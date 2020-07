Mannheim-Wallstadt: Unbekannte brechen in Keller ein und entwenden zwei hochwertige Fahrräder – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wallstadt (ots) – Mannheim-Wallstadt: Unbekannte brechen in Keller ein

und entwenden zwei hochwertige Fahrräder – Polizei sucht Zeugen In der Zeit von

Samstag 16 Uhr bis Sonntag 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder aus

den verschlossenen Kellerräumen eines Mehrfamilienwohnhauses in der Mosbacher

Straße. Wie sie in das Kellerabteil gelangt sind, ist nicht bekannt. Die

hochwertigen Fahrräder hatten einen Gesamtwert von ca. 5000,- Euro. Hinweise

nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0

entgegen.

Mannheim-Lindenhof: Exhibitionist zeigt sich Joggerin am Rheinufer – 36-Jähriger vorläufig festgenommen – Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Sonntagmorgen wurde ein 36-jähriger Westafrikaner

vorläufig festgenommen, nachdem er in exhibitionistischer Weise einer Joggerin

am Stephanienufer gegenübergetreten war. Mit der Hand an seinem entblößten

Geschlechtsteil manipulierend trat er einer 48-jährigen Frau gegenüber. Die Frau

verständigte unverzüglich die Polizei. Beamte des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der

Fahndung festnehmen und zum Revier bringen. Nach Beendigung der polizeilichen

Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat in

Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 185 cm große Tatverdächtige mit

westafrikanischem Erscheinungsbild war zur Tatzeit mit einer weißen Leinenhose

bekleidet. Personen, die dem 36-Jährigen begegnet sind und sich durch sein

Verhalten belästigt fühlten, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist im Freizeitbad vorläufig festgenommen – Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein

47-Jähriger vorläufig festgenommen, nachdem er sich im Laufe des Abends im

Saunabereich des Freizeitbades Miramar mehreren Gästen zugewandt und masturbiert

hatte. Der Bademeister, bei dem sich der Gast über das unsittliche Verhalten des

Saunabesuchers beschwert hatte, wollte den Sittenstrolch zur Rede stellen. Er

flüchtete daraufhin, nur mit einem Handtuch bekleidet, in den Waidsee und

schwamm davon. Als er bei seiner Rückkehr die zwischenzeitlich verständigten

Beamten des Polizeireviers Weinheim erblickte, wollte er einen weiteren

Fluchtversuch starten. Dieser misslang jedoch. Nach der Durchführung erster

polizeilicher Maßnahmen auf dem Revier wurde der 47-Jährige wieder entlassen.

Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Besucher

des Freizeitbades, denen der 47-Jährige in gleicher Weise gegenübergetreten ist,

melden sich bitte unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst.

Mannheim-Neckarstadt: 34-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein Zeuge gegen

2 Uhr drei unbekannte männliche Personen, die in der Riedfeldstraße an der

Sichtschutzwand zur Lupinenstraße auf einen 34-Jährigen mit Schlägen und Tritten

einwirkten. Durch den hinzugerufenen Notarzt erfolgte eine Notversorgung des am

Boden liegenden, stark blutenden Mannes. Mit einem Rettungswagen wurde er in

eine nahe gelegene Klinik gebracht. Durch die massive Gewalteinwirkung zog sich

der Verletzte erhebliche Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand nicht. Die

athletischen Schläger waren ca. 25-30 Jahre alt und ca. 185 – 190 cm groß. Einer

der Männer hatte eine Glatze. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den

unbekannten Tätern blieb erfolglos. Hintergründe der Tat sind derzeit nicht

bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444

entgegen.

Mannheim-Innenstadt: 41-jähriger Valentin F. vermisst – Zeugen dringend gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Der 41-jährige Valentin F. aus Rumänien wird seit

Freitagabend, 10.07.2020 vermisst. Der Vermisste, der sich derzeit als Arbeiter

in Mannheim aufhält und in einem Arbeiterwohnheim in der Mannheimer Innenstadt

untergebracht ist, soll gegen 18 Uhr seine Unterkunft im Quadrat S 3 verlassen

haben und wurde seither nicht mehr gesehen. Mitbewohner gaben an, dass der

Vermisste kurz vor seinem Verschwinden am Abend Alkohol konsumiert habe. Sein

gesamtes Hab und Gut habe er im Wohnheim zurückgelassen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

41 Jahre alt

Kräftige Statur

Kurze dunkelblonde Haare

Grau-blaue Augen

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Helle Haut

Breiter Kiefer

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten

Valentin F. aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte des

Vermissten sowie eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zu

dessen Auffinden. Der 41-Jährige wird von seinem Arbeitgeber und seinen Kollegen

als zuverlässig beschrieben. Über die Hintergründe seines Verschwindens liegen

keine weiteren Informationen vor. Möglicherweise wollte er in seine Heimat

Rumänien zurückkehren. Dort ist er jedoch bislang nicht angekommen.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Mannheim-Vogelstang: 33-jähriger Mann will entwendetes Pfandgut einlösen

Mannheim-Vogelstang – Ein 33-jähriger Mann löste am Samstag in einem

Baumarkt im Stadtteil Vogelstang entwendetes Pfandgut ein. Der Mann erschien am

Vormittag in dem Baumarkt und gab zwei gefüllte Pfand-Gasflachen zurück. Als er

am Abend erneut in dem Markt erschien und weitere Gasflaschen abgeben wollte,

wurde die Filialleiterin des Baumarktes misstrauisch und verständigte die

Polizei. Die Beamten konnten den Mann am Eingang des dortigen Einkaufszentrums

antreffen. Er führte einen Einkaufwagen mit sich, in dem sich vier

Gas-Pfandflaschen befanden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich

heraus, dass die Gasflaschen offenbar aus einem Einbruch in eine Filiale des

gleichen Baumarktes im Stadtteil Waldhof stammten. Hier hatte der Täter in der

vorangegangenen Nacht 10 Gas-Pfandflaschen aus dem umzäunten Freigelände des

Marktes entwendet. Inwiefern der 33-Jährige als Tatverdächtiger dieses Einbruchs

in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal. Die Gasflaschen wurden einbehalten. Gegen den Mann wird nun

wegen des Verdachts des Einbruchs ermittelt.

Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Food-Truck – Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag

aus Sonntag in Feudenheim in einen Food-Truck ein. Der Täter drang durch die

hintere Tür ins Innere des VW Crafter, der in der Schwanenstraße abgestellt war,

ein und hebelte im Küchenbereich die Geldschublade auf. Daraus entnahm er das

Münzgeld. Zudem ließ er aus dem Handschuhfach des Fahrzeugs vier Rollen mit

Münzgeld mitgehen. Der Schaden kann bislang noch nicht abschließend geschätzt

werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Täter entwendet Fahrrad – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim – In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein

unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Feudenheim einzubrechen.

Der Täter überstieg an der Rückseite des Anwesens in der Max-Frisch-Straße den

Gartenzaun und begab sich zum Wintergarten. Hier versuchte er vergeblich, die

Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, nahm er ein Fahrrad, das er im

Wintergarten fand, an sich und flüchtete damit vom Tatort. Der Gesamtschaden

wird auf fast 3.000 Euro geschätzt.

Die schlafenden Bewohner des Hauses nahmen zwar zwischen 23 Uhr und 1 Uhr

Poltergeräusche war, gingen diesen allerdings nicht weiter nach. Hinweise zu den

Tätern konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Versuchter Raub auf Musikgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr betrat eine

unbekannte männliche Person den Verkaufsraum eines Musikgeschäftes in der

Kleiststraße und forderte einen Angestellten unter Vorhalt einer schwarzen

Pistole auf, das Bargeld aus der Kasse in einen mitgebrachten Stoffbeutel

einzupacken. Der Verkäufer wies den Unbekannten unerschrocken mit der Erklärung,

die Echtheit der Waffe anzuzweifeln, zurück. Der im Nebenraum befindliche

Geschäftsinhaber wurde auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und kam

hinzu. Dies veranlasste den unbekannten Mann, das Geschäft unverrichteter Dinge

zu verlassen. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Obere Clignet- /

Käfertaler-Straße. Entwendet wurde bei dem Vorfall nichts. Der Angestellte als

auch der Geschäftsinhaber blieben unverletzt. Den Räuber beschrieben beide wie

folgt: Sowohl 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, helle Haut. Er sprach deutsch

ohne erkennbaren Akzent und trug zur Tatzeit eine lange Stoffhose und einen

Pullover in beiger Farbe, eine rot-weiße Wollmütze, eine dunkle Sonnenbrille und

eine Mund-Nasen-Schutzmaske in unbekannter Farbe. Das Kriminalkommissariat

Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Unbekannten nimmt

der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.