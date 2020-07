Einsatz Brandalarm – Bösartige Alarmierung

Freiwillige Feuerwehr Brühl

Um 1:31 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Brühl aus ihrer Nachtruhe gerissen. Es wurde eine Rauchentwicklung in der Ketscher Straße gemeldet. Sofort eilten die Frauen und Männer zur Feuerwache. Das erste Fahrzeug rückte schon 3 Minuten nach dem Alarm aus, zwei weitere folgten im kurzen Abstand. Vor Ort konnte aber kein Rauch festgestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Anruf aus einer Telefonzelle getätigt wurde, die weiter entfernt vom angegeben Einsatzort lag. Nachdem auch dieser Bereich und die angrenzenden Wiesen abgesucht wurden musste die Einsatzleitung von einer böswilligen Alarmierung ausgehen. Die rund 20 Einsatzkräfte rückten wieder ein und konnten ihre Nachtruhe fortsetzen. Im Einsatz war Brühl 11, 44 und 46. -cb-

Bammental: Farbschmierereien; hoher Sachschaden; Zeugen gesucht

Bammental – Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen wurden auf einem

Firmengelände in der Industriestraße, Höhe Anwesen Nr. 37, Gebäudeteile mit

roter Farbe besprüht.

Unweit davon, im Bereich einer Metzgerei, wurde auch ein Auto, das auf dem

Parkplatz einer Gaststätte abgestellt war und ein Zigarettenautomat mit roter

und grüner Farbe verschmiert.

Eine leere rote Sprühdose wurde sichergestellt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 3.000.- Euro.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden

aufgenommen.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder an das

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Bei zwei Geburtstagsfeiern am vergangenen

Freitag (17.07.2020) an der Grillhütte am Eselspfad am Radweg zwischen Baiertal

und Schatthausen wurden zahlreiche Teilnehmer durch das Versprühen von

Pfefferspray leicht verletzt. Gegen 22.45 Uhr war die Polizei über den Vorfall

verständigt worden. Als vier Streifenbesatzungen des Polizeireviers Wiesloch und

der Diensthundeführerstaffel eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Wie sich

herausstellte, hatten sich an der Grillhütte zwei Gruppen zu jeweils etwa 20

Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren getroffen um jeweils einen

Geburtstag zu feiern. Dabei soll ein unbekannter Teilnehmer eine Glasflasche

geworfen haben, worauf ein bislang unbekannter Täter mit Pfefferspray in die

Menge gesprüht haben soll. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannter

Richtung. Die Geschädigten, die alle Augen- bzw. Oberkörperreizungen erlitten,

wurden vor Ort durch Sanitäter medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat das Polizeirevier

Wiesloch übernommen.

Hirschberg/BAB 5: Gestohlener Bootsmotor, Bargeld und Drogen bei Polizeikontrolle aufgefunden und sichergestellt

Hirschberg/BAB 5 – Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagabend auf der A 5

bei Hirschberg wurde durch Polizeibeamte ein gestohlener Bootsmotor, eine

größere Menge Bargeld und Drogen gefunden.

Der 35-jährige Mann war gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der A 5 in Richtung

Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Hirschberg wurde er durch eine

Polizeistreife der Autobahnpolizei Mannheim gestoppt und kontrolliert. Dabei

fanden die Beamten im Fahrzeug zunächst einen sogenannten Crusher. Im

Fahrzeugfond konnten die Beamten zudem Marihuanageruch wahrnehmen. Bei einer

Nachschau fanden sie in einem Rucksack, in Handtücher eingerollt, rund 10 Gramm

Marihuana. Bei einer anschließenden intensiveren Durchsuchung des Fahrzeugs

fanden sie darüber hinaus im Fußbereich der Rücksitze in der Sitzverkleidung

eine Tüte mit einem vierstelligen Bargeldbetrag, über deren Herkunft der

35-jährige BMW-Fahrer keine Auskunft geben konnte. Im Kofferraum schließlich

wurden die Polizisten auf einen unter einer Decke versteckten Bootsmotor

aufmerksam. Dieser war, ersten Ermittlungen zufolge, in Dänemark entwendet

worden. Sämtliche aufgefundene Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Hehlerei, Verdachts des Diebstahls und des

Drogenbesitzes ermittelt. In die weiteren Ermittlungen ist das Kompetenzzentrum

Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei Konstanz eingebunden.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprühen Graffiti mit beleidigendem Inhalt an Polizeigebäude – Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis – In der Zeit zwischen Freitagabend, 17 Uhr

und Montagmorgen, 7 Uhr besprühten unbekannte Täter die Garagentore des

Polizeipostens in Hemsbach mit dem beleidigenden Schriftzug „ACAB“. Der

Schriftzug war mittels Sprühfarbe großflächig auf das Garagentor aufgebracht.

Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 18.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr kam es zu

einem Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße mit rund 18.000 EUR Sachschaden.

Eine 41-jährige Fahrerin eines BMWs missachtete die Vorfahrt einer von rechts

kommenden 21-jährigen Hyundai-Fahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht

verletzt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am

Sonntagvormittag auf der K 4147 / Oftersheimer Landstraße. Ein 56-jähriger

Opel-Fahrer nahm gegen 10:45 Uhr einem Ford-Fahrer die Vorfahrt. Der 48-Jährige

versuchte noch durch eine Vollbremsung eine Kollision zu verhindern, was aber

nicht gelang. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden

beträgt rund 6.000 EUR.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis – Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 19:50 Uhr in der Straße Im

Baumgarten auf Höhe des Anwesens Nr. 4 einen ordnungsgemäß geparkten

Mercedes-Benz. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne sich um den

Sachschaden von ca. 1.000EUR zu kümmern. Es könnte sich um ein gelb lackiertes

Fahrzeug handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei verletzte Personen und

erheblicher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend

im Ortsteil Neu-Edingen. Eine 33-jährige Frau war gegen 23 Uhr mit ihrem Smart

auf der Trautenfeldstraße in Richtung Platanenstraße unterwegs. An der Kreuzung

Trautenfeldstraße/Platanenstraße übersah sie eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin,

die die Platanenstraße in Richtung Neckarhauser Straße befuhr. Beide Fahrzeuge

stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei verletzten sich beide Fahrerinnen.

Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Die

beiden Fahrzeuge wurde stark beschädigt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Hyundai wurde am Unfallort abgestellt. Es

enstand Sachschaden in Höhe von fast 15.000 Euro.

Gegen die 33-jährige Fahrerin des Smart wird nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.Heddesbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt;

Rettungshubschrauber im Einsatz

Heddesbach – Am Sonntagnachmittag erlitt ein 26-jähriger Motorradfahrer

bei einem Verkehrsunfall auf der L 3105 schwere Verletzungen. Wie die bisherigen

Ermittlungen ergaben, war der Biker von Heddesbach in Richtung

Unter-Schönmattenwag unterwegs, als er kurz nach 14 Uhr in einer langgezogenen

Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und von der Fahrbahn abkam.

Ein anderer Biker, der dem 26-Jährigen vorausfuhr, bemerkte das „Fehlen“ des

„Hinterherfahrenden“, drehte um und fand den Mann abseits der Straße im Gebüsch

liegen. Nachdem die Rettungsdienste informiert waren, wurde der 26-Jährige nach

seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen. Lebensgefahr bestand nach derzeitigen Informationen nicht. Die K 3105

war bis gegen 16 Uhr zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr

Schönmattenwag unterstützte bei der Sperrung der Landesstraße. Der Verkehr wurde

örtlich umgeleitet.

Sinsheim – Bereits am frühen Freitagnachmittag wurde ein älteres Ehepaar

in der Hauptstraße, Ecke Friedrichstraße, Opfer eines Trickbetrugs.

Die Senioren wurden gegen 12.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann vor einem

italienischen Restaurant angesprochen und darum gebeten, zwei Fünfeuroscheine zu

wechseln. Nachdem die Ehefrau dem Wusch nachgekommen war, begab sie sich mit

Ihrem Ehemann zum Essen in ein Restaurant. Beim Bezahlen stellte sie erst fest,

dass das gesamte Scheingeld fehlte. Der Unbekannte muss das Geld -über 100.-

Euro- in einem unbemerkten Moment aus dem Geldbeutel gezogen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre; ca. 160 cm; zierliche Figur;

blonde, glatte Haare; mittelblauer Anzug, weißes Hemd mit geöffnetem Kragen,

weiße Turnschuhe; gepflegt Erscheinung; sprach gebrochen Deutsch.

Rund eine Stunde zuvor, gegen 11.15 Uhr, hatte ein Unbekannter einen 71-Jährigen

im Bereich der Grabengasse, Höhe „altes Rathaus“ angesprochen und in gebrochenem

Deutsch darum gebeten, Geld zu wechseln. Als der Unbekannte versuchte, einen

100.- Euro-Schein aus dem Geldbeutel zu stehlen, vertrieb ihn der 71-Jährige.

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, denen der Mann oder weitere Personendiesbezüglich am Freitag oder auch

an anderen Tagen in der Innenstadt auffielen, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

