden hinzueilenden Polizeibeamten weckten den 17 Jahre alten Eindringling

und verbrachten ihn zum Polizeirevier. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

0,8 Promille. Der 17-Jährige wies oberflächliche Verletzungen an Händen und

Knien auf und gab an, am Vorabend Whisky konsumiert zu haben. Aufgrund seiner

Erinnerungslücken „En bloc“ konnte er aber nicht zur Aufklärung beitragen, wann

und wie er in die Bäckerei gelangt war. Auf dem Weg dorthin muss er auch mehrere

eigene Gegenstände, unter anderem eine Tasche und ein Mobiltelefon verloren

haben. Auch zu deren Verbleib konnte der junge Mann aufgrund der

Gedächtnislücken nichts sagen.

Bretten – 30-Jähriger nach sexueller Belästigung festgenommen

Karlsruhe – In einer Straßenbahn der Linie S4 ging am Sonntag gegen 12:50

Uhr ein 30-Jähriger auf eine 33-Jährige zu und küsste sie mehrfach gegen ihren

Willen auf die Wangen. In seinem weiteren Vorhaben, die Frau auf den Mund zu

küssen, scheiterte er. Der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stehende

Eritreer konnte am Bahnsteig in Bretten festgenommen werden.

Die Geschädigte befand sich in der von Karlsruhe kommenden Straßenbahn, als der

30-Jährige an einer Haltestelle in Grötzingen zustieg. Nach Angaben der Frau,

setzte er sich in ihre Nähe und verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich stand

er auf, beugte sich zu ihr und küsste die 33-Jährige unverhofft auf beide

Wangen. Die Frau setzte ihre Hände in Abwehrhaltung und lehnte die Küsse mit

Worten ab. Daraufhin versuchte der Unbekannte sie auf den Mund zu küssen, was

ihm jedoch nicht gelang. Am Bahnhof in Bretten verließ er die Bahn. Die Frau

informierte daraufhin die Polizei.

Nach einer zunächst widerstandslosen Festnahme am Bahngleis, zeigte der

30-Jährige auf dem Polizeirevier Bretten ein zunehmend aggressiveres Verhalten.

Er wurde in Gewahrsam genommen. Beim einem Alkoholtest wies er rund 1,4 Promille

auf.

Karlsruhe – 17-Jähriger nach räuberischem Diebstahl eines Handys ermittelt

Karlsruhe – Das Polizeirevier Karlsruhe-West konnte bereits kurze Zeit

nach der Tat einen 17-jährigen Franzosen ermitteln, der einer 15-Jährigen am

Samstag gegen 17 Uhr in der Yorckstraße das Handy abnahm und nicht mehr

zurückgeben wollte. Als die Jugendliche gemeinsam mit ihrer Freundin versuchte,

das Telefon wieder zu bekommen, fasste jener die 14-jährige Begleiterin an den

Armen und warf sie zu Boden.

Anhand einer Lichtbildvorlage konnte schließlich der polizeibekannte 17-Jährige

als Beschuldigter identifiziert werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Marxzell – Verkehrsunfall beim Einparken

Karlsruhe – Beim vorwärts Einparken überfuhr eine 54-Jährige am Samstag

gegen 14:15 Uhr in der Poststraße in Marxzell einen Holzzaun, kippte

anschließend in einen dahinter befindlichen Graben und touchierte mit der

Frontstoßstange eine Hauswand. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Unfallursache ist

noch unklar. Aktuell geht die Polizei von einem Bedienfehler aus.

Karlsruhe – (Korrekturmeldung) Radfahrer aufgrund plötzlichen Gesundheitsproblems gestürzt und im Krankenhaus verstorben

Karlsruhe – Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist am Samstag gegen 22 Uhr im

Karl-Wolf-Weg in der Karlsruher Südweststadt sehr wahrscheinlich aufgrund eines

plötzlichen Gesundheitsproblems umgefallen und mit dem Kopf zu Boden gestürzt.

Der Mann kam nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam zunächst mit

lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, denen er am Sonntag

erlag. Fremdeinwirkung an dem Sturz ist laut Zeugen auszuschließen.

Karlsruhe – Mit E-Scooter schwer gestürzt

Karlsruhe – Mit schweren Gesichtsverletzungen musste ein 51 Jahre alter

Mann in der Nacht auf Montag ins Krankenhaus gebracht werden. Vorausgegangen war

ein Sturz mit dem E-Scooter gegen 22.45 Uhr in der Augartenstraße. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei war der 51-Jährige ohne

Fremdeinwirkung gestürzt. Es liegen Hinweise auf eine Alkoholbeeinträchtigung

vor, dem die ermittelnden Beamten nun nachgehen. Dafür wurde eine Blutentnahme

angeordnet.

Ettlingen – Autofahrerin fährt auf Roller auf

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der Pforzheimer

Straße in Ettlingen ein Verkehrsunfall zwischen einer 28-jährigen

Citroen-Fahrerin und einem 57-jährigen Rollerfahrer. Hierbei entstand ein

Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen

zu.

Der 57-Jährige stoppte seinen Roller an einem Fußgängerweg, um einen Fußgänger

passieren zu lassen. Die unmittelbar dahinter befindliche Autofahrerin konnte

nicht mehr rechtzeitig einen Bremsvorgang einleiten, so dass sie auf den Roller

auffuhr. Der 57-Jährige stürzte.

Karlsruhe – Einbrüche in Kleingärten

Karlsruhe – In jeweils zwei Hütten von Kleingartenparzellen des

Kleingartenvereins „Reitschulschlag“ sowie der Kleingärtner „Durlacher Allee“

wurde von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Viel Beute machten die Diebe nicht.

Es kamen hauptsächlich Gartenwerkzeuge, ein Dekospiegel sowie eine Wanduhr

abhanden. Der bisher bekannte Gesamtschaden wird mit rund 600 Euro veranschlagt.

Karlsruhe – Radfahrer aufgrund plötzlichen Gesundheitsproblems gestürzt und lebensbedrohlich verletzt

Karlsruhe – Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist am Samstag gegen 22 Uhr im

Karl-Wolf-Weg in der Karlsruher Südweststadt sehr wahrscheinlich aufgrund eines

plötzlichen Gesundheitsproblems umgefallen und mit dem Kopf zu Boden gestürzt.

Der Mann kam nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam mit

lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Fremdeinwirkung an dem

Sturz ist laut Zeugen auszuschließen.

Malsch – Unbekannte versuchen Parkbank anzuzünden

Karlsruhe – Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend versucht eine Parkbank

in der Straße Hintenbach anzuzünden. Zeugen beobachteten gegen 20.30 Uhr zwei

Personen, die Äste unter einer Sitzbank anzündeten und verständigten die

Polizei. Die zwei Täter flüchteten als die die Zeugen bemerkten. Das kleine

Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Sitzbank wurde allerdings beschädigt.

Bruchsal – Streitigkeiten in fahrenden Auto – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Freitagnachmittag kam es in einen fahrenden Pkw zu

handfesten Streitigkeiten zwischen einer 20-jährigen Beifahrerin und einem

23-jährigem Fahrer. Der Pkw war zwischen 13.30 Uhr 14.00 Uhr im Stadtgebiet von

Bruchsal unterwegs. Zu Art und Umfang der Auseinandersetzungen machen beide

Beteiligte unterschiedliche Angaben. So soll der 23-Jährige seine Beifahrerin

mehrfach geschlagen und auch gewürgt haben. Den Einlassungen des 23-Jährigen

zufolge habe die 20-Jährige sein T-Shirt zerrissen und ihm während der Fahrt ins

Lenkrad gegriffen. Im Verlauf der Fahrt soll es durch die Streitigkeiten auf der

Schwetzinger Straße zu gefährlichen Fahrmanövern des 23-Jährigen gekommen sein.

Beide fuhren schließlich zum Polizeirevier um jeweils Anzeige zu erstatten. Die

Polizei sucht nun Zeugen die den Pkw mit den beiden Streitenden in Bruchsal

gesehen haben, oder durch die Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251-7260 in

Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Motorhauben von Fahrzeugen zerkratzt

Karlsruhe – Motorhauben von insgesamt neun geparkten Fahrzeugen wurden am

Samstagnachmittag zerkratzt. Die Pkw waren in der Gewerbestraße in Berghausen

geparkt. Es wurden nur die Motorhauben der Fahrzeuge zerkratzt, die in den

Parktaschen vorwärts eingeparkt waren. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro

geschätzt. Zeugen, oder Personen die Hinweise zum Verursacher machen können,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070

in Verbindung zu setzten.

Dieb mit Beute bei Kontrolle geschnappt

Karlsruhe – Am vergangenen Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der

Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen 33-jährigen Georgier. Bei der

Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der Mann schon länger als

erlaubt, ohne ein Visum im Gebiet der Schengener-Vertragsstaaten aufhält.

Weiterhin wurde er durch die Staatsanwaltschaft München wegen Erschleichens von

Leistungen gesucht. Um den Aufenthaltsstatuts des Herren zu klären wurde dieser

auf die Wache gebracht. Dort fiel den Beamten auf, dass der mitgeführte Rucksack

des 33-Jährigen einem Rucksack ähnlich sah der von einem Landsmann bei einem

bandenmäßigen Diebstahl Ende des letzten Monats verwendet wurde. Bei der

Nachschau fanden die Beamten -25- Packungen hochwertiger Rasierklingen, deren

Herkunft der 33-Jährige nicht belegen konnte. Da der Mann ohne festen Wohnsitz

ist und sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhält, wurde

sowohl Untersuchungshaft, als auch Haft zur Sicherung der Abschiebung beantragt.

Beide Haftanträge wurden jedoch abgelehnt. Nachdem der Rucksack mit dem

vermeintlichen Diebesgut sichergestellt wurde, konnte der 33-Jährige seinen Weg

fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls sowie wegen des

Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Marxzell – Alkoholisierter 18-Jähriger ohne Führerschein hat mutmaßlich Unfall verursacht und flüchtete

Marxzell – Ein 18-Jähriger hat am Sonntag gegen 03.40 Uhr bei

Marxzell-Burbach auf der Kreisstraße 3554 in Nähe der Weimersmühle mit einem Pkw

mutmaßlich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er und sein Beifahrer leicht

verletzt wurden. Zunächst hatte sich der 18-Jährige unerlaubt von der

Unfallstelle entfernt. Er konnte aber wenig später auf einem in der Nähe zum

Unfallort gelegenen Anwesen angetroffen werden. Laut Alkoholtest wies er einen

Wert von 0,68 Promille auf und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der junge Mann, dessen

Fahrereigenschaft zunächst unklar war, in einer Linkskurve rechtsseitig von der

Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten. Der Pkw überschlug sich und kam

in der Folge nach etwa 80 Metern zum Stillstand.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Nassreinigung der Fahrbahn

notwendig und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden bewegt sich

bei ungefähr 20.000 Euro.

Gepäckdieb durch Kontrolle der Bundespolizei aufgeflogen

Mannheim – Am vergangenen Samstagabend kontrollierten Beamte der

Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen 22-jährigen Marokkaner. Bei der

Kontrolle gab er an, gerade aus Belgien eingereist zu sein. Da sich der junge

Mann gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung

seiner Identität auf die Wache gebracht. Bei der Durchsuchung seines

mitgeführten Gepäcks nach Ausweisdokumenten stellten die Bundespolizisten

mehrere Damenkleidungsstücke sowie eine hochwertige Kamera fest. Da der junge

Mann sich zunehmend in Widersprüche verstrickte, wurde das Gepäck

sichergestellt. Auf Nachfrage bei der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am

Main, konnte die Eigentümerin des Gepäcks ermittelt werden, welche zuvor

bestohlen worden war. Die sichtlich erleichterte Geschädigte, konnte noch am

selben Abend ihre Habe wieder in Empfang nehmen. Da der mutmaßliche Dieb über

keine Aufenthaltsberechtigung in Deutschland verfügt, konnte der 22-Jährige nach

Abschluss der Maßnahmen die Wache mit einer Ausreiseaufforderung wieder

verlassen. Ihn erwartet weiterhin eine Anzeige wegen Diebstahls, unerlaubter

Einreise und unerlaubten Aufenthalts.

Bruchsal – Einbruch in Lottogeschäft

Bruchsal – Ein unbekannter Täter ist am frühen Montagmorgen in Büchenau in

ein Lottogeschäft eingebrochen und hat Zigaretten in unbekannter Menge

gestohlen.

Gegen 03.30 Uhr warf der Einbrecher einen Stein in die gläserne Eingangstür des

Geschäfts in der Neutharder Straße und öffnete sie in der Folge gewaltsam. Im

Verkaufsraum angekommen hebelte der Täter auch noch eine Innentür auf und

gelangte so in einen Lagerraum. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen

war der Dieb schon in unbekannte Richtung geflohen. Er hat Zigaretten in noch

unbekannter Menge aus dem Laden mitgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde

zunächst auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251

726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Alkoholisiert mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Karlsruhe – Alkoholisiert und ohne die erforderliche Zulassung wurde am

Sonntagmorgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Der Mann fiel einer

Streife auf, da er gegen 06.00 Uhr auf der Alte Weingartener Straße, beim

Abbiegen in die Pfinztalstraße auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest,

dass an dem Pkw entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Ein Atemalkoholtest

ergab bei dem Mann einen Wert von fast 1 Promille. Einen Führerschein konnte er

nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde zur Wache

gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er

die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – Sachbeschädigungen aus Personengruppe

Karlsruhe – Aus einer Gruppe junger Männer wurden am frühen Samstagmorgen

mehrere Sachbeschädigungen begangen. Von Zeugen wurde die Gruppe junger Männer

von 21 und 22 Jahren gegen 04.00 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße beobachtet. Ein

21-Jähriger warf hier sein Fahrrad gegen einen geparkten Pkw und verursachte

einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Die Gruppe lief dann weiter. Auf der

Rüppurrer Straße stieg der 21-Jährige auf eine Mauer und sprang auf einen

abgestellten E-Scooter. An der Kreuzung zur Philipp-Reis-Straße rissen die

jungen Männer ein Verteilergehäuse einer Behelfsampel ab und verursachte einen

Schaden von geschätzten 5000 Euro. Die Gruppe konnte schließlich an der

Schützenstraße angehalten und kontrolliert werden.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 16. Juli sucht die

Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 27-Jähriger gegen

18.20 Uhr mit einem gestohlenen Elektro-Motorrad, an dem er ein gestohlenes

Kennzeichen montiert hatte, auf dem Sainte-Menehould-Platz. Beim Abbiegen in die

Durlacher Straße stürzte er mit dem Motorrad und verletzte sich schwer. Der

Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Noch vor dem Eintreffen der Polizei

hatten Unbekannte das Motorrad von der Unfallstelle entfernt. Es konnte am 17.

Juli unfallbeschädigt aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den

27-Jährigen mit dem gestohlenen Motorrad der Marke Zero Motocycles in Bruchsal

fahrend gesehen haben. Weiterhin werden Zeugen, die Beobachtungen bezüglich des

Motorrades an der Unfallstelle gemacht haben, gebeten sich mit dem Polizeirevier

Bruchsal, Telefon 07251-7260 in Verbindung zu setzen.