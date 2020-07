PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Guntersblum

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Streifenwagenbesatzung am 19.07.2020, um 16:20 Uhr, ein PKW VW Lupo aufgrund seiner auffallenden Fahrweise auf. Der PKW konnte in der Bienengasse in Guntersblum angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle konnten bei dem 42-jährigen Fahrer aus Eich Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges konnten Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fielen mehrere Tütchen mit einer weißen Substanz aus seiner Unterhose. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es wurde weiterhin die Wohnung des 42-jährigen durchsucht. Hierbei konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Trunkenheitsfahrt

Harxheim

Am 18.07.2020, um 18:55 Uhr, wurde der Polizei ein auffällig fahrender PKW Mini Cooper in der in Harxheim gemeldet. Das Fahrzeug konnte in der Mainzer Straße angetroffen und die Fahrerin kontrolliert werden. Während der Kontrolle konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,19 Promille. Der 44-jährigen Fahrerin aus Ober-Ramstadt wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sowie eine Strafanzeige gefertigt.

Einsatz am Strandbad in Oppenheim

Oppenheim

Am 19.07.2020, gegen 17:51 Uhr, wurde eine hilflose Person im Rhein in Höhe des Oppenheimer Strandbades gemeldet. Es wurde daraufhin mit starken Einsatzkräften der Feuerwehr, DLRG und Polizei, mit Hubschraubereinsatz, sowie mit zwei Booten der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei erfolglos nach einer Person im Wasser gesucht. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass eine männliche Person an den Dienheimer Krippen in das Wasser gestiegen und von dort aus auf die hessische Seite geschwommen ist. Dort wurde die Person, bei der es sich um einen 39-jähigen aus Dienheim handelte, von einem Rettungswagen versorgt und anschließend zurück nach Hause gebracht.

Brennender Altkleidercontainer

Bodenheim

Im Setzerweg in Bodenheim wurde am 17.07.2020, um 21:20 Uhr, ein brennender Altkleidercontainer festgestellt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Verkehrsunfall Personenschaden

Bingen

Bingen, Keppsmühlstraße, 19.07., 14:01 Uhr. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Keppsmühlstraße Richtung Hitchinstraße. An der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße übersah er dabei einen von rechts kommenden Fahrradfahrer; es kam zum Zusammenstoß. Der 26-jährige Fahrradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Motorradfahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Bingen am Rhein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bingen seine Fahrkünste unter Beweis stellen. Am Rupertsberg setzte er zu einem sogenannten `Wheelie´ an. Dieser endete jedoch im Heck eines vor ihm fahrenden PKW. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Von seinem Führerschein durfte er sich vorerst verabschieden.

Steinwurf im Bereich Malakoff-Terrasse, Zeugen gesucht!

Mainz – Samstag, 18.07.2020, 22:20 Uhr

Zwei Mitarbeiter des Mainzer Verkehrsüberwachungsamtes kontrollieren am

Samstagabend in der Dagobertstraße den Fahrer eines falsch geparkten Fahrzeugs.

Währenddessen werden durch zwei unbekannte Täter zwei Steine, vermutlich vom

Dach der Malakoff Terrasse geworfen. Einer der Steine trifft das Fahrzeug des

Falschparkers, welches dadurch beschädigt wird. Ersten Ermittlungen zufolge wird

derzeit davon ausgegangen, dass der oder die Steinwerfer auch eine Verletzung

von Menschen in Kauf genommen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Oberstadt – Erneuter Mülltonnenbrand im Volkspark, Zeugen gesucht!

Mainz – Samstag, 18.07.2020, 02:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gerät eine Mülltonne im Volkspark in Brand. Die

Feuerwehr kann den Brand zwar schnell löschen, die Mülltonne brennt jedoch

komplett nieder. Bereits am 05.07.2020 hat an derselben Stelle ein Müllcontainer

gebrannt – auch hier ist die Brandursache noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Finthen – Obstdiebe auf frischer Tat gefasst

Mainz – Sonntag, 19.07.2020, 15:50 Uhr

Am Sonntagnachmittag kann durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 ein

verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Bezirksfriedhofs neben einer Obstplantage

in Mainz-Finthen festgestellt werden. Als sich die Streife nähert, verstauen

gerade zwei Männer mehrere vollgepackte Einkaufstaschen im Kofferraum. Auf

Nachfrage der Polizeibeamten öffnen die beiden Männer den Kofferraum. Dort

können zwei Tüten mit jeweils circa acht kg Obst festgestellt werden. In den

Tüten befinden sich Birnen, Aprikosen und Pflaumen. Die beiden 41- und

79-jährigen Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Schwimmer im Rhein

Mainz

Am Sonntag, dem 19.07.2020, gegen 18:00 Uhr löste ein Schwimmer im Rhein im Bereich des Oppenheimer Strandbades einen größeren Einsatz aus.

Im Einsatz befanden sich Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehren, der DLRG, der Rettungshubschrauber „Christoph“, der Hubschrauber der hessischen Polizei sowie Kräfte der Wasserschutzpolizeien Wiesbaden, Gernsheim, Mainz und weitere Polizeikräfte. Insgesamt waren ca. 20 Wasserfahrzeuge an der Suche beteiligt.

Während der Suche wurde der Schwimmer durch die Feuerwehr in Höhe der Dienheimer Krippen rechtsrheinisch bei Rheinkilometer 475 unversehrt aufgenommen.

Der nur mit Unterhose bekleidete Schwimmer hatte den Rhein überquert und war wohlauf.

In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei nochmals eindringlich auf die nicht zu unterschätzenden Gefahren beim Baden im Rhein hin. Durch die starke Strömung und die gefährliche Sogwirkung vorbeifahrender Schiffen kommt es immer wieder zu lebensbedrohlichen Situationen.

Wie Sie solche Situationen vermeiden können, erfahren Sie unter dem Link: https://s.rlp.de/5xIRX

Smartphone an Rhein-Treppen entwendet

Mainz – Samstag, 18.07.2020, 00:40 Uhr bis 00:45 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sitzt ein 29-Jähriger allein auf den Treppenstufen am

Adenauerufer (Höhe Taunusstraße), die direkt zum Rhein zeigen. Vier ihm

unbekannte, junge Männer kommen auf ihn zu, setzen sich ebenfalls auf die

Treppenstufen und verwickeln ihn in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs stößt

einer der Männer mit dem Fuß gegen den Rücken des 29-Jährigen. Als die Gruppe

kurz darauf weitergeht, bemerkt er das Fehlen seines hochwertigen Smartphones.

Kurz darauf durchgeführte Anrufversuche ergeben, dass das Smartphone bereits

ausgeschaltet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verbotene Kraftfahrzeugrennen,Führen eines Kfz ohne Fahrerlaubnis

Mainz – Am Morgen des 18.07.2020 gegen 04:15 Uhr kam es in der

Geschwister-Scholl-Straße in Mainz zwischen dem „Pariser Tor“ und der

„Emy-Roeder-Straße“ zu einem verbotenen Fahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen.

Bei einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei konnte nur noch eines der beiden

Fahrzeuge, ein weißer BMW, angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der

Kontrolle stellte sich heraus, dass die 23- und 26- jährigen Fahrzeuginsassen

des BMW wohl die Fahrerplätze tauschten. Beide erwarten nun Strafanzeigen. Da

der 23-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn

neben der Anzeige wegen des verbotenen Fahrzeugrennens auch eine Anzeige wegen

Fahren ohne Führerscheins. Der Führerschein des 26- jährigen wurde

sichergestellt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich vor Ort nicht.

Die Polizei Mainz bittet um sachdienliche Hinweise auf das zweite Fahrzeug,

einen weißen Audi. Zeugen des Fahrzeugrennens werden ebenfalls gebeten, sich bei

der Polizei Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131/ 65 4110 zu melden. /smu