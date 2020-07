Heidelberg: 27-Jähriger von unbekanntem Täter geschlagen und getreten – Polizei sucht weitere Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Aus bislang noch nicht bekannten Gründen wurde einem

27-jährigen Mann am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr auf dem Universitätsplatz von

einem Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden

liegend mehrfach eingetreten. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, im

Schuler- sowie Brust und Bauchbereich, er wurde vor Ort ärztlich versorgt und

anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zwei

26-jährige Freunde des Opfers, die zu Hilfe kommen wollten, wurden von fünf

Begleitern des Täters daran gehindert. Die Begleiter konnten keine Beschreibung

des Täters sowie seiner Begleiter abgeben. Die weiteren Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg: Frau überfallen; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am späten Samstagabend wurde im Stadtteil Kirchheim eine

30-jährige Frau von einem unbekannten Mann überfallen. Die Frau ging kurz vor 23

Uhr mit ihrem Hund in der Adolf-Engelhardt-Straße gerade „Gassi“, als sie auf

dem Fußweg Richtung Grießbaumweg von hinten angegangen und gewürgt wurde. Der

Täter ließ plötzlich aus unbekannten Gründen von der Frau ab und flüchtete. Eine

sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Aufgrund der Dunkelheit kann die frau den Täter nur vage beschreiben: ca.

180-190 cm; schwarzer Kapuzenpullover, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war.

Weiteres liegt bislang noch nicht vor.

Ob ein Zusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat vom 5. Juli 2020, in der

Pleikartsförster Straße/Heuauerweg besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, bzw. zum Täter geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: Zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen zwei wohnsitzlose junge Männer im Alter

von 17 und 19 Jahren Mann erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, seit

Freitag, 03.07.2020, in Bammental und Neckargemünd mehrere Diebstähle aus

Wohnanwesen und davor abgestellten Pkws begangen zu haben.

In der Zeit zwischen Freitag, 03.07.2020 und Donnerstag, 09.07.2020 sollen die

beiden Tatverdächtigen in vier Fällen Bargeld und hochwertige elektronische

Geräte aus abgestellten Fahrzeugen entwendet haben. Zudem sollen sie aus einer

Doppelgarage zwei E-Bikes im Wert von jeweils über 2.000 Euro gestohlen haben.

In der Nacht von 03.07.2020 auf 04.07.2020 seien sie außerdem in ein Wohnanwesen

eingestiegen und hätten Bargeld, das sie in Jacken und Handtaschen aufgefunden

hätten, entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen waren durch Aufnahmen von Videoüberwachungsanlagen

identifiziert worden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-jährige

Tatverdächtige am 16.07.2020 am Hauptbahnhof Mannheim durch Beamte der

Bundespolizei festgenommen werden, sein 17-jähriger Komplize wurde am 17.07.2020

nach einem Körperverletzungsdelikt in einem Heidelberger Hotel vorläufig

festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen

die beiden Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden nach der Vorführung bei der

Haft- und Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Neckargemünd dauern an. Ihr Gegenstand ist auch die Frage, ob die beiden

Tatverdächtigen ähnliche weitere Taten begangen haben.